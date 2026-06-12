『GANGSTA.』連載再開！コミックバンチKaiで7月3日より最新話掲載、コミックス第9巻は8月7日発売
TVアニメ化もされた漫画『GANGSTA.』（著：コースケ）が、2026年7月3日（金）12時より、WEB漫画誌「コミックバンチKai」にて連載を再開いたします。
また、コミックス最新刊となる第9巻を2026年8月7日（金）に発売いたします。
作品の再始動に合わせて、様々なプレゼントや企画も準備中です。続報をお楽しみに！
祝 連載再開！『GANGSTA.』/外伝『GANGSTA：CURSED.』全話1週間無料配信
連載再開を記念して、『GANGSTA.』および外伝『GANGSTA：CURSED.』の全話を、2026年7月3日（金）から1週間限定で無料配信いたします。
無料配信期間：7月3日(金)12時～7月10日(金)11:59
『GANGSTA.』連載ページ▶https://kuragebunch.com/episode/13933686331620143166
※全話無料配信は7月3日からとなります。
※『GANGSTA.』連載最新話更新は7月3日(金)12時です。
コミックバンチKai▶https://comicbunch-kai.com/
コミックス最新刊第9巻、8月7日(金)に発売決定！
タイトル ：『GANGSTA.』９.
著者名：コースケ
ISBN：978-4-10-772972-9
本体価格：740円
発売日：2026年8月7日(金)
造本： B6判型
内容紹介：
マフィアの支配する街【エルガストルム】で【宅配】から【殺し】まで何でも請け負う【便利屋】を生業にする、ニコラスとウォリック。
二人は警察やマフィアの幹部からも一目置かれる存在。
とりわけ【黄昏種】と呼ばれるニコラスは、その圧倒的な身体能力で数々の問題を解決してきたのだが…。
軋み始めたエルガストルムで、相棒だった二人は袂を分かち、殺し合う運命へ――核心へ踏み込む、再起動の第9巻、発売。
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著者コースケ氏 Xアカウント：https://x.com/go_kohske
作品公式 Xアカウント：https://x.com/GANGSTA_Project