【吾輩は猫です。×VILLAGE VANGUARD】限定コラボグッズ全力で受注受付中!!

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

猫を愛する全ての民よ、もはやこれは事件ですッッッ！

2026年6月12日（金）より、見た目に反して動きの激しい猫『吾輩は猫です。』のコラボグッズが満を持してヴィレッジヴァンガードに登場！

日本のみならず台湾でも爆発的人気の限定アイテムはあなたの心を掴んで猫パンチ～ッッッ

見逃し厳禁！！欲望ッ！即決ッッ！！財布解放ウゥゥッッ！！！

【商品詳細】

■パーカー 全1種 \11,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：約身丈67cm×身巾53cm×肩巾47cm×袖丈62cm

L ：約身丈70cm×身巾56cm×肩巾50cm×袖丈63cm

XL：身丈約73cm×身巾59cm×肩巾53cm×袖丈63cm

■Tシャツ 全1種 \6,000（税込）

【素材】綿

【サイズ】

M：身丈70cm×約身幅52cm×袖丈20cm肩巾47cm

L ：身丈74cm×約身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm

XL：身丈78cm×約身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm

■トートバッグ 全1種 \4,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

約H37cm×W36cm×マチ11cm

■ロングタオル 全1種 \3,500（税込）

【素材】ポりエステル

【サイズ】約H20cm×W110cm

■アクリルマグネット 全4種 各\1,400（税込）

【素材】

アクリル樹脂/磁石

【サイズ】

・吾輩：約H5.1cm×W6.2cm

・タンゴ：約H5.3cm×W5.8cm

・シャム：約H5cm×W6.2cm

・ミケ：約H4.8cm×W6.2cm

■POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,400（税込）

【素材】

スチール/ABS/アクリル樹脂/PET

【サイズ】

・吾輩：約H5.3cm×W7.6cm

・タンゴ：約H5.4cm×W7.8cm

■アクリルキーホルダー 全4種 各\1,400（税込）

【素材】

アクリル樹脂/鉄

【サイズ】

・吾輩：約H5.3cm×W6.2cm

・タンゴ：約H5.3cm×W5.8cm

・シャム：約H5.4cm×W6.2cm

・ミケ：約H5.1cm×W6.2cm

■缶バッジ 全4種 各\600（税込）

【素材】

ブリキ

【サイズ】

約直径5.7cm

■キラキラシール 全4種 各\700（税込）

【素材】

コート紙

【サイズ】

約H5cm×W5cm

■缶入りフレークシール 全1種 \2,000（税込）

【素材】

缶：アルミ

シール：PET

【サイズ】

缶：約Φ6.5cm×H2.5cm

シール：約3cm

【受注期間】

2026年6月12日（金）12：00～2026年6月28日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年8月中旬～2026年8月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22368

【関連リンク】

▼『吾輩は猫です。』公式サイト

http://wagahai-ha-neko.com/

▼『吾輩は猫です。』公式X

https://x.com/wghi_is_cat

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

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■公式X

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【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

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