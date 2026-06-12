韓国で話題沸騰！クロナッツ、クロッフルに続く「第3のハイブリッドクロワッサン」クロッチが自由が丘に上陸

株式会社サンマルクホールディングス

株式会社サンマルクホールディングス（京都本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤川 祐樹）は、東京・自由が丘の「RISTRETTO & CROISSANT LABORATORIO（リストレット アンド クロワッサン ラボラトリオ、以下 R&CL）」において、2026年6月15日（月）より、クロワッサンとモチを掛け合わせた韓国発のハイブリッドクロワッサン「クロッチ」2種を、R&CLの人気メニュー「スライダークロワッサン」の選べるクロワッサンとして販売開始いたします。

R&CLは、サンマルクグループがクロワッサンの可能性を追求する“ラボラトリー”として、食感・製法・提供スタイルまでを研究・開発する実験的なクロワッサン専門店です。クロワッサン激戦区である自由が丘に、2023年10月にオープンしました。

「クロッチ」とは、クロワッサンとモチ（餅）を掛け合わせ、韓国発祥のスイーツでありながら、日本語の「モチ」が商品名に使われている点が特長である、韓国発の進化系クロワッサンです。外側はクロワッサンならではの香ばしさとサクサクとした食感、内側は餅ならではのモチモチとした弾力が特徴で、その新しい食感が韓国のカフェを中心に話題となっています。近年は、「クロナッツ」や「クロッフル」など、クロワッサンをベースとした進化系クロワッサンが世界的なトレンドとなっています。クロッチは、その流れを受けて誕生した新たな進化系クロワッサンとして注目されており、日本国内でも徐々に取り扱い店舗が増えています。

R&CLでは、ミニサイズのクロワッサンの中からお好みの4種類を選び、多彩な味わいの食べ比べを楽しめる人気メニュー「スライダークロワッサン」を提供しています。このたび、選択肢のひとつとして、「クロッチ ショコラ」と「クロッチ 抹茶」の2種類を新たに用意しました。クロワッサンの軽やかな食感ともっちりとした弾力に、それぞれの素材の個性を掛け合わせることで、これまでにない新しいクロワッサン体験に仕上げました。

また、今回のクロッチ発売に合わせて、よりゆったりとした時間をお過ごしいただけるよう、平日限定で「コーヒー・ティーフリー」を開始いたします。対象のセットメニューを注文いただいたお客様は、対象のコーヒー・紅茶を最大2時間、何杯でも楽しむことができます。R&CLではこれまでも、焼きたてクロワッサンやこだわりのドリンクを通じて、お客様に“いつもよりちょっといい”ひとときをお届けすることを大切にしてきました。今回導入するコーヒー・ティーフリーは、お客様により自由に、よりゆっくりと店舗での時間を楽しんでいただくことを目的としています。

サクサクとモチモチが共存する、新食感のクロッチ

■クロッチ ショコラ

カカオ分58％のクーベルチュールチョコレートを使用。

クロッチならではのもっちりとした食感に、厚みのある力強いカカオ感を重ねた、濃厚な味わいの一品です。

■クロッチ 抹茶

西尾産抹茶の豊かな香りと上品なほろ苦さに、北海道産小豆を使用した風味豊かな小倉あんを合わせました。

抹茶と小倉あんが調和する、和の味わいを楽しめる一品です。

クロワッサンとともに、ゆったりとしたカフェ時間を

■平日限定「コーヒー・ティーフリー」

対象のセットメニューをご注文時、追加料金にて「コーヒー・ティーフリー」をご利用可能。

【対象ドリンク】

・ロングブラック（HOT／ICE）

・アイスティー

・オーガニック アールグレイティー（HOT）

・オーガニック イングリッシュブレックファース（HOT）

・オーガニック ルイボス（HOT）

・ジャスミンティー（HOT）

・アップルティー（HOT）

R&CLは、今後も各国・各地域の風味や食文化、伝統食材からインスピレーションを受けた商品開発を行い、多様な食の背景をクロワッサンという一つの形に融合させることで、毎回驚きと発見を感じることができる商品を提供していきます。私たちは、クロワッサンの新たな可能性を追求し続け、クロワッサン好きにとっての“新しい定番”となることを目指していきます。

店舗情報

RISTRETTO＆CROISSANT LABORATORIO（リストレットアンドクロワッサン ラボラトリオ）

店名の由来は、焼きたてクロワッサンとリストレット（エスプレッソの抽出方法のひとつ）で抽出した贅沢なカフェラテをはじめとした豊かな香りが包みこむ空間を追求、研究したいという想いから名づけられました。

クロワッサンをホットチョコレートにディップして食べる“ちょっと贅沢”なフランス式の食べ方を楽しめる看板メニューの「ショコラショー」や、オーストラリア・メルボルン地方発祥でリストレットショットに少量のミルクを加え、コーヒーのうま味を楽しむことができるシグネチャードリンクの「マジック」をはじめ、ウイスキーの樽でコーヒーの生豆を寝かせ、ウイスキーの風味が感じられる大人向けのコーヒー「バレルエイジドコーヒー」など、豊かな香りが包みこむ空間を追求・研究し、お客様に”いつもよりちょっといい”を提供していきます。

住所：東京都目黒区自由が丘2-15-4 JIYUGAOKA de aone2階

東急東横線・大井町線「自由が丘」駅 正面口 徒歩2分

営業時間：10:00～20:00

座席数：店内39席、テラス19席 （計58席） テラス席のみペット同伴可能

公式ウェブサイト：https://www.saint-marc-hd.com/jigyokaihatsu/contents/RandCL/

Instagram：https://www.instagram.com/ristretto_croissantlaboratorio

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61551151709686

X（旧Twitter）：https://x.com/randcl

会社概要

会社名：株式会社サンマルクホールディングス

所在地：京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビル4階

代表者：藤川 祐樹

設立：1991年７月

URL：https://www.saint-marc-hd.com/hd/

事業内容：フランチャイズチェーンシステムを含むレストラン及びカフェ等の事業を行う子会社の経営管理等

【 本件に関するお問い合わせ 】

株式会社サンマルクホールディングス コーポレートコミュニケーション室 飯田ひかる

E-mail：h.iida@saintmarc-gr.com