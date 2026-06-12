nice rice、2026年夏の「n.」シリーズを発表　上質なベーシックで楽しむ、都会のサマースタイル

KoRis.studio株式会社

ミニマルウェアブランド「nice rice」は、「n.」シリーズ 2026年夏のアイテムを発表いたします。

ブランドコンセプト「just clothes」のもと、削ぎ落とされたデザイン、上質な素材ならではの軽やかな肌触りと表情、自然に美しく整うシルエットを軸に、都会の夏にふさわしいサマーベーシックを提案します。

シーンを越えて、軽やかに着こなす。

「n.」シリーズは、上質な素材がもたらす軽やかな着心地と、日常に自然になじむ洗練感を兼ね備えています。肌離れのよい質感、ほどよくゆとりのあるシルエット、控えめで品のあるディテールにより、通勤から休日の外出まで幅広いシーンに対応。力を抜きながらも上品に整う、夏らしいサマースタイルを提案します。

「n.」シリーズ 2026年夏コレクション

（一部ご紹介）

- n. ヘリンボーン ニットポロ

上品なヘリンボーン柄が、シンプルな佇まいにさりげない表情を添えるニットポロ。首元にほどよい抜け感をもたらすデザインと軽やかな着心地で、夏の通勤から休日のカジュアルスタイルまで幅広く活躍します。

詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/n-nic05101

- n. ストライプ 長袖シャツ

コットン100％のほどよいハリ感と、軽やかなストライプ柄が清涼感を演出する長袖シャツ。ゆとりのあるルーズフィットで、一枚着としても羽織りとしても取り入れやすく、夏の装いに自然な抜け感を加えます。

詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/n-nic03123

- n. ニットショーツ

コットン100％のやわらかな肌触りに、縦方向のテクスチャーがさりげない立体感を添えるニットショーツ。総ゴムウエストと内蔵ドローストリングにより快適なフィット感を実現し、リラックスシーンから日常の外出まで軽やかに着用できます。

詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/n-nic12052

- n. ルーズ ヘンプパンツ

麻100％の天然素材を使用した、夏に心地よくなじむルーズフィットパンツ。肌離れのよい軽やかな質感に加え、総ゴムウエストとドローストリング仕様で快適な着用感を叶えます。

詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/n-nic11133

2026年夏コレクションは公式サイトにて公開中：

https://www.nicerice.com/

日本国内配送にも対応しています。

nice rice について

nice rice は「just clothes」という理念のもと、装いの本質を追求するアパレルブランドです。主張しすぎず、それでいて欠かせない存在であること--名前の由来でもある「米」のように、日常に自然と溶け込む在り方を衣服としてかたちにしています。

上質な素材を厳選し、着心地と耐久性を両立。流行に左右されることなく、時間とともに馴染んでいく一着を提案しています。

現在は、ベーシックを軸とした r. シリーズ 、質感と変化を加える n. シリーズ 、機能性と静かな美しさを備えた s. シリーズ の3ラインを展開。2026年に日本上陸し、公式サイトを通じて国内配送にも対応しています。