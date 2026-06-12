レコチョク、2年連続で音楽業界関係者5000名が参加する国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の専用投票システムを開発

株式会社レコチョク

株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：板橋徹、以下「レコチョク」）は、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（以下、「CEIPA」）が主催する国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、2025年に続き、プロジェクトパートナーとして音楽業界関係者向けの投票システムを受託し、開発を行いました。本年はシステム提供にとどまらず、投票メンバーの利便性向上を目的としたプロセスの一部見直しやデータ連携企業との協働を通じて、選考運営全体を支援しました。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』 における投票システムについて

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに、音楽業界の主要6団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会、日本音楽著作権協会）の連携により運営される一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会 （CEIPA）が運営する国際音楽賞です。第２回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2026年6月13日(土)にTOYOTA ARENA TOKYOにて授賞式が開催されます。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー対象作品は、2025年1月1日（水）～12月31日（水）の間に初めてフルバージョンのオフィシャル音源が公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品（楽曲／アルバム）です（※一部部門を除く）。各賞のエントリー作品はオリコン、Billboard JAPAN、GfK/NIQ Japan、ルミネイト他のデータが活用されました。

その後の選考プロセスでは、「MUSIC AWARDS JAPAN」専用投票システムが利用され、オンラインで投票が行われました。

まずは3月に実施された一次投票にて国内投票メンバーによりノミネート作品を選出。続いて4月にノミネートを発表し、最終投票では、そのノミネートを対象に国内・海外の音楽関係者5000人が参加し、厳正な投票により受賞作品やアーティストが決定します。

■レコチョクが開発した「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 専用投票システムについて

レコチョクは、ミッション「音楽市場の最大活性化」の実現に向け、音楽配信サービスの提供にとどまらず、コンテンツ流通・活用支援やシステム開発、DX支援など、音楽業界におけるさまざまな運用課題の解決に取り組んでいます。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、レコチョクは投票システムの提供にとどまらず、選考運営全体を支えるプロジェクトパートナーとして、提供範囲および役割を拡大しました。本年は、投票を支えるバックエンドシステム・データベースの改善に取り組むとともに、投票メンバーの利便性向上を目的としたプロセスの一部見直しを実施。加えて、エントリー作品確定のプロセス等においては、データ連携企業と協働し、作品情報の正確性を確認するプロセスも担いました。これによりレコチョクは、厳正な投票環境の実現に貢献するとともに、より効率的な投票プロセスの運用と、国内外の音楽関係者にとって分かりやすい投票体験の実現に寄与しました。

なお、CEIPAは本賞の投票・選考プロセスが「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 VOTING RULE BOOK」に基づき公平であること、また透明性をもってシステムおよびプロセスが運用されていることを結論づけるにあたり、有限責任監査法人トーマツに「合意された手続業務」を依頼し、実施結果報告書を受領する予定です。レコチョクはプロジェクトパートナーの一員として、「合意された手続業務」に必要な情報提供等においても協力しています。

レコチョクは、25年にわたる音楽業界のデジタルソリューションパートナーとしての経験と技術力を活かし、今後も弊社ミッション「音楽市場の最大活性化」の実現に向けて邁進してまいります。

【MUSIC AWARDS JAPANについて】 https://www.musicawardsjapan.com/

【レコチョクについて】

レコチョクは「音楽市場の最大活性化」というミッションのもと、個人・法人向けの音楽配信事業、権利者へのビジネス支援を目的としたデジタルソリューション事業を展開。音楽文化の発展を多角的にサポートしています。

会社名：株式会社レコチョク

所在地：東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル７階

代表者：代表取締役社長 板橋 徹

事業内容：音楽配信サービスの企画・運営、コンテンツ・サービスの企画・運営 他

URL：https://corp.recochoku.jp/