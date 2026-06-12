nice rice、2026年夏の「n.」シリーズを発表 上質なベーシックで楽しむ、都会のサマースタイル
ミニマルウェアブランド「nice rice」は、「n.」シリーズ 2026年夏のアイテムを発表いたします。
ブランドコンセプト「just clothes」のもと、削ぎ落とされたデザイン、上質な素材ならではの軽やかな肌触りと表情、自然に美しく整うシルエットを軸に、都会の夏にふさわしいサマーベーシックを提案します。
シーンを越えて、軽やかに着こなす。
「n.」シリーズは、上質な素材がもたらす軽やかな着心地と、日常に自然になじむ洗練感を兼ね備えています。肌離れのよい質感、ほどよくゆとりのあるシルエット、控えめで品のあるディテールにより、通勤から休日の外出まで幅広いシーンに対応。力を抜きながらも上品に整う、夏らしいサマースタイルを提案します。
「n.」シリーズ 2026年夏コレクション
（一部ご紹介）
- n. ヘリンボーン ニットポロ
上品なヘリンボーン柄が、シンプルな佇まいにさりげない表情を添えるニットポロ。首元にほどよい抜け感をもたらすデザインと軽やかな着心地で、夏の通勤から休日のカジュアルスタイルまで幅広く活躍します。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/n-nic05101
- n. ストライプ 長袖シャツ
コットン100％のほどよいハリ感と、軽やかなストライプ柄が清涼感を演出する長袖シャツ。ゆとりのあるルーズフィットで、一枚着としても羽織りとしても取り入れやすく、夏の装いに自然な抜け感を加えます。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/n-nic03123
- n. ニットショーツ
コットン100％のやわらかな肌触りに、縦方向のテクスチャーがさりげない立体感を添えるニットショーツ。総ゴムウエストと内蔵ドローストリングにより快適なフィット感を実現し、リラックスシーンから日常の外出まで軽やかに着用できます。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/n-nic12052
- n. ルーズ ヘンプパンツ
麻100％の天然素材を使用した、夏に心地よくなじむルーズフィットパンツ。肌離れのよい軽やかな質感に加え、総ゴムウエストとドローストリング仕様で快適な着用感を叶えます。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/n-nic11133
2026年夏コレクションは公式サイトにて公開中：
https://www.nicerice.com/
日本国内配送にも対応しています。
nice rice について
nice rice は「just clothes」という理念のもと、装いの本質を追求するアパレルブランドです。主張しすぎず、それでいて欠かせない存在であること--名前の由来でもある「米」のように、日常に自然と溶け込む在り方を衣服としてかたちにしています。
上質な素材を厳選し、着心地と耐久性を両立。流行に左右されることなく、時間とともに馴染んでいく一着を提案しています。
現在は、ベーシックを軸とした r. シリーズ 、質感と変化を加える n. シリーズ 、機能性と静かな美しさを備えた s. シリーズ の3ラインを展開。2026年に日本上陸し、公式サイトを通じて国内配送にも対応しています。