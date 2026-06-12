東京都江東区の老舗製餡所に、街に溶け込む″あんこ自動販売機″を設置！～森下・清澄白河エリアの風景に寄り添う、24時間の新しい販売のかたち～

株式会社パルサー

株式会社パルサーが運営する「自動販売機JP」は、東京都江東区森下の有限会社木下製餡所様に自動販売機「SD-M12DVM」を設置いたしました。

■ 背景：限られた営業時間という課題

1949年の創業以来、東京都江東区森下であんこを作り続けてきた木下製餡所様。四代にわたり受け継がれてきた豆本来のおいしさを追求した製法を活かし、和菓子店や製パンメーカー向けの業務用あんこの製造から、一般のお客様への店頭販売まで手がけています。

一方で、店頭での販売は営業時間内に限られ、昼休みや土日など、営業時間外や休業日の販売機会を逃してしまうことが課題となっていました。

■ 導入の経緯：『あんこをもっと気軽に』という想いから

営業時間や購入場所に制約のある中で、あんこをもっと身近に、もっと自由に楽しめるものとして、仕事帰りや散歩の途中、休日の朝など、「今ちょっとあんこが欲しい」という時に、いつでも気軽に手に取っていただけるようにしたい。木下製餡所様のそうした想いが、今回の自動販売機の導入の決め手となりました。

導入にあたっては、年末年始や彼岸といった季節の行事に高まるあんこの需要を、日常のなかでも楽しんでいただける機会へと広げ、あわせて商品の認知度の向上も目指されています。

■ 導入のポイント：冷蔵で品質を守り、24時間利用できる機能性

今回導入した自動販売機「SD-M12DVM」は、冷蔵を中心に温度帯の切り替えができ、デリケートなあんこの品質を保ちながら、24時間の販売が可能です。決済は現金のほか、クレジットカード・電子マネー・コード決済に対応し、スムーズにお買い求めいただける環境を整えます。

無人での販売は、これまで店頭の営業時間内に限られていた販売の機会を広げるものです。営業時間外や休業日に逃していた需要にも応えられる点が、今回の導入で期待されています。

■「街の風景」を目指したデザイン

近年、森下・清澄白河エリアは、カフェやギャラリー、美術館などが集まる街として注目を集めています。木下製餡所様は、伝統を守りながら、街の新しい魅力とも自然につながる存在でありたいと考えてこられました。

その想いから、今回の自動販売機は、街並みにそっと溶け込むことを大切にしたデザインとなっており、木下製餡所様と打ち合わせのうえ株式会社パルサーの専属デザイナーが手掛けました。森下や清澄白河の街並みになじむよう、ロゴマークを活かした現代的で親しみやすいイラストが描かれています。左右でデザインが異なり、片面は日本語、もう片面は英語。木下製餡所様のシンボルとして小さなウグイスが隠れており、街を歩く方に発見を楽しんでいただける遊び心も込められています。

■今後の展望

株式会社パルサーは本取り組みを通じて、営業時間や販売場所といった制約のなかでも、自動販売機によってつくり手のこだわりや想いをより多くのお客様へお届けする一助となることを目指します。今後も、店舗運営の効率化と、街の風景に寄り添う売り場づくりの両立に貢献してまいります。

【SD-M12DVMについて】2列マルチエレベーターで大型の商品にも対応

【取扱品目】 12品目

【サイズ】 Ｗ920mm×Ｈ1830mm×Ｄ795mm

【使用硬貨】 500円、100円、50円、10円

【使用紙幣】 1,000円

自動販売機の詳細はこちら :https://jidohanbaiki.jp/vm-type/sd-m12dvm/【設置場所・会社情報】

・会社名：有限会社木下製餡所

・設置先住所：〒135-0004 東京都江東区森下4-10-6

・MAP：https://maps.app.goo.gl/S8nKrJhSWN7KQ5gx5

・公式サイト：http://ankokinoshita.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/kinoshitaanko/

【自動販売機JPとは】

自動販売機JPは、自動販売機にてさまざまな商品を販売したいというお客様のニーズを叶えるために誕生したサービスです。30種類以上の多種多様な業種・業態向けの自動販売機を取り扱っており、導入実績は2,500台を超えました。冷凍・冷蔵・保冷機能を搭載した機種や屋外・屋内設置対応、キャッシュレス決済対応などあらゆるニーズに対応した自動販売機をご提供できます。

サービスサイト：https://jidohanbaiki.jp/

【自動販売機に関するお問い合わせ先】

自動販売機JP

お問い合わせフォーム：https://jidohanbaiki.jp/contact/

公式LINE：https://lin.ee/BF4L3hE

Instagram：https://www.instagram.com/jidohanbaiki.jp/

【株式会社パルサーについて】

本社所在地：宮城県仙台市泉区加茂1丁目48番4号 加茂ビル2階

代表： 代表取締役 阿部 章

設立： 1989年2月

URL ： https://plsr.jp/