原画展開催中の日高万里『世界でいちばん大嫌い』が、「花とゆめ＋」にて2日間限定・全話無料！

株式会社白泉社(C)︎日高万里／白泉社

『三人原画展』が開催中の日高万里の作品『世界でいちばん大嫌い』が「花とゆめ＋」にて、6/12(金)12：00～6/14(日)11：59まで全話無料！

【『世界でいちばん大嫌い』あらすじ】

零(れい)の通う保育園の先生に片想い中の万葉(かずは)。しかし、万葉を好きだという杉本が現れて、恋心は乱されっぱなし!? 恋のステップアップ・ストーリー。

さらに、『ひつじの涙』も6/12(金)12：00～6/25(木)23：59まで3巻分無料

※会員限定で無料になる話も含まれます

作品は「花とゆめ＋」から！

https://hanayume.com/episodes/982f7ec080082

『三人原画展』の概要はこちら！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002312.000046848.html

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アニメ化で話題の『多聞くん今どっち！？』から、今冬完結した『暁のヨナ』や、『春の嵐とモンスター』『スキップ・ビート！』『顔だけじゃ好きになりません』などの人気作や、『フルーツバスケット』『学園アリス』『ぼくの地球を守って』『赤ちゃんと僕』『コレットは死ぬことにした』『墜落ＪＫと廃人教師』といった名作も最新話直前までが全話無料です！！

＼ダウンロード不要／

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