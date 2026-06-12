『グランブルーファンタジー』より、十二神将アクリル時計、スペリオルグラフが受注生産商品で登場！

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株式会社アニメイトホールディングス

　Cygamesが開発・運営する王道スマホRPG。2026年3月には12周年を迎えた本作より、新商品が登場です。



スペリオルグラフは、特殊な補完色を含む12色インクが、RGBデータの鮮やかな発色を表現。イラストの美しさを、圧倒的なクオリティであなたのお手元へお届けします。


アクリル時計は十二神将をモチーフにした文字盤がオシャレな壁掛けタイプ。華やかながらお部屋になじむデザインです。


こちらの商品の受注期間は2026年6月12日～7月12日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！



■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r100823_hy/



■新商品情報（発売元：ムービック）






【商品名】


　十二神将アクリル時計


【価格】


　4,400円（税込）


【サイズ】


　直径約22cm









【商品名】


　スペリオルグラフ


【価格】


　各5,500円（税込）


【サイズ】


　イラスト部分：約163ｘ113mm


　額装：約187ｘ239mm




【受注期間】


2026年6月12日～2026年7月12日


【発売日】


2026年9月11日頃予定



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■権利表記：(C) Cygames, Inc.


■『グランブルーファンタジー』公式サイト：https://granbluefantasy.com/ja/


■ムービック：https://www.movic.jp



【株式会社ムービック 会社概要】


ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。