全世界待望！「ベルセルク」最新話掲載！『ヤングアニマル』12号 6月12日（金）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』12号を6月12日（金）に発売いたします。

【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)

全世界待望 最新話3号連続掲載第1弾！「ベルセルク」（原作／三浦建太郎 漫画／スタジオ我画 監修／森恒二）が巻頭カラーで登場！

『ヤングアニマル』26年12号巻頭カラー「ベルセルク」（原作：三浦建太郎 漫画：スタジオ我画 監修：森恒二）

祠へと封じられたガッツは闇の中で何を見る…

【表紙&巻頭グラビア&ふろく】穂波あみ

【巻頭グラビア】穂波あみ（撮影：唐木貴央）

グラビアモデル・漫画家として活躍する新世代の二刀流タレント・あみちゃんが

ついに表紙＆巻頭グラビアに登場！

最高峰ファンタジー！巨弾読切！「エルダーフォール」（原作／水野良 漫画／リバー・スラン）が巻頭カラーで登場！

【特別付録】「穂波あみ」両面クリアファイルカラーつき「エルダーフォール」（原作／水野良 漫画／リバー・スラン）

「ロードス島戦記」水野良×「ダンジョンエルフ」リバー・スランの超本格ファンタジータッグで贈る!

最後のエルフにして、この世界の守護者。

己の存在意義を問う“無垢のエスウィル”は…

コミックス2巻は好評発売中！「きみと一緒に通いたい」（うおやま）がカラーつきで登場！

カラーつき「きみと一緒に通いたい」（うおやま）

まり花との交渉の行方は…？

最新コミックス2巻は好評発売中！

YAコミックス「きみと一緒に通いたい」（うおやま）2巻

「きみと一緒に通いたい」 2巻

■著者名： うおやま

■ISBNコード：9784592160434

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

幼なじみの光流に誘われ、同じ高校を受験した強気な陰キャ、星太はなんとか合格するも、一方の光流が車椅子であることを理由に受験を辞退させられていたことを知る。

理不尽に思った星太は、次の選挙で生徒会長となって光流が通えるような学校にすることを誓う。

しかし、立候補者演説会で生徒らのヤジを受けた星太は、いきなり全校生徒に喧嘩を売ってしまい…?

『ヤンキー君と白杖ガール』のうおやまが描く、つよくてやさしい友情ドラマ。

最終章突入！「変女～変な女子高生 甘栗千子～」（此ノ木よしる）がカラーつきで登場！

カラーつき「変女～変な女子高生 甘栗千子～」（此ノ木よしる）

変女、最終章突入ッーー

高村の言葉に、千子が返す想いは…

「紫雲寺家の子供たち」（宮島礼吏 【作画協力】雪野れいじ）最新話掲載！

「紫雲寺家の子供たち」（宮島礼吏 【作画協力】雪野れいじ）

清葉から衝撃の「お誘い」に、長男は…？

最新コミックス10巻は6月17日（水）発売！

YAコミックス「紫雲寺家の子供たち」（宮島礼吏 【作画協力】雪野れいじ）10巻

「紫雲寺家の子供たち」 10巻

■著者名： 宮島礼吏

■ISBNコード：9784592167105

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2026.6.17

『彼女、お借りします』作者が贈る、禁断×純愛ラブコメディ、第10巻!!

清葉の宣言により、全員が新をより強く意識することになった姉妹たち。

大切な家族であり恋のライバル、そんな悩みにそれぞれが迷う中、紫雲寺家を揺るがす事件が…？

【巻末グラビア】小日向ななせ

【巻末グラビア】小日向ななせ（撮影：中山雅文）

親しみやすさと透明感をあわせ持つ、小日向ななせちゃんが初登場！

思わず目を奪われる抜群のスタイルと、やわらかな笑顔に心ときめく!

見れば見るほど惹かれる、その魅力をたっぷりお届けします♪

【「ヤングアニマル」2026年12号】

●発売日：2026年6月12日（金）発売

●判型：B5判

●定価：530円（税込）

●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など