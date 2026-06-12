Dioseve、シリーズA追加ラウンドで10億円超を調達。海外投資家・大手製薬会社が参画し、NEDO DTSU採択

株式会社Dioseve

株式会社Dioseve（本社：東京都、代表取締役CEO：岸田和真、以下「Dioseve」）は、既存株主であるArchetype Venturesをリード投資家として、DG Daiwa Ventures、ミライドア（あすかイノベーションファンド）に加え、新規投資家としてD4V、塩野義製薬株式会社、Pangaea Venturesを引受先とした第三者割当増資により、シリーズA追加ラウンドにおいて10億円超の資金調達を完了しました。これにより、エクイティによる累計調達額は25億円となります。

今回のラウンドでは、海外投資家および製薬企業からの出資を通じて、Dioseveが保有するiPS細胞の分化誘導技術を用いた卵子体外成熟培養製品「ReproNest（リプロネスト）」の実用化に向けて、国内外での事業開発をさらに推進してまいります。

また、Dioseveは第8回NEDOディープテック・スタートアップ支援事業（DTSU）に採択されました。本採択を含めた累計調達額は29億円となります。

さらに、これに伴い、生殖医学分野の第一人者である林克彦教授（大阪大学大学院医学系研究科）が、当社の技術顧問に就任したことをお知らせいたします。

資金調達の背景

Dioseveは、iPS細胞由来の卵巣支持細胞様細胞を用いて、未成熟卵子の体外成熟を支援する共培養型製品「ReproNest（開発コード：DIOS-101)」およびその関連技術の研究開発を進める、生殖医療分野のスタートアップ企業です。

ReproNestは、患者体内へ細胞を直接投与する細胞治療製品ではなく、体外受精の工程において、体外で卵子の成熟環境を支援することを目的とした共培養型の製品候補です。当社独自のiPS細胞分化誘導技術を活用し、未成熟卵子の体外成熟（IVM）の効率向上を目指した研究開発を進めています。

これまでの非臨床研究において、ReproNestは、従来のIVM培養条件と比較して、未成熟卵子の成熟を支援する可能性を示す結果を得ています。当社は現在、同製品の実用化に向けて、製造プロセス、品質評価、再現性に関する検証を進めています。

現在の体外受精では、一般に約10日前後のホルモン刺激、頻回な通院、自己注射に伴う身体的・精神的負担、薬剤費などが患者負担となっています。ReproNestは、短期間刺激と卵子体外成熟培養を組み合わせることで、体外受精における薬剤投与や通院に伴う負担を減らし、患者負担の軽減に貢献することを目指しています。

また、将来的には、卵子凍結を含む妊孕性温存、卵巣過剰刺激症候群（OHSS）リスクの高い患者、がん治療前に迅速な妊孕性温存を必要とする患者など、多様なニーズへの応用可能性も視野に入れています。

また、NEDOディープテック・スタートアップ支援事業（DTSU）への採択を含め、累計調達額は29億円となりました。これにより、Dioseveは、ReproNestの実用化に向けた検証、製造・品質管理体制の構築、国内外における規制対応および事業開発をさらに推進してまいります。

林克彦教授が技術顧問に就任

このたび、生殖医学および発生生物学分野における世界的な研究者である林克彦教授（大阪大学大学院医学系研究科）が、Dioseveの技術顧問に就任しました。

林教授は、iPS細胞を用いた生殖細胞研究において数多くの先駆的な研究成果を発表しており、生殖医学・発生生物学の分野を牽引してきた研究者の一人です。2023年には英科学誌Natureの「Nature’s 10」、2024年にはTIME誌の「TIME100」に選出されています。

Dioseveは、林教授の参画によって研究基盤を一層強固なものとし、生殖補助医療における新たな選択肢の社会実装に向けた研究開発を加速してまいります。

会社概要

会社名：株式会社Dioseve（ディオシーヴ）

所在地：東京都江東区新木場

代表者：代表取締役CEO 岸田和真

事業内容：iPS細胞の分化誘導技術を活用した生殖補助医療関連製品の研究開発および製造体制の構築 URL：https://dioseve.com/

本プレスリリースに記載されている内容は、発表日時点の情報です。