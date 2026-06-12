＜News＞Nintendo Switch(TM)『EGGコンソール ミッドイヤーセール 2026』7/8まで開催該当の10タイトルが25%オフで期間限定セール

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年6月12日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、ニンテンドーeショップにて販売中のNintendo Switch(TM)用『EGGコンソール』10タイトルを対象とし、期間限定で25%オフの特別価格にて販売する「EGGコンソール ミッドイヤーセール 2026」を開始しました。

クリスタルソフトのファンタジーRPGの続編『夢幻の心臓II』『クリムゾンII』やコンパイルの人気パズルゲーム『ぷよぷよ』、T&E SOFTの名作アクティブRPG『ハイドライド3 S.V.』などをお得に購入可能です。

ヒーローバナー

夢幻の心臓II ヒーローバナーぷよぷよ ヒーローバナー

■『EGGコンソール ミッドイヤーセール 2026』

【開催期間】 ：2026年6月12日（金）～7月8日（水）まで

【セール内容】：該当10商品の販売価格が25%オフ

【特設サイト】：https://www.amusement-center.com/project/egg/console/sale

【該当商品】

・ザナックEX（MSX2版） 880円→660円

・ハイドライド3 S.V.（PC-9801版） 980円→735円

・クリムゾンII 邪神の逆襲（PC-8801mkIISR版） 880円→660円

・大脱走（PC-8801版） 880円→660円

・夢幻の心臓II（PC-8801版） 880円→660円

・ぷよぷよ（MSX2版） 880円→660円

・リザード（PC-8801版） 880円→660円

・スーパーレイドック ミッションストライカー（MSX版） 880円→660円

・幽霊君（MSX2版） 880円→660円

・かーばんくるぴ（MSX2版） 880円→660円

■注目タイトルピックアップ

１）夢幻の心臓II（PC-8801版 / クリスタルソフト） 880円→660円（25%オフ）

夢幻の心臓II ゲーム画面１

夢幻の心臓II ゲーム画面２

仲間とパーティを編成しエルダー・アインから脱出しよう。

前作から操作性が大幅に向上したクリスタルソフトの名作RPG登場。

２）ハイドライド3 S.V.（PC-9801版 / T&E SOFT） 980円→735円（25%オフ）

ハイドライド3 S.V. ゲーム画面１

ハイドライド3 S.V. ゲーム画面２

人間と妖精が共存するフェアリーランドを守る冒険に出かけよう！

アクティブRPGの名作『ハイドライド3』に新マップや新キャラを追加したパワーアップバージョン。

３）ぷよぷよ（MSX2版 / コンパイル） 880円→660円（25%オフ）

ぷよぷよ ゲーム画面１

ぷよぷよ ゲーム画面２

「旧ぷよ」「プロトタイプぷよ」などの愛称で親しまれるMSX2版『ぷよぷよ』が登場。

名作パズルゲームの原点がここに！

４）ザナックEX（MSX2 / コンパイル） 880円→660円（25%オフ）

ザナックEX ゲーム画面１

ザナックEX ゲーム画面２

活動を再開した有機知性体を鎮圧すべく、再びザナックは飛び立つ！

コンパイルの名作MSX2シューティングゲームが登場。

５）スーパーレイドック ミッションストライカー（MSX版 / T&E SOFT） 880円→660円（25%オフ）

スーパーレイドック ゲーム画面１

スーパーレイドック ゲーム画面２

MSXのシューティングゲーム史にその名を残した秀作シューティングゲーム。

ショットはもちろん、オプションウェポンや合体攻撃を駆使して戦い抜け！

６）リザード（PC-8801 / クリスタルソフト） 880円→660円（25%オフ）

リザード ゲーム画面１

リザード ゲーム画面２

伝説のリザードの塔から「真実の書」を手に入れろ！

PCゲーム黎明期の日本産RPGの中でも秀作と名高い本作、RPGファンならぜひ！

７）幽霊君（MSX2 / システムサコム） 880円→660円（25%オフ）

幽霊君 ゲーム画面１

幽霊君 ゲーム画面２

突然幽霊になってしまい大あわて！閻魔大王に会うため、おちょコ玉をお供に冒険の旅に出かけよう！

ショットやバックアタック攻撃で、迫り来る敵キャラクターを倒し進んで行こう。

■権利表記

・ぷよぷよ、かーばんくるぴ

(C)SEGA

(C) D4Enterprise Co.,Ltd.

(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

・その他タイトル

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.

または

(C) D4Enterprise Co.,Ltd.

(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/emusic/

動画でゲーム紹介！ YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL ：

https://www.youtube.com/ProjectEGG

最新情報を即ゲット！ 公式X（旧Twitter）『EGGなう！』URL ：

https://twitter.com/project_egg

『プロジェクトEGG』公式Facebook URL ：

https://www.facebook.com/ProjectEGG