ミュージカル「忍たま乱太郎」で話題の俳優・湯本健一、新境地を披露した1st写真集が重版出来！記念イベントも開催決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）が2026年3月30日（月）に発売した『湯本健一1st写真集 BORDER』の重版出来が決定した。
(C)KADOKAWA/撮影：横山マサト
ミュージカル「忍たま乱太郎」で立花仙蔵役を演じ、人気急上昇中の俳優・湯本健一。3月30日に発売された自身初となる写真集の重版出来が決定した。
沖縄を舞台として「旅」をテーマに撮り下ろした本作には、等身大でナチュラルな素顔、バイクに乗りワイルドに決めたシーン、ソリッドな衣装に身を包んだモードな佇まいなど、多彩な表情が凝縮されている。
モーテルの一室でカメラマン・横山マサト氏と二人きりで撮影したカットでは、大人の恋愛を思わせる色気たっぷりのセクシーで切ない表現にも挑戦。表現者としての新境地を披露した一冊となっている。
本作の重版出来を記念し、8月30日(日)HMV&BOOKS SHIBUAにて湯本健一本人が登壇する記念イベントの開催が決定。イベント内では、写真集の制作に関するエピソードを語るトークショーも開催予定だ。
◇湯本健一コメント
なんと…！『BORDER』の重版が決定しました！
ええ！？重版？？？
めちゃくちゃビックリなんですが、それに伴うイベントの開催も決まりました！
発売後もたくさんの方が『BORDER』を手に取ってくださり、感想を届けてくださったおかげです。
本当にありがとうございます（泣）。
秋葉原、池袋にて「ありがとう」を伝えられましたが、また改めて感謝をお伝えできることを嬉しく思います。
ご都合が合いましたら、ぜひご参加くださいませ。
＜書誌データ＞
書名：湯本健一1st写真集 BORDER
価格：3630円（10％税込み）
発売日：2026年3月30日(月）
仕様：B5／本文128頁
発売・発行：株式会社KADOKAWA
◆発売記念イベント開催！
本書の重版出来を記念し、下記日程で湯本健一本人が登壇するイベントの開催が決定！
【開催日程】
2026年8月30日（日）
【会場】
東京・ HMV&BOOKS SHIBUA 5Fイベントスペース
★イベント詳細は下記リンクから
https://linktr.ee/kenichi_1st
★写真集公式アカウントで最新情報を発信中
https://x.com/kenichi_1st
(C)KADOKAWA/撮影：横山マサト
(C)KADOKAWA/撮影：横山マサト
(C)KADOKAWA/撮影：横山マサト
(C)KADOKAWA/撮影：横山マサト
(C)KADOKAWA/撮影：横山マサト
(C)KADOKAWA/撮影：横山マサト
(C)KADOKAWA/撮影：横山マサト
(C)KADOKAWA/撮影：横山マサト