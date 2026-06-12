＜News＞Nintendo Switch(TM)『EGGコンソール ミッドイヤーセール 2026』7/8まで開催該当の10タイトルが25%オフで期間限定セール

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株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年6月12日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区　代表取締役・鈴木直人）は、ニンテンドーeショップにて販売中のNintendo Switch(TM)用『EGGコンソール』10タイトルを対象とし、期間限定で25%オフの特別価格にて販売する「EGGコンソール ミッドイヤーセール 2026」を開始しました。


クリスタルソフトのファンタジーRPGの続編『夢幻の心臓II』『クリムゾンII』やコンパイルの人気パズルゲーム『ぷよぷよ』、T&E SOFTの名作アクティブRPG『ハイドライド3 S.V.』などをお得に購入可能です。





ヒーローバナー




夢幻の心臓II　ヒーローバナー


ぷよぷよ　ヒーローバナー



■『EGGコンソール ミッドイヤーセール 2026』


【開催期間】 ：2026年6月12日（金）～7月8日（水）まで


【セール内容】：該当10商品の販売価格が25%オフ


【特設サイト】：https://www.amusement-center.com/project/egg/console/sale


【該当商品】


　・ザナックEX（MSX2版）　880円→660円


・ハイドライド3 S.V.（PC-9801版）　980円→735円


　・クリムゾンII 邪神の逆襲（PC-8801mkIISR版）　880円→660円


・大脱走（PC-8801版）　880円→660円


・夢幻の心臓II（PC-8801版）　880円→660円


・ぷよぷよ（MSX2版）　880円→660円


　・リザード（PC-8801版）　880円→660円


　・スーパーレイドック ミッションストライカー（MSX版）　880円→660円


　・幽霊君（MSX2版）　880円→660円


　・かーばんくるぴ（MSX2版）　880円→660円




■注目タイトルピックアップ


１）夢幻の心臓II（PC-8801版 / クリスタルソフト）　880円→660円（25%オフ）




夢幻の心臓II　ゲーム画面１

　



夢幻の心臓II　ゲーム画面２


仲間とパーティを編成しエルダー・アインから脱出しよう。


前作から操作性が大幅に向上したクリスタルソフトの名作RPG登場。



２）ハイドライド3 S.V.（PC-9801版 / T&E SOFT）　980円→735円（25%オフ）




ハイドライド3 S.V.　ゲーム画面１

　



ハイドライド3 S.V.　ゲーム画面２


人間と妖精が共存するフェアリーランドを守る冒険に出かけよう！


アクティブRPGの名作『ハイドライド3』に新マップや新キャラを追加したパワーアップバージョン。




３）ぷよぷよ（MSX2版 / コンパイル）　880円→660円（25%オフ）




ぷよぷよ　ゲーム画面１

　



ぷよぷよ　ゲーム画面２


「旧ぷよ」「プロトタイプぷよ」などの愛称で親しまれるMSX2版『ぷよぷよ』が登場。


名作パズルゲームの原点がここに！




４）ザナックEX（MSX2 / コンパイル）　880円→660円（25%オフ）




ザナックEX　ゲーム画面１

　



ザナックEX　ゲーム画面２


活動を再開した有機知性体を鎮圧すべく、再びザナックは飛び立つ！


コンパイルの名作MSX2シューティングゲームが登場。






５）スーパーレイドック ミッションストライカー（MSX版 / T&E SOFT）　880円→660円（25%オフ）




スーパーレイドック　ゲーム画面１

　



スーパーレイドック　ゲーム画面２


MSXのシューティングゲーム史にその名を残した秀作シューティングゲーム。


ショットはもちろん、オプションウェポンや合体攻撃を駆使して戦い抜け！




６）リザード（PC-8801 / クリスタルソフト）　880円→660円（25%オフ）




リザード　ゲーム画面１

　



リザード　ゲーム画面２


伝説のリザードの塔から「真実の書」を手に入れろ！


PCゲーム黎明期の日本産RPGの中でも秀作と名高い本作、RPGファンならぜひ！




７）幽霊君（MSX2 / システムサコム）　880円→660円（25%オフ）




幽霊君　ゲーム画面１

　



幽霊君　ゲーム画面２


突然幽霊になってしまい大あわて！閻魔大王に会うため、おちょコ玉をお供に冒険の旅に出かけよう！


ショットやバックアタック攻撃で、迫り来る敵キャラクターを倒し進んで行こう。




■権利表記


・ぷよぷよ、かーばんくるぴ


(C)SEGA


(C) D4Enterprise Co.,Ltd.


(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.


　'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.


・その他タイトル


(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.


または


(C) D4Enterprise Co.,Ltd.


(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.


　'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.





※　『プロジェクトEGG』とは


　PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。


　D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。



怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：


https://www.amusement-center.com/project/egg/


あのゲームのサントラがココだけに！？　約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：


https://www.amusement-center.com/project/emusic/


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