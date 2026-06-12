WebX 2026にて新たな挑戦、日本文化×Web3.0の支援型クラウドファンディングDAOを、展開開始

SunSunHouse株式会社

Sun Sun House株式会社は、WebX 2026にプラチナスポンサーとして参画し、社会課題解決型DAOプラットフォーム「ZIPANG.DAO」の構想を本格的に発信します。滋賀県長浜市などで進めてきた古民家再生・不動産事業の現場で見えてきた資金調達課題を起点に、地域資産と共感をつなぐ新たな仕組みとして、支援型クラウドファンディングDAOによる資金循環モデルの可能性を提案します。あわせて今回の出展では、全国から社会課題に向き合う多様なプロジェクトリーダーとの接点創出を重要な目的のひとつに据えています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z6xf6TzmteI ]

⬆︎ZIPANG.DAOコンセプトムービー

【プラチナスポンサーとしてWebX 2026へ出展、世界観を体感できるブースを展開】

Sun Sun House株式会社は、WebX 2026においてプラチナスポンサーとして参画します。今回の出展では、スポンサーとしての発信力を生かし、新たに展開する支援型クラウドファンディングDAO

ブランディング名称：「ZIPANG.DAO」をリリースします。

platinumスポンサーとして参加

スポンサー一覧イメージでは、「PLATINUM」区分にSun..Sun.. Houseのロゴ掲載が確認でき、同社の出展ポジションの強さが視覚的にも示されています

出店ブースイメージ

ブースでは、日本文化をモチーフにした体験型の空間演出を展開します。公開されているイメージには、日本の祭りをいイメージしてSNS連動企画などが盛り込まれており、「日本から、世界をつなぐ。」というメッセージを体感的に伝える構成となっています。単なるロゴ展示ではなく、日本文化とWeb3の接点を来場者に印象づける場として位置づけています。

【出展の背景は、古民家再生の現場で直面した資金調達の壁】

Sun Sun House株式会社は、古民家再生・不動産事業を現場で進める中で、日本の地域課題や文化資産の再生において、既存の融資や補助金だけでは十分に対応しきれない資金調達上の壁を実感してきました。こうした実業の現場から生まれた問題意識が、「ZIPANG.DAO」構想の出発点となっています。

同社が目指すのは、単発の寄付や一過性の支援ではなく、共感を起点に継続的な関与を生み出す仕組みです。参加者が意思決定にも関与できる「志のチケット」という考え方を通じて、地域に根ざした取り組みと支援者をつなぎ、これまで届きにくかった資金や応援を呼び込む新たな回路を作ろうとしています。

【今回の出展目的は、全国から支援を必要とするプロジェクトリーダーを集めること】

今回のWebX 2026出展において、Sun Sun House株式会社が特に重視しているのは、全国各地で社会課題の解決に取り組みながらも、資金調達に苦慮しているプロジェクトリーダーとの出会いを広げることです。今回の出展を通じて、そうした担い手に対して、Web3を活用した新しい資金調達の選択肢があることを提示し、全国から多様なプロジェクトリーダーが集まる起点にしたい考えです。

対象として想定しているのは、次のような地域の担い手です。

・ 地方自治体と連携しながら地域課題の解決に取り組む企業

・ 地方再生のために孤軍奮闘する地方の中小企業

・ 一次産業の現場で持続可能な挑戦を続ける農家・漁師・生産者

・ 社会課題に向き合いながらも、十分な資金調達手段にアクセスしにくい事業者

こうした人々は、地域に必要とされる事業を行っていても、既存の金融・補助金スキームだけでは資金面の課題を解決しきれないケースが少なくありません。今回の出展では、そのような挑戦者に対して、支援と参加を伴う新しい資金循環の可能性を具体的に伝えていきます。

【ZIPANG.DAOが提供するのは、支援型クラウドファンディングDAOという新たな資金調達の道】

「ZIPANG.DAO」は、単に資金を集める仕組みではなく、支援者が継続的に関わることのできる支援型クラウドファンディングDAOとして構想されています。参加者は「志のチケット」を通じて、プロジェクトの意思決定や方向性にも関わることができる設計を目指しており、従来型の“出して終わり”の資金支援とは異なる関係性を築くことを想定しています。

この仕組みによって、地方で奮闘する事業者や生産者に対して、金融機関や補助金だけに依存しない、より幅広い資金調達の道を提供することが期待されます。加えて、共感する支援者やコミュニティとのつながりが生まれることで、資金面だけでなく、認知拡大や仲間づくり、事業の継続性向上にもつながる可能性があります。

ブランドイメージ【支援される側と応援する側をつなぎ、地域課題解決を共創のステージへ】

Sun Sun House株式会社が描くのは、地域課題を抱える事業者が孤立したまま挑戦を続けるのではなく、全国・海外を含む多様な支援者とつながりながら、共創的に課題解決を進めていく構図です。古民家再生というリアルな事業経験を持つ同社だからこそ、理念先行ではなく、現場で感じた課題を起点に仕組みを組み立てている点に特徴があります。

今回のWebX 2026出展は、その構想を伝える場であると同時に、実際に支援を必要とするプロジェクトリーダーと出会い、今後の展開につなげていくための重要な機会でもあります。華やかなブース演出の背景には、日本文化の発信だけでなく、社会課題解決に挑むプレイヤーを可視化し、支援と参加の新しい循環を生み出したいという意図があります。

【今後の展望】

今後、Sun Sun House株式会社は、「ZIPANG.DAO」を通じてコミュニティ形成を進めながら、日本各地の地域資産や文化資産、そしてそれを支える事業者・生産者の挑戦を、より広い共感と参加につなげていく方針です。WebX 2026を、単なる展示機会ではなく、全国のプロジェクトリーダーと支援者が出会う起点として位置づけ、社会課題解決に向けた新たな資金循環と共創の可能性を広げていきます。

【会社概要】

会社名 Sun Sun House株式会社

代表者 代表取締役 大木竜郎

所在地 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-9 KOARA BLDG.JIMBOCHO 8F

設立 2018年8月27日

事業内容 古民家再生事業、ZEH住宅の企画・開発・販売、宿泊型ZEH住宅、不動産買取（査定）、不動産売買仲介、不動産コンサルティング、Web3を活用した地域共創モデル「ZIPANG.DAO」の企画・発信等

公式Webサイト https://sunsunhouse.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名 ZIPANG.DAO 事務局

担当者名 佐藤 尚功

公式Webサイト(デモ版) https://demo.zipang-dao.jp/(https://demo.zipang-dao.jp/)

お問い合わせ conact@zipang-dao.jp