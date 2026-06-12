昭和に親しまれた「青缶」「紫缶」「白缶」が復刻「日東紅茶誕生100周年記念 復刻版」紅茶シリーズ公式オンラインショップTeaMartに登場！

三井農林株式会社

日東紅茶ブランドを展開する、三井農林株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）は、2027年に迎える「日東紅茶誕生100周年」を記念し、「日東紅茶誕生100周年記念 復刻版」紅茶シリーズ（「日東紅茶 青缶 復刻版」「日東紅茶 紫缶 復刻版」「日東紅茶 白缶 復刻版」）を2026年8月31日(月)より発売いたします。

公式オンラインショップ「日東紅茶TeaMart」では、一般発売に先立ち、サイトオープン記念日である6月16日（火）より、会員限定で先行販売を開始いたします。

本品は、1950年代の発売以降、ロングセラー商品として親しまれた紅茶シリーズをイメージして作り上げた復刻版です。100年にわたり培ってきた技術と伝統を活かし、当時の情熱を詰め込んだ特別な一杯を、ぜひご堪能ください。

「日東紅茶 誕生100周年記念 復刻版」紅茶シリーズを日東紅茶TeaMart会員限定で先行販売

2026年6月16日にサイトオープン5周年を迎える公式オンラインショップ「日東紅茶TeaMart」では、日頃のご愛顧への感謝を込め、「日東紅茶 誕生100周年記念 復刻版」紅茶シリーズの先行販売を日東紅茶TeaMart会員限定で実施いたします。なお、本シリーズは2026年8月31日（月）より一般発売を予定しております。



また、3種類をセット（送料込み）でお楽しみいただける「日東紅茶 復刻版コンプリートセット」もご用意しております。この機会にぜひお試しください。

【日東紅茶TeaMart会員様限定 先行販売期間】

2026年6月16日～2026年8月30日



【お届け時期】

7月上旬以降

※予定は変更になる可能性がございます。

商品概要

【商品名】 日東紅茶 青缶 復刻版

【内容量】 110g

【販売価格】 1,620円（税込）

【JAN】 4902831512393

1953年（昭和28年）に誕生した「青缶」。 発売当初は、スリランカ、インド、台湾、日本の茶葉をブレンドし、手に取りやすい価格帯の商品として親しまれました。復刻版では、スリランカ、インド、日本の茶葉をブレンドし、華やかな香りと甘い余韻を感じられる香味に仕上げました。

【商品名】 日東紅茶 紫缶 復刻版

【内容量】 110g

【販売価格】 2,376円（税込）

【JAN】 4902831512386

1953年（昭和28年）に誕生した「紫缶」。 発売当初はスリランカ（ウバ、ディンブラ）とインド（ダージリン、アッサム）の茶葉をブレンドしていました。復刻版ではストレートティーでもミルクティーでも楽しめる当時のブレンドをイメージし、スリランカ産の茶葉を使用して、爽やかな香りと軽やかな渋みを感じられる香味に仕上げました。

【商品名】 日東紅茶 白缶 復刻版

【内容量】 110g

【販売価格】 3,024円（税込）

【JAN】 4902831512379

1955年（昭和30年）に誕生した「白缶」。発売当初からスリランカ・ウバ産の茶葉のみを使用し、日東紅茶を代表する香味として長年親しまれてきました。復刻版でもウバ産茶葉を使用し、ミントを想起させる清涼感と華やかな香りをお楽しみいただけます。

【商品名】 日東紅茶 復刻版コンプリートセット

【セット内容】

日東紅茶 青缶 復刻版 110g

日東紅茶紫缶 復刻版 110g

日東紅茶 白缶 復刻版 110g

【販売価格】 7,200円(税込・送料込)

【オプション（無料）※】 オリジナルBOX包装あり／なし

※商品ページ内で選択いただけます

「日東紅茶 誕生100周年記念 復刻版」シリーズに込めた思い

開発担当 企画開発・ソリューション第一部 井上 香子 コメント

「日東紅茶 誕生100周年記念 復刻版」プロジェクトは、2027年に迎える日東紅茶100周年に向け、2025年7月にスタートしました。2024年に日東紅茶TeaMartにて発売した「白缶-復刻版-（会員限定販売）」が好評のうちに完売したことを受け、お客様から寄せられた復刻を望む声にお応えしたいという思いから、本商品の開発に挑戦しました。

開発にあたっては、100周年という特別な節目にふさわしい品質を目指し、中身の味わいや香りはもちろん、パッケージデザインに至るまで、当時の雰囲気や魅力を大切にしながら、色味やデザインの細部にわたって関係者とともに創意工夫を重ねてまいりました。手に取ってくださったお客様に、日東紅茶の歩んできた歴史や、どこか懐かしい気持ちを感じていただければ幸いです。

「日東紅茶 誕生100周年記念 復刻版」紅茶シリーズ昭和当時のデザインを再現したデザイン缶

「日東紅茶 誕生100周年記念 復刻版」特設ページはこちら(https://www.nittoh-teamart.com/html/page112.html)

日東紅茶TeaMartについて

2021年にオープンした日東紅茶公式オンラインショップです。

日東紅茶TeaMartでは、日東紅茶ブランドの商品が購入できるほか、紅茶に関する知識や美味しい飲み方を学べるセミナーや紅茶や商品の豆知識をまとめたコラムなど、日東紅茶の魅力を体験できるコンテンツを提供しています。

また、会員になると特別価格で購入できる商品や、会員限定で参加できるイベント等もご用意しています。

日東紅茶TeaMart ： https://www.nittoh-teamart.com/

日東紅茶について

『TEAの「もっと」を創り出そう。』

三井農林株式会社が展開する主力ブランド「日東紅茶」は、1927年（昭和2年）に日本で最初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」として誕生しました。その後、「日東紅茶」に改称し、「紅茶の美味しさを、もっと多くの方に伝えたい。」、「安心の品質を、もっと手頃な価格でお届けしたい。」という思いから、国内への紅茶の普及に努めてまいりました。現在も時代の変化に合わせて、紅茶だけにとどまらない『TEA』の持つ多様性を活かし、次々と新しいラインナップを送り出しています。

2027年に迎える日東紅茶100周年に向け、ワクワクする気持ちを胸に、TEAを携え、多くの皆様と出会えるようなさまざまな企画やコンテンツを準備しております。

日東紅茶 公式ウェブサイト ： https://www.nittoh-tea.com/

三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

三井農林株式会社 公式ウェブサイト ： https://www.mitsui-norin.co.jp/