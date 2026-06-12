歴代最長体操のおにいさん・よしお兄さんこと小林よしひさ登場！　『萩本企画プレゼンツ～第3回 堀口はしのお話の会～』まもなく開催

ロングランプランニング株式会社

『萩本企画プレゼンツ～第3回 堀口はしのお話の会～』が2026年6月21日 (日)に新宿・バティオス（東京都 新宿区 歌舞伎町 2丁目45-4）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット発売中 :http://confetti-web.com/@/ohanashinokai06



公式サイトはこちら

https://www.hagimoto-kikaku.co.jp/asarido/schedule/hori_talklive/

欽ちゃん劇団1期生で同期の堀口文宏とはしのえみがMCとなりお送りする「堀口はしのお話の会」は毎回様々なジャンルから一線で活躍する方をゲストにお迎えし、ここでしか聞けないマニアックな内容をお届けするトークイベントです。

今回はゲストにNHK Eテレ「おかあさんといっしょ」第11代体操のおにいさん・よしお兄さんこと小林よしひささんをお迎えします！

歴代最長14年間たいそうのおにいさんを務めたよしお兄さんに「おかあさんといっしょ」のエピソードや普段あまり聞くことができないパーソナルなお話を沢山お伺いします！

はしの念願のよしお兄さんとブンバ・ボーン！を一緒に踊る場面もあるかも！？

どうぞお楽しみに！！



小林 よしひさプロフィール

東京造形大学 非常勤講師

初代あそび庁長官

2005年～2019年 NHK「おかあさんといっしょ」体操のお兄さんを歴代最長の14年間務める。

現在、同じくNHKEテレ毎週月～水「オハ！よ～いどん」体操のお兄さんとしてレギュラー出演中！！

開催概要

『萩本企画プレゼンツ～第3回 堀口はしのお話の会～』

開催期間：2026年6月21日 (日)17:00開演

※開場は開演の15分前

会場：新宿・バティオス（東京都 新宿区 歌舞伎町 2丁目45-4）

■出演者

出演：堀口文宏、はしのえみ

ゲスト：小林よしひさ（Eテレ「おかあさんといっしょ」第11代体操のお兄さん）

■チケット料金

整理番号付き自由席：3,000円（税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com