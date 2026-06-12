CAR（キメラ抗原受容体）配列創製技術「Eumbody System」を用いた創薬研究・開発を行うオプティアム・バイオテクノロジーズ株式会社に出資

株式会社ビジョンインキュベイト

株式会社ビジョンインキュベイト（本社：石川県金沢市、代表取締役：松本邦夫、以下「当社」）は、オプティアム・バイオテクノロジーズ株式会社（愛媛県東温市、代表取締役CEO 西岡駿、以下「オプティアム社」）に対し、2026年4月に出資を実行したことをお知らせいたします。

オプティアム・バイオテクノロジーズ株式会社はCAR（キメラ抗原受容体）配列創製技術「Eumbody System」を用いた創薬研究を推進するバイオテクノロジー企業です。独自のCAR配列創製技術から創生したリードパイプラインのOPTF01は、腫瘍細胞及び腫瘍微小環境を標的とする抗FAPa CAR-T細胞であり、現在米国での新発及び再発性膠芽腫を対象とした臨床試験実施に向けた準備を進めております。

同社はCAR-T細胞療法を再定義し、難治性疾患に対する治療薬の開発に大きなブレイクスルーをもたらすべく研究開発を推進しております。

当社は、アカデミア発の優れた研究成果を社会実装につなげることをミッションとしており、オプティアム社の革新的な技術およびグローバル展開のポテンシャルを高く評価し、今回の投資実行にいたりました。今後も当社は革新的な医療技術の社会実装を支援することにより社会貢献をしてまいります。

オプティアム・バイオテクノロジーズ株式会社 代表取締役CEO 西岡駿

この度、ビジョンインキュベイト様よりご出資いただきましたことを、大変光栄に存じます。

当社は、愛媛大学発のCAR配列創製技術「Eumbody System」を基盤として、次世代CAR-T細胞療法の研究開発を推進しております。リードパイプラインであるOPTF01は、膠芽腫をはじめとする難治性固形がんを対象に開発を進めており、今回のご出資を通じて、OPTF01の膠芽腫における米国臨床試験開始に向けた準備を加速してまいります。

ビジョンインキュベイトの皆様の豊富な知見とご支援を賜りながら、これまで有効な治療選択肢が限られていた患者様に一日も早く新たな希望を届けられるよう、全力で取り組んでまいります。

当社はCAR-T細胞の可能性を最大限に引き出し、世界中の患者様に新たな治療選択肢を提供できるグローバルバイオテクノロジー企業を目指してまいります。

株式会社ビジョンインキュベイト 取締役 武田泉穂

この度、オプティアム社への出資に至ったことを大変嬉しく思います。

同社のコア技術である「Eumbody System」は、T細胞の能力を最大限に引き出し、固形がんを含む様々ながん種に最適なCAR配列を創出できる革新的な技術です。CAR-T細胞療法の可能性を大きく広げるポテンシャルを有しており、同社であれば将来的にブレイクスルーとなる医薬品を世の中に送り出せるものと確信しております。加えて、代表の西岡様をはじめとするグローバルチームの高い専門性と情熱にも強く心を動かされました。優れた技術と卓越した人材が融合することで、オプティアム社は次世代のがん治療を切り拓く存在へと成長していくものと期待しております。

《株式会社ビジョンインキュベイトについて》

「私の夢を人と社会に」 を理念に、国立大学の研究成果に対し、会社名「Vision Incubate」にも込められた、私たち・研究者・社会の皆の夢 -Vision- を、人と社会に還元するための支援 -Incubate- を使命として活動します。

《会社概要》

社 名：株式会社ビジョンインキュベイト

(Vision Incubate Co., Ltd.)

本社所在地：石川県金沢市角間町

金沢大学イノベーション研究棟１階

株 主：国立大学法人金沢大学

代表取締役：松本 邦夫

事 業 内 容：ベンチャーキャピタルファンドの運営

設 立： 2023年８月10日

ホームページ： https://visionincubate.com/