＜News＞Nintendo Switch(TM)『EGGコンソール ミッドイヤーセール 2026』7/8まで開催該当の10タイトルが25%オフで期間限定セール
2026年6月12日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、ニンテンドーeショップにて販売中のNintendo Switch(TM)用『EGGコンソール』10タイトルを対象とし、期間限定で25%オフの特別価格にて販売する「EGGコンソール ミッドイヤーセール 2026」を開始しました。
クリスタルソフトのファンタジーRPGの続編『夢幻の心臓II』『クリムゾンII』やコンパイルの人気パズルゲーム『ぷよぷよ』、T&E SOFTの名作アクティブRPG『ハイドライド3 S.V.』などをお得に購入可能です。
ヒーローバナー
夢幻の心臓II ヒーローバナー
ぷよぷよ ヒーローバナー
■『EGGコンソール ミッドイヤーセール 2026』
【開催期間】 ：2026年6月12日（金）～7月8日（水）まで
【セール内容】：該当10商品の販売価格が25%オフ
【特設サイト】：https://www.amusement-center.com/project/egg/console/sale
【該当商品】
・ザナックEX（MSX2版） 880円→660円
・ハイドライド3 S.V.（PC-9801版） 980円→735円
・クリムゾンII 邪神の逆襲（PC-8801mkIISR版） 880円→660円
・大脱走（PC-8801版） 880円→660円
・夢幻の心臓II（PC-8801版） 880円→660円
・ぷよぷよ（MSX2版） 880円→660円
・リザード（PC-8801版） 880円→660円
・スーパーレイドック ミッションストライカー（MSX版） 880円→660円
・幽霊君（MSX2版） 880円→660円
・かーばんくるぴ（MSX2版） 880円→660円
■注目タイトルピックアップ
１）夢幻の心臓II（PC-8801版 / クリスタルソフト） 880円→660円（25%オフ）
夢幻の心臓II ゲーム画面１
夢幻の心臓II ゲーム画面２
仲間とパーティを編成しエルダー・アインから脱出しよう。
前作から操作性が大幅に向上したクリスタルソフトの名作RPG登場。
２）ハイドライド3 S.V.（PC-9801版 / T&E SOFT） 980円→735円（25%オフ）
ハイドライド3 S.V. ゲーム画面１
ハイドライド3 S.V. ゲーム画面２
人間と妖精が共存するフェアリーランドを守る冒険に出かけよう！
アクティブRPGの名作『ハイドライド3』に新マップや新キャラを追加したパワーアップバージョン。
３）ぷよぷよ（MSX2版 / コンパイル） 880円→660円（25%オフ）
ぷよぷよ ゲーム画面１
ぷよぷよ ゲーム画面２
「旧ぷよ」「プロトタイプぷよ」などの愛称で親しまれるMSX2版『ぷよぷよ』が登場。
名作パズルゲームの原点がここに！
４）ザナックEX（MSX2 / コンパイル） 880円→660円（25%オフ）
ザナックEX ゲーム画面１
ザナックEX ゲーム画面２
活動を再開した有機知性体を鎮圧すべく、再びザナックは飛び立つ！
コンパイルの名作MSX2シューティングゲームが登場。
５）スーパーレイドック ミッションストライカー（MSX版 / T&E SOFT） 880円→660円（25%オフ）
スーパーレイドック ゲーム画面１
スーパーレイドック ゲーム画面２
MSXのシューティングゲーム史にその名を残した秀作シューティングゲーム。
ショットはもちろん、オプションウェポンや合体攻撃を駆使して戦い抜け！
６）リザード（PC-8801 / クリスタルソフト） 880円→660円（25%オフ）
リザード ゲーム画面１
リザード ゲーム画面２
伝説のリザードの塔から「真実の書」を手に入れろ！
PCゲーム黎明期の日本産RPGの中でも秀作と名高い本作、RPGファンならぜひ！
７）幽霊君（MSX2 / システムサコム） 880円→660円（25%オフ）
幽霊君 ゲーム画面１
幽霊君 ゲーム画面２
突然幽霊になってしまい大あわて！閻魔大王に会うため、おちょコ玉をお供に冒険の旅に出かけよう！
ショットやバックアタック攻撃で、迫り来る敵キャラクターを倒し進んで行こう。
■権利表記
・ぷよぷよ、かーばんくるぴ
(C)SEGA
(C) D4Enterprise Co.,Ltd.
(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.
'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.
・その他タイトル
(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.
または
(C) D4Enterprise Co.,Ltd.
(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.
'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.
※ 『プロジェクトEGG』とは
PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。
D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。
怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：
https://www.amusement-center.com/project/egg/
あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：
https://www.amusement-center.com/project/emusic/
動画でゲーム紹介！ YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL ：
https://www.youtube.com/ProjectEGG
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