NHK学生ロボコン2026において技術支援を担当

株式会社クインティア

株式会社クインティア（本社：東京都中央区、代表取締役：占部竣平、以下「クインティア」）は、2026年6月14日に大田区総合体育館（EBARA WAVEアリーナおおた）で開催される「NHK学生ロボコン2026～ABUアジア・太平洋ロボコン代表選考会～」において、ネットワークおよび技術支援を担当いたします。

NHK学生ロボコンは、全国の大学生および高等専門学校専攻科生が参加する日本最大級のロボット競技会です。毎年異なる競技テーマのもと、参加チームはロボットの機械設計、電子回路設計、ソフトウェア開発、制御技術などを総合的に活用し、競技に挑みます。

2026年大会では「Kung Fu Quest（カンフークエスト）」をテーマに、2台のロボットが連携して競技課題をクリアする高度なミッションが設定されており、全国から集まった学生たちが技術力と創造力を競い合います。

クインティアは、本大会の運営を支える技術パートナーとして、会場内ネットワーク環境の設計・構築支援および技術サポートを担当いたします。

技術支援内容

クインティアは、大会運営を支えるため、以下の技術支援を実施いたします。

- 会場内ネットワーク環境の設計および構築支援- 無線LAN環境の最適化および運用支援- ネットワーク監視および障害発生時の技術サポート- 大会運営を支える各種システムの技術支援- 放送・配信システムとの連携を考慮した技術コンサルティング

大会当日は多数の来場者、出場チーム、大会関係者が会場内でネットワークを利用することが想定されており、安定した通信品質と迅速な障害対応が求められます。

クインティアは、放送業界や大規模配信システム開発で培った知見を活用し、大会運営を技術面から支援いたします。

クインティアの取り組み

クインティアは、AIシステム開発、クラウドインフラ構築、放送・配信システム開発を中心に事業を展開しています。

これまでに、放送局向け配信基盤開発、映像配信システム開発、AIを活用した字幕生成・メタデータ生成システムの開発など、放送・メディア分野を中心とした多数のプロジェクトに携わってまいりました。

また近年は、生成AIやAIエージェント技術を活用した業務効率化やDX推進支援にも注力しており、企業や団体のデジタル活用を支援しています。

今回の学生ロボコンへの技術支援を通じて、次世代エンジニアの育成と日本のものづくり技術の発展に貢献してまいります。

代表取締役 占部竣平 コメント

学生ロボコンは、日本のエンジニアリング教育を代表する大会の一つです。

限られた期間の中でロボットを設計・開発し、競技に挑む学生の皆さまの姿勢には大きな可能性を感じています。

クインティアは放送技術、ネットワーク技術、AI技術を強みとしていますが、これらの技術は人の挑戦を支えるために存在すると考えています。

本大会の技術支援を通じて、学生の皆さまが最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりに貢献するとともに、日本のものづくり人材の育成に少しでも寄与できれば幸いです。

株式会社クインティアについて

株式会社クインティアは、AI、クラウド、放送・配信技術を中心としたシステム開発および技術コンサルティングを提供するテクノロジーカンパニーです。

放送局やメディア企業向けのシステム開発で培った高度な技術力を基盤に、生成AI、クラウドネイティブ開発、DX推進支援など幅広い分野で企業の課題解決を支援しています。

【会社概要】

会社名：株式会社クインティア

代表者：代表取締役 占部竣平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

事業内容：AIシステム開発、DX推進支援、クラウドインフラ構築、放送・映像配信システム開発、技術顧問サービス

コーポレートサイト：https://www.quintia.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社クインティア

担当：青木

E-mail：aoki@quintia.co.jp