伊達な「赤」で決める、真夏のハイティー「DATE High Tea -Summer Red-」【ウェスティンホテル仙台】

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2026年8月1日(土)～8月16日(日)の期間、伊達藩の代表的な色彩のひとつとしても知られる「赤」に彩られ、宮城県限定ウイスキー「ニッカ 伊達」とともに楽しむ「DATE High Tea -Summer Red-(ダテ ハイティー サマー レッド)」を発売します。

「DATE High Tea -Summer Red-」イメージ

仙台七夕まつりからお盆にかけ、旅行・観光や帰省などで仙台を訪れる方にも、この土地ならではの味覚を楽しんでいただきたいという思いから誕生した本ハイティー。

料理は伊達藩の代表的な色彩のひとつ「赤」をテーマに、伊達鶏や新生漢方和牛として知られる赤牛をはじめ、東北の風土に育まれた食材にフィーチャー。宮城の魚介や夏野菜を織り交ぜたホヤとすいかの梅酢マリネや、トマトのカッペリーニなど、6種類のオードブルがティースタンドに夏らしい清涼感を添えます。

メインディッシュは、ジューシーに焼き上げた赤牛のローストビーフを、ピューレ状のじゃがいもに赤パプリカを混ぜて揚げたフライドポテトともにお召し上がりいただけます。旬の桃のパフェと白桃のジェラートの2種のデザート、宮城県限定ウイスキー「ニッカ 伊達」を含むフリーフローとともに、暮れゆく街並みを眺めながら上質な時間をゆったりとお過ごしください。

高層階から望む仙台の夏景色とともに、地元の恵みをふんだんに取り入れたハイティーで、伊達なひとときをお過ごしください。

【メニュー】

オードブル イメージ

◇ティースタンドオードブル

・福島県産 伊達鶏と夏野菜のブロシェット 青森県産 とうもろこし”嶽きみ”のタルタル

・オマール海老のベニエ 赤いガスパチョソース

・宮城県産 トマトのカッペリーニ ライムの香り

・伊達の純粋赤豚ジャンボンブランのカナッペ

・新生漢方和牛と岩手県産 大槌鹿のミニハンバーガー

・宮城県産 ホヤとすいかの梅酢マリネ

メインディッシュ イメージ

◇メインディッシュ

新生漢方和牛のローストビーフ 赤パプリカのフライドポテト

夏野菜のラヴィゴットソース

◇デザート

桃とラズベリーのパフェ 青森県産 白桃のジェラート

◇フリーフローアイテム

・宮城県限定ウイスキー「ニッカ 伊達」

＊ハイボール / ストレート / ロック からお選びいただけます。

・スパークリングワイン

・ワイン(白・赤)

・ビール

・カクテル各種・オリジナルモクテル

・コーヒー、紅茶、ソフトドリンク各種

DATE High Tea -Summer Red-の概要

実施日時：2026年8月1日(土)～8月16日(日)

14:00～22:30のうち90分間

(最終入店21:00、フリーフローL.O.20分前)

場 所：ラウンジ&バー ホライゾン(26階)

料 金：8,000円

※ご利用日前日15:00までにご予約ください。

※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。

ホテルからの夕景 イメージ

＜ご予約・お問合せ先＞

ウェスティンホテル仙台

TEL：022-722-1234 URL：https://www.the-westin-sendai.com/

ウェスティンホテル＆リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティ業界におけるウェルネス分野のグローバルリーダーとして、ブランドのウェルビーイングの柱である「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」を通じて、旅先でのストレスを軽減し、お客様がより充実した滞在を体験できるようサポートしています。世界45の国と地域に245以上のホテルおよびリゾートを展開し、象徴的で受賞歴を誇る「Heavenly(R) Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ、WestinWORKOUT Routes、用途に応じて利用できるGear LendingプログラムなどのウェスティンWORKOUT(R)、さらに栄養バランスに優れた美味しいメニューを提供する「Eat Well」など、特徴的なウェルネス体験を提供しています。詳細は公式ウェブサイト(www.westin.com)をご覧いただくほか、X、Instagram、TikTok、Facebookでも最新情報をご確認ください。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバル旅行プログラム「Marriott Bonvoy(R)」にも参加しています。本プログラムでは、多彩なブランドポートフォリオに加え、Marriott Bonvoy Momentsでの限定体験や、無料宿泊特典、エリートステータスなどの充実した特典を会員の皆様にご提供しています。入会は無料で、詳細はmarriottbonvoy.comよりご確認いただけます。