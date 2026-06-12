『カドカワBLオンリーショップ in アニメイト』がアニメイト池袋本店7F オンリーショップスペースSOUTHにて開催決定！ 新規描き下ろしイラストを使用した新商品が発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、アニメイト池袋本店7F オンリーショップスペースSOUTHにて『カドカワBLオンリーショップ in アニメイト』を2026年6月20日（土）～6月28日（日）にて開催いたします。



描き下ろしテーマは『トラッド×ネイビー×ピンク』！ この企画のために描き下ろされたイラストを中心としたオリジナルグッズをぜひお見逃しなく！

●開催概要

日時：2026年6月20日（土） ～6月28日（日）

場所：アニメイト池袋本店7F イベントスペースSOUTH

●参加作品

『愛の刺青』『異世界の沙汰は社畜次第』『エンドロールは地獄まで』『君には届かない。』『タクミくんシリーズ』『ピンクにきゅんしていいですか』『ベッドイン・ルール』『みなと商事コインランドリー』『悠と晴』『666DOPES』『好いも甘いも』『ねこはねこらしくあれ』

●商品情報

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

※商品のラインナップ・商品名・デザイン・仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。

※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※在庫状況により上記の期間外に事後販売をする場合がございます。

●特典配布情報

●問い合わせ先

アニメイト 店舗お問合せフォーム

https://support.animate-onlineshop.jp/store/

●権利表記

(C)Akairo Mash

(C)Kazuki Irodori (C)Yatsuki Wakatsu (C)Kikka Ohashi

(C)三ツ星しずく

(C)みか

(C)Shinobu Gotoh (C)Kazumi Ohya

(C)Touno

(C)Ruri Fujikawa

(C)缶爪さわ (C)椿ゆず

(C)EBInoO 2026

(C)sato satoh

(C)さちも

(C)ときたほのじ