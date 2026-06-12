【JAF宮城】マイカーでSUGOの国際西コースを走ってみませんか？

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）宮城支部（支部長 梅津 行雄）は6月28日（日）、スポーツランドSUGO 国際西コース（宮城県村田町）で菅生レーシングスポーツクラブ/にっかわくらぶが開催する「2026 横浜ゴム・マイルコンタクトレンズカップ オートテストチャレンジシリーズ第2戦」に協力します。参加するだけでなく観戦も可能ですので、「ちょっと見てみたい」方は、ぜひ足を運んでください。

オートテストとは

オートテスト詳細ページ :https://jaf.link/42WzTQs申込方法や参加条件などの詳細はこちらをご確認ください

オートテストは「運転の正確さ」を競う、イギリス発祥の伝統的なモータースポーツです。ヘルメットやグローブ、競技ライセンスは不要で、普段お乗りのマイカーで気軽に参加できます。特別な準備がいらないため、初めての方でも安心して挑戦できるのが魅力です。さらに、完走するとモータースポーツの入門資格である「国内Bライセンス」の申請資格が得られます（申請料は別途必要）。

【2026 JAFオートテストチャレンジin SUGO第2戦】開催概要

オートテスト詳細はこちら :https://motorsports.jaf.or.jp/enjoy/autotest/summaryオートテストをもっと知りたい方はこちらをご覧くださいオートテスト開催の様子１.オートテスト開催の様子２.[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/7176_1_8ea435190b7fbc59de1a54ed03e07721.jpg?v=202606121251 ]

※スポーツランドSUGO入場料は別途かかります。詳細はこちら(https://www.sportsland-sugo.co.jp/information/)をご覧ください。

オートテスト詳細ページ :https://jaf.link/42WzTQs申込方法や参加条件などの詳細はこちらをご確認ください