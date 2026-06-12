「第4回JOIFAオフィスアワード」受賞社決定

一般社団法人日本オフィス家具協会

一般社団法人日本オフィス家具協会(東京都中央区、会長：中村雅行、以下JOIFA)は、これからの働き方とそれに適したオフィスを提案し、普及させる活動を行っています。その活動の一環としてJOIFAオフィスアワードを2022年に創設しました。本アワードでは、継続的にオフィスの改善を行いながら経営に貢献している優れた事例を表彰し、広く紹介することで、社会の発展の向上に寄与することを目指します。

第4回には21社がエントリーし、第一次書類審査、第二次バーチャル見学審査を経て、優秀賞4社、特別賞2社が選定され、6月2日東京ビッグサイトの「オルガテック東京」で開催されました表彰式の場で各社のプレゼンテーションが行われ、優秀賞4社の中から最優秀賞が株式会社松川レピヤン様の本社オフィスに決定いたしました。

表彰式(受賞各社の方々と審査委員)

各賞の受賞社は以下の通りです。

＜最優秀賞＞

株式会社松川レピヤン(福井県坂井市)

株式会社松川レピヤン様本社オフィス

＜優秀賞＞

リリカラ株式会社(東京都港区)

ヤンマーホールディングス株式会社(大阪府大阪市/兵庫県尼崎市)

株式会社メニコン(愛知県名古屋市)

＜特別賞＞

株式会社ペンシル様(福岡県福岡市)

エドワーズライフサイエンス合同会社様(東京都新宿区)

受賞各社の詳細につきましてはJOIFAホームページの「第4回受賞社」をご覧ください。

https://www.joifa.or.jp/award/prize/2025.html

なお第5回の募集要領等応募に関する詳細はJOIFAホームページをご覧ください。

https://www.joifa.or.jp/award/

■JOIFAオフィスアワード審査委員について(敬称略)

<審査委委員長>

地主 廣明 東京造形大学 名誉教授

<審査委員>(五十音順)

妹尾 大 東京科学大学工学院経営工学系 教授

豊田 健一 株式会社月刊総務 戦略総務研究所 所長

成瀬 友梨 株式会社成瀬・猪熊建築設計事務所 代表取締役

廣川 玉枝 SOMA DESIGN デザイナー

箕浦 龍一 公務部門ワークスタイル改革研究会 研究主幹

若月 貴子 クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 代表取締役社長

●団体概要

商号 ： 一般社団法人日本オフィス家具協会

代表者 ： 会長 中村雅行

所在地 ： 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-12-11

設立 ： 1990年

事業内容 ： オフィス家具、各種施設家具並びにその周辺についての調査研究、普及啓発

URL ： https://www.joifa.or.jp/

●本件に関するお客様からのお問い合わせ先

一般社団法人日本オフィス家具協会

Tel：03-3668-5588

Mail: info@joifa.or.jp