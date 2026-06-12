ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、INSRiAオフィシャルサイトがオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「株式会社ケイポイント」が運営するアイドルグループ「INSRiA（インスリア）」のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。

◆オフィシャルサイト兼ファンクラブのご紹介◆

見る人を奮い立たせる！元気を与え旋律を歌うアイドルグループ「INSRiA（インスリア）」のオフィシャルサイト兼ファンクラブがオープン！

このファンクラブは、 “皆さんのもっと近くで、一緒にINSRiAを育てていきたい” そんな想いから立ち上げました。

ここでしか見られない限定コンテンツはもちろん、メンバーの素顔や活動の裏側、そしてINSRiAが大きくなっていく過程を、皆さんと共有できる場所にしていきたいと思っています。

箱推しの「INSRiAプラン」と、より深くメンバーを応援できる「メンバー個別プラン」のご用意をしております。

みなさまのご入会をお待ちしております！

●サイト名：INSRiAオフィシャルサイト

●URL：https://insria-official.com/

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

●INSRiAプラン：月額800円

●メンバー個別プラン：月額2,200円

対象メンバーは「片桐ゆま」「藤咲ありさ」「彩瀬こはる」「倉田アンナ」です。

◆コンテンツ紹介◆

※INSRiAプランとメンバー個別プランでは、ご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

1.会員番号付きデジタル会員証

加入後はマイページの会員証から対象プランで選べるデザインパターンにいつでも設定変更が可能です。

２.ギャラリー

写真を中心としたギャラリーコンテンツです。

加入後はサイトのGALLERYコーナーからお楽しみいただけます。

３.ムービー

ここでしか見られない動画コンテンツです。

加入後はサイトのMOVIEコーナーからお楽しみいただけます。



４.トークルーム（グループチャット）

メンバー・会員様と大人数でトークができる掲示板機能です。

5.ファンクラブ先行チケット販売

チケットの先行販売をご利用いただけます。

※詳細は実施時にNEWSなどでご案内いたします。

6.誕生日メッセージ

年に一度のお誕生日に記念のメッセージをお届けいたします。

加入後はサイト内、マイページのメッセージBOXにお届けいたします。

7.ライブ配信

不定期開催となります。詳細は実施時にNEWSなどでご案内いたします。

加入後はサイトのLIVE配信コーナーからお楽しみいただけます。

8.デジタル特典券（チェキ撮影券）

「メンバー個別プラン」の会員様には、毎月チェキ撮影券1枚を付与いたします！

チェキ撮影のあるイベントの現場で使用できます！

※有効期限は2ヶ月です。

※加入しているプランのメンバーとの撮影で使用できます。

※チェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。

9.毎月のボイスチェキ抽選

「メンバー個別プラン」の会員様で、毎月抽選で当選された方には、ご登録のご住所へ郵送でボイスチェキをお送りいたします！

※ボイスチェキは当サイトにご登録のご住所へ郵送いたします。ご登録の住所に誤りがあった際の再送は致しかねますのでご了承ください。

10.メンバーブログ

ここだけでしか見られない会員限定のブログです。 加入後はサイトのBLOGコーナーからお楽しみいただけます。

１１.推しメンカード/推しメン設定

メンバーからひとりだけ、推しのメンバーを設定いただけます。

加入後はサイト内、マイページの会員コンテンツにある推しメン設定からご登録いただけます。



１2．個別メッセージ

メンバー本人からのメッセージが届きます。

加入後はサイト内、マイページのメッセージBOXにお届けいたします。

※メッセージはメンバーによる不定期更新となります、毎日必ず届くものではございません。

※ご加入前に送付されたメッセージはご覧いただけませんのであらかじめご了承ください。

１3．記念動画メッセージ（6ヶ月継続特典）

「INSRiAプラン」または「メンバー個別プラン」を6ヶ月継続いただくごとに、特別な記念動画メッセージをお贈りいたします！

◆プラン加入特典 コンテンツ比較表◆

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/268_1_3598810a41107d5eed602ce7516b1b49.jpg?v=202606120751 ]

※比較表内全て税込表記です。

◆INSRiAからのメッセージ◆

片桐ゆま

やっほ～！

ついにファンクラブオープンしました！

ここでは、普段見せない一面だったり、ここだけの特別なことをたくさんお届けする予定です！

いつも応援してくれてるみんなとゆまりんが、もっともっと近くで繋がれたらいいなって思ってるよ！

これからも一緒に楽しい時間過ごそうね！

よろしくお願いします！

藤咲ありさ

やっほ～！

藤咲だいすきファンクラブへようこそ!!

このFCでは、普段は見せない一面だったり、ここだけの〇〇…みたいな特別なものもたくさんお届けします!

FCだからこそ見せられる藤咲を、いっぱい楽しんでね!

みんなにもっと近くで藤咲を感じてもらえて、

今まで以上にみんなと繋がれる、そんな大切な場所にしていきたいです!

これから一緒に、たくさん思い出つくろうね!

彩瀬こはる

こはの秘密基地へようこそ!

君の日常にちょっとでも彩りを添えられたらいいなって思ってます!

ここだけの特別なお話とか、たくさん共有しようね!!

これからいーっぱい楽しい思い出作ろう!

倉田アンナ

みんなやっぴ～！あんころだよ！！

遂に...

／

INSRIAファンクラブ開設しました～！

＼

＼超HAPPY／

こうしてファンクラブ開設出来るのも全部みんなが応援してくれてるおかげだよ～

ファンクラブではここだけの "特別なお写真" とか、 "内緒バナシ" とか...笑

楽しいこと盛り沢山にしようと思ってるから心しておくように！！

みんなでINSRiAテッペン獲るゾーーー！！！

これからも応援よろしくね！だーいすきだよ！！

◆主な活動歴◆

【ライブ】

・2026/06/13・14 名古屋最大級のアイドルサーキットフェス

「mistFES2026 -10th anniversary- Supported My-th」

・2026/08/31 片桐ゆま生誕祭ライブ in 恵比寿CreAto

・2026/11/12 倉田アンナ生誕祭ライブ in 恵比寿CreAto

【楽曲配信】

・2026/05/31 INSRiA新体制初楽曲「Pick Me Up」サブスク配信中

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/