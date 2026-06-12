辻希美プロデュース「Parsley」が「Nozomi Tsuji Birthday Fair」を開催。日頃の感謝を込めて、オリジナルトートやサイン入り写真が当たる特別企画を6月16日よりスタート

Parsley PR事務局

タレント・辻希美プロデュースのライフスタイルブランド「Parsley（パセリ）」は、2026年6月17日の辻希美の誕生日を記念し、「Nozomi Tsuji Birthday Fair」を開催いたします。

Parsleyは、毎日の台所仕事や育児の中から生まれた、暮らしに寄り添うアイテムをお届けしてきました。

今回のフェアは、ブランドを支えてくださるお客様への感謝の気持ちを込めて開催する特別企画です。

期間中、対象金額以上をご購入いただいたお客様へ、先着でParsleyオリジナルトートをランダムでプレゼント。さらに、税込3万円以上ご購入いただいたお客様の中から抽選で3名様に、辻希美 サイン入りフォト（フォトフレーム付き）※をプレゼントいたします。

誕生日という特別な節目に、いつも応援してくださる皆さまへ感謝の気持ちをお届けします。

※サインは印刷です。

■「Parsley」公式オンラインストア URL：

https://parsley-store.com/

■イベント概要

「Nozomi Tsuji Birthday Fair」

〈開催期間〉

2026年6月16日（火）12:00 ～ 2026年6月25日（木）11:59

〈特典内容〉

【税込15,000円以上ご購入のお客様】

先着で「Parsleyオリジナルトート」をランダムで1点プレゼント

【税込30,000円以上ご購入のお客様】

抽選で3名様に「辻希美 サイン入りフォト（フォトフレーム付き）」※をプレゼント

※各特典の対象金額は、商品代金合計（クーポン適用後・送料除く）を基準とします。お会計画面で「小計」と表示されている金額をご確認ください。

※「Parsleyオリジナルトート」のデザインはお選びいただけません。

※サインは印刷です。

※サイン入り写真の当選者発表は、発送をもって代えさせていただきます。

※特典はなくなり次第終了となる場合がございます。

「Parsley」ブランドコンセプト

仕事や家事や育児。

気がついたら慌ただしく過ぎていく毎日。

最後に自分へのご褒美を買ったのはいつだろう…

日常にちょっとしたこだわりを。

毎日頑張る自分に少しの贅沢を。

食事に添える“パセリ”のように、

生活に彩りを加えるブランド “Parsley”。

■ 「Parsley」公式オンラインストア URL：

https://parsley-store.com/

ブランドプロデューサー・辻希美について

■コメント：

6月17日は私の誕生日ですが、こうしてたくさんの方にお祝いしていただけること、本当にありがたく思っています。

Parsleyを通して皆さまとつながれることが、私にとって大きな喜びです。

今回は日頃の感謝の気持ちを込めて、バースデーフェアを開催することになりました。

毎日の暮らしの中でParsleyの商品を使ってくださっている皆さまへ、少しでも喜んでいただけたら嬉しいです(ハート)

これからも、毎日の生活が少し楽しく、少し心地よくなるようなアイテムをお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。





■ プロフィール：

1987年6月17日生まれ。東京都出身。

2000年、モーニング娘。の第4期メンバーとして選ばれ、デビュー。2004年に同グループを卒業してからはユニット活動を経てソロとして数多くのバラエティ番組に出演。2007年に結婚し、出産・育児の為、休業。現在5児の母親として育児の傍ら、TV・イベントに出演のほかアメブロ＆インスタを日々更新中。YouTube「辻ちゃんネル」では飾らない等身大のリアルな部分が共感を呼んでいる。

※辻のしんにょうの点は1つが正式表記になります。