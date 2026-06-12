『GANGSTA.』連載再開！コミックバンチKaiで7月3日より最新話掲載、コミックス第9巻は8月7日発売

株式会社新潮社

TVアニメ化もされた漫画『GANGSTA.』（著：コースケ）が、2026年7月3日（金）12時より、WEB漫画誌「コミックバンチKai」にて連載を再開いたします。

また、コミックス最新刊となる第9巻を2026年8月7日（金）に発売いたします。

作品の再始動に合わせて、様々なプレゼントや企画も準備中です。続報をお楽しみに！

祝 連載再開！『GANGSTA.』/外伝『GANGSTA：CURSED.』全話1週間無料配信

連載再開を記念して、『GANGSTA.』および外伝『GANGSTA：CURSED.』の全話を、2026年7月3日（金）から1週間限定で無料配信いたします。

無料配信期間：7月3日(金)12時～7月10日(金)11:59

『GANGSTA.』連載ページ▶https://kuragebunch.com/episode/13933686331620143166

※全話無料配信は7月3日からとなります。

※『GANGSTA.』連載最新話更新は7月3日(金)12時です。



コミックバンチKai▶https://comicbunch-kai.com/

コミックス最新刊第9巻、8月7日(金)に発売決定！

タイトル ：『GANGSTA.』９.

著者名：コースケ

ISBN：978-4-10-772972-9

本体価格：740円

発売日：2026年8月7日(金)

造本： B6判型

内容紹介：

マフィアの支配する街【エルガストルム】で【宅配】から【殺し】まで何でも請け負う【便利屋】を生業にする、ニコラスとウォリック。

二人は警察やマフィアの幹部からも一目置かれる存在。

とりわけ【黄昏種】と呼ばれるニコラスは、その圧倒的な身体能力で数々の問題を解決してきたのだが…。

軋み始めたエルガストルムで、相棒だった二人は袂を分かち、殺し合う運命へ――核心へ踏み込む、再起動の第9巻、発売。



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著者コースケ氏 Xアカウント：https://x.com/go_kohske

作品公式 Xアカウント：https://x.com/GANGSTA_Project