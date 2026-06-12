福本ワールド最新コミックス・ゲームコラボ・グッズがZAWA ZAWA登場っ…！！！

「竹書房STORE」と「eeoStore池袋本店」にて、「アカギ」「SOGA」の新情報が盛りだくさんな「福本ワールドZAWAZAWA FES」の開催が決定！「アカギ×雀魂」初のコラボグッズや新刊コミックス「SOGA 4巻」発売記念セットグッズ販売など、ファン必見の1ヶ月が始まるっ！ざわ…！

株式会社竹書房

通販サイト「竹書房STORE」にて、「アカギSOGA 福本ワールドZAWAZAWA FES」開催っ…！ 6/17(水)より開催される人気NO.1麻雀ゲーム「雀魂-じゃんたま-」アカギ復刻コラボを記念した初の「アカギ×雀魂」コラボグッズが、2026年6月12日 (金)～7月12日 (日)の期間に予約受注販売！

さらに、6/29(月)より「eeoStore池袋本店」での展示と店頭受注販売も行われる！

「ZAWAZAWA FES」メインバナー



株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、「アカギSOGA 福本ワールドZAWAZAWA FES」を2026年6月12日 (金)より、「竹書房STORE(https://eeo.today/store/101/specialfeature/takestore)」「eeoStore池袋本店(https://eeo.today/graffartshop/index.html)」にて開催いたします。

人気NO.1麻雀ゲーム「雀魂-じゃんたま-」アカギ復刻コラボで初のグッズ化！！

「アカギ×雀魂」コラボグッズ展開 メインバナー2026年6月17日(水)より、「雀魂-じゃんたま-」アカギ復刻コラボが開催！復刻コラボを記念して、雀魂イラストを使用した、初のグッズ発売も決定！！

❏2026年6月12日(金)～7月12日(日)：竹書房STOREオンライン受注販売

ご購入はこちらから：https://eeo.today/store/101/specialfeature/zawazawa-fes

❏2026年6月29日(月)～7月9日(木)：eeoStore池袋本店店頭受注販売

会場詳細：https://eeo.today/graffartshop/honten.html

店頭では、受注商品のサンプル展示を予定！実際の商品をご確認いただくことが可能です。

さらに！店舗でご購入いただいた方限定の特典もご用意！

「アカギ×雀魂」コラボグッズ 店舗ご購入特典

特典：アカギ死神の呪縛ホログラムステッカー

eeoStore池袋本店に来店し、「アカギ×雀魂」コラボグッズを税込3,000円以上受注いただいたお客様に1枚お渡しいたします。

※1会計につき1枚。クレジットカード決済での受注に限ります。

あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

他にも、竹書房STORE福本ワールドアーカイブグッズを店舗にて販売！こちらも実際にお手に取ってご購入いただけます。

「アカギ×雀魂」コラボグッズのご紹介

アカギ×雀魂「光と闇の死闘 赤木しげる」ジオラマアクスタアカギ×雀魂「光と闇の死闘 鷲巣厳」ジオラマアクスタ

ついに復刻！大人気雀魂イラストでのアカギグッズが新登場！

「雀魂」雀士として描かれたアカギと鷲巣の、ジオラマアクリルスタンド。（全2種）

立体的なデザインであの高揚が蘇る！

※こちらの商品は竹書房STORE公式サイト/eeoStore池袋本店での受注販売となります。

アカギ×雀魂「雀士 赤木しげる」欠片アクキーアカギ×雀魂「契約雀士 赤木しげる」欠片アクキーアカギ×雀魂「契約雀士 鷲巣厳」欠片アクキー

アカギ27 回忌で発売された「欠片」キーホルダーに「アカギ×雀魂」バージョンが登場！（全3種）

セリフが脳内で再生されて痺れます。

※こちらの商品は竹書房STORE公式サイト/eeoStore池袋本店での受注販売となります。

アカギ×雀魂「契約雀士アカギ」万能ケース

「契約雀士」として描かれたアカギの雀魂イラストを使用した、万能ケース。

タバコやアイコス、リップなどを入れると便利。

※こちらの商品は竹書房STORE公式サイト/eeoStore池袋本店での受注販売となります。

アカギ×雀魂 「復刻コラボ2026」Tシャツ

復刻を記念して特別に描かれた「復刻コラボ2026」 メインヴィジュアルT シャツ。

これを着たら雀魂でも絶好調！ 超レアな福本風一姫が…!? ざわ…！

※こちらの商品は竹書房STORE公式サイト/eeoStore池袋本店での受注販売となります。

アカギ×雀魂「復刻コラボ2026」 アクリルアートアカギ×雀魂「アカギ 死神の呪縛」 アクリルアート

ついに復刻！「アカギ×雀魂」イラストを使用したアクリルアートが新登場！

復刻を記念して特別に描かれたイラストがアクリルにプリントされます。

額縁入りの豪華な仕様で飾りたくなること間違いなし…！

※こちらの商品は竹書房STORE公式サイト/eeoStore池袋本店での受注販売となります。

新刊コミックス「SOGA 4巻」発売記念！限定セットグッズ！！

「SOGA 4巻」限定セットグッズ メインバナー

新刊コミックス「SOGA 4巻」の発売を記念して、竹書房STORE公式サイトにて、

3つの限定セットを販売！

さらに！「ZAWAZAWA FES」の2026年6月12日 (金)～7月12日 (日)期間にご購入いただいた方には、特典でポストカードをプレゼント！

各セットごとに異なる柄のポストカードがついてくる！

名シーンが集まったポストカードは見逃せないっ！

新刊コミックス「SOGA 4巻」発売記念！限定セットグッズのご紹介

■老境博徒伝 SOGAセット

老境博徒伝 SOGAセット老境博徒伝 SOGAセット特典ポストカード

新刊コミックス「SOGA4巻」発売記念！僧我のグッズセット。

商品を購入の方にアカギ×SOGAポストカードがついてくる！

※こちらの商品は竹書房STORE公式サイトのみの販売となります。

■鷲巣麻雀セット

鷲巣麻雀セット鷲巣麻雀セット特典ポストカード

新刊コミックス「SOGA4巻」発売記念！鷲巣麻雀が楽しめるセット。

商品を購入の方にアカギ×鷲巣ポストカードがついてくる！

※こちらの商品は竹書房STORE公式サイトのみの販売となります。

■「天」グッズセット

「天」グッズセット「天」グッズセット特典ポストカード

新刊コミックス「SOGA4巻」発売記念！「天」の赤木と天のグッズセット。

商品を購入の方に赤木×天ポストカードがついてくる！

※こちらの商品は竹書房STORE公式サイトのみの販売となります。

新刊コミックス「SOGA 4巻」発売記念！帯応募券付き読者プレゼント！

「SOGA 4巻」帯応募券付き読者プレゼント メインバナー

＜応募方法＞

6月12日発売の「老境博徒伝 SOGA 4巻」のオビに添付された応募券をハガキに貼り付け、希望賞品・住所・氏名・年齢・性別・電話番号・メールアドレスを明記のうえ、下記の宛先までお送りください。抽選で合計32名様に、福本ワールドグッズをプレゼントいたします。

＜宛先＞

〒102-0075 東京都千代田区三番町8-1

三番町東急ビル6F 竹書房

近代麻雀「福本ワールドグッズプレゼント」係

＜締切＞

2026年8月31日消印有効

※応募・発送は日本国内に限ります。

※当選は賞品の発送をもって替えさせていただきます。

※ご応募いただいた個人情報を本企画以外の目的で利用する事はございません。

※応募券はコピー不可です。

竹書房STOREでは、今後も人気作品のオリジナルグッズを順次発表してまいりますので、お楽しみに。

■関連リンク

❏特設サイト：https://eeo.today/store/101/specialfeature/zawazawa-fes

❏竹書房STORE X公式アカウント：@take_s_store(https://www.geestore.com/takestore/)

❏【公式】雀魂-じゃんたま- Xアカウント：@MahjongSoul_JP(https://x.com/MahjongSoul_JP)

❏近代麻雀ノート（公式サイト）：https://note.com/kinma/n/n6964941b4349

❏近代麻雀THEWEB（公式サイト）：https://kinma.takeshobo.co.jp/

❏竹書房：https://www.takeshobo.co.jp/

(C)福本伸行／竹書房

(C)三好智樹／瀬戸義明／T.I.Corp.／福本伸行／竹書房

(C)福本伸行／Soul Games／Yostar／竹書房