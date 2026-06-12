Reebok × JAEJOONG(ジェジュン)、初のコラボレーションが実現！アイテムの予約販売がスタート！

株式会社iNKODE JAPAN

アイコニック且つ革新的なスポーツカルチャーブランドのリーボック（所在地：東京都渋谷区）と、JAEJOONG（ジェジュン）との初のコラボレーションアイテム（スニーカー・フーディー・パンツ）を2026年6月12日（金）に予約販売開始いたします。

■「JAEJOONG CLUB C 85 VINTAGE」について

JAEJOONG CLUB C 85 VINTAGE

ブラックを基調にしたシックなカラーリングに、JAEJOONGならではのディテールを落とし込んだコラボレーションモデル。

落ち着いた印象で日常のスタイリングにも取り入れやすく、さりげない特別感を楽しめる一足です。

タンラベル、サイドウィンドウ、ヒールパッチには、Reebokフォントで表現したオリジナルの「JAEJOONG」ロゴを配置。

踵部分にはツアーロゴをモチーフにした織りネーム、クリアアウトソールには本人手書きのサインと「Reebok」の文字をあしらいました。

ブラックとグリーン、2色のシューレースが付属。

気分やスタイリングに合わせて表情を変えられる、デイリーにも楽しみやすいコラボレーションスニーカーです。

コラボレーション専用のオリジナルボックスには、本人手書きのサインとReebokロゴを配し、コラボレーションならではの特別仕様となっています。

■「JAEJOONG SUEDE LIKE HOODIE」について

JAEJOONG SUEDE LIKE HOODIE

シルキーで柔らかな、スエード調の質感が魅力のコラボレーションフーディー。

リラックス感のある着心地ながら、落ち着いた表情で大人のカジュアルスタイルにも取り入れやすい一着です。

胸元にはコラボレーションロゴを刺繍で配置。

袖口にはJAEJOONGのシグネチャーロゴ入りネームをさりげなくあしらい、控えめながら特別感のあるデザインに仕上げました。

さらに、ブランドネームを裏返すとJAEJOONG本人の手書きサインが現れる織りネーム仕様に。

フード紐や刺繍、ネームにはグリーンをアクセントとして効かせ、シューズともリンクするデザインです。

同素材のパンツと合わせることで、統一感のあるセットアップスタイルとしても着用できます。

■「JAEJOONG SUEDE LIKE PANTS」について

JAEJOONG SUEDE LIKE PANTS

シルキーで柔らかな、スエード調の質感が魅力のコラボレーションパンツ。

上品な素材感とリラックスした穿き心地を兼ね備え、デイリーにも取り入れやすいアイテムです。

左側のポケット下には、フーディーと同じコラボレーションロゴ刺繍を配置。

右裾にはJAEJOONGのシグネチャーロゴ入りのネームをさりげなくあしらい、シンプルな中にも特別感のあるデザインに仕上げました。

さらに、ブランドネームを裏返すとJAEJOONG本人の手書きサインが現れる織りネーム仕様に。

グリーンのアクセントがシューズやフーディーとも自然にリンクします。

同素材のフーディーと合わせることで、統一感のあるセットアップスタイルとしても着用できます。

■JAEJOONGコメント

僕がデザイン監修したReebokさんとのスペシャルコラボが6/12発売！

シックなブラックのカラーにグリーンを効かせた限定デザインで、自分で書いた"Reebok"の文字とサインがポイント。ぜひチェックしてね！

■特設ページ

https://reebok.jp/contents/jaejoong_2606

■JAEJOONGプロフィール

1986年1月26日生まれ。

2004年にデビューして以来、アーティスト活動に留まらず俳優としても活躍するなど、日韓の芸能界を代表するK- POPアーティスト。グループでの音楽活動を経てソロ歌手としても活動し、 2018年には日本でソロデビューを果たす。2019年にリリースした初の日本でのオリジナル・アルバム『Flawless Love』がオリコンウィークリーランキングで1位を獲得、

2025年にリリースした最新アルバム『Rhapsody』ではオリコン週間音楽ランキングで3冠を達成するなど、ソロアーティストとしても、日本でも変わらず高い人気を誇っている。

また、近年では音楽業界と芸能界の更なる発展に力を注ぐため、韓国で自身の会社 iNKODEを設立。さらにその日本法人となるiNKODE JAPANも立ち上げ、自身や所属アーティストの日本活動の幅を拡大すべく、CSO（最高戦略責任者）としても活躍中。

2026年5月23日より全国8都市11会場を巡るツアーを開催。さらに、Japan Digital Single『OASIS』が5月27日にリリース。日本のみならずアジア各国の音楽チャートで1位を獲得。

■Reebokについて

リーボックは、フィットネスにルーツを持つ、象徴的かつ革新的なスポーツカルチャーブランドで、その歴史は1895年にまで遡ります。

スポーツの在り方を変えた“アスレチックシューズ”に代表されるように、今もなお、業界を前進させるイノベーションを取り入れ続けています。

今日まで、リーボックはアクティブ、ライフスタイル、スポーツ、とそれぞれの分野に精通し、あらゆるシーンにマッチする高品質でモダンなスタイルを提供しています。

また、プロから愛好家まで、全てのアスリートに向け、ポテンシャルを最大限に発揮する機会、製品、インスピレーションの提供に努めています。現在では、世界80か国、約400の独立型店舗があり、国内は11店舗を構えています。

ブランドの詳細については、Reebok.jpより最新のニュースをご覧頂けます。また、Reebok Instagram(@reebokjp)、X（旧Twitter／@Reebokjp）、YouTubeもぜひチェックしてみてください。