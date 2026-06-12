なんばの一等地でスクールを開校！Hero Eggが「共創パートナー」の公募を開始

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroesのグループ会社である株式会社Hero Eggは、大阪・なんばパークス内のDX教育施設「Hero Egg」を拠点に、新しい教育やコミュニティを共に創り上げる『HERO EGG 共創スクールパートナー・プログラム』の公募を開始いたします。単なる場所の提供ではなく、お互いのリソースを掛け合わせ、次世代育成と地域活性化を加速させる「教育の同志」を募集し、開校に向けた全面的なサポートを提供します。

■ なんばパークスから理想のスクールをスタート！『Hero Egg 共創スクールパートナー・プログラム』が始動

株式会社Hero Egg（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：近藤にこる、以下「当社」）は、大阪・なんばパークスの「eスタジアムなんば本店」内にあるDX教育施設「Hero Egg」を舞台に、独自のスクールや習い事、授業などを展開したい個人クリエイターや企業を対象とした『Hero Egg 共創スクールパートナー・プログラム』の公募を開始したことをお知らせいたします。

本プログラムは、「素晴らしい教育コンテンツや熱量のあるコミュニティを持っているが、一等地にリアルな拠点を構えるのが難しい」というコンテンツホルダーの課題を解決するビジネスマッチングプロジェクトです。関西有数の好立地と最新鋭の設備を活用し、初期リスクを抑えて独自のスクールを立ち上げ・展開できる特別な機会を提供します。

■ 「場所がない」悩みを解消し、一等地から最速で教育ビジネスを展開できるメリット

新しくスクールや体験型イベントを立ち上げる際、多くのクリエイターや企業が「アクセスの良い場所の確保」や「高額な初期費用・固定費」という壁に直面します。

当社はこの課題に向き合い、なんばパークス1Fという圧倒的な認知度と集客力を誇る拠点をパートナーへ解放します。最新のテクノロジー環境が整った空間で、自身のコンテンツをすぐに試せる「テストマーケティングの場」を提供することで、パートナーの挑戦を資金面・環境面の両軸から強力にバックアップします。

■ 生成AIから独自の習い事まで幅広く募集――学校では学べない未来のスキルを届ける

募集するコンテンツは、デジタルやDX、クリエイティブ分野だけに留まりません。アート、テクノロジー、ビジネス、スポーツ、さらには独自のユニークな習い事やワークショップなど、子どもたちや次世代の可能性を広げるプログラムであれば幅広く対象となります。

「自分のスキルを次世代に伝える授業をしてみたい」「新しい教育コミュニティとの接点を作りたい」という情熱を持ったパートナーの皆様と共に、これまでにない新しい教育のカタチを創り上げたいと考えています。

【公募・パートナーシップ詳細】[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/380_1_ff2884cc8f63c2b760d05c789e0384c2.jpg?v=202606121251 ]

共創プログラムに応募する :https://www.heroegg.com/contact

■ 延べ1.4万人以上を動員した実績と、DX教育施設「Hero Egg」のブランド力

当社およびグループを牽引する株式会社Meta Heroesはこれまで「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに掲げ、2025年5月の大阪・関西万博EXPOホールでの大規模イベントでは2日間で延べ14,622人を動員するなど、教育・地方創生の文脈で確かな実績を積み重ねてきました。

その確かな信頼のもとで運営されている「Hero Egg」でスクールを展開することは、パートナーの皆様のコンテンツにとって大きな「ステータス」となります。経済的な制約にとらわれず最先端技術や多様な学びに触れられる場所として、多くの教育関係者や保護者から注目を集めるこのプラットフォームで、共に新しい教育スタンダードを築きましょう。

■ 関西から世界へ、誰もが輝ける新しい教育エコシステムを共に

今回のパートナーシップ公募は、未来を担う子どもたちや若者が、自分の可能性を広げるための最高峰のプラットフォーム作りです。

「最高のコンテンツ」を持つ皆様と、「最高の環境とコミュニティ」を持つHero Eggが掛け合わさることで、これまでにない革新的なEdTechエコシステムが誕生します。厳しい審査を通過した誇り高きパートナーの皆様と共に、大阪・なんばから新しい時代の教育をリードしていけることを楽しみにしています。熱い想いを持った皆様からのご連絡をお待ちしております。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]