【富士桜高原麦酒】６月２１日の「父の日」日頃の感謝を込めて、お父さんに「クラフトビール」を贈りませんか！父の日限定BOXで発売中!!

富士観光開発株式会社

富士観光開発株式会社（山梨県南都留郡富士河口湖町 代表取締役社長 志村和也）が醸造・販売する「富士桜高原麦酒」では、6月21日の「父の日」に向けて、日頃の感謝を込めて、お父さんへちょっと“贅沢”なプレゼント「父の日限定ギフト」を期間限定で発売中です。

■オンラインショップ | 富士桜高原麦酒 (https://www.fujizakura-beer.jp/online-shop/)

世界大会「ワールドビアカップ」や「ワールド・ビアアワード」で金賞を受賞した、ピルス・ヴァイツェン・ラオホ・シュヴァルツヴァイツェンを各1本ずつ、計4本をセットにした『富士桜高原麦酒 父の日ギフト4本セット』、定番ビール4種に、ビールに合う5種類のソーセージセットを加えた『富士桜高原麦酒 父の日ギフトよくばりセット』をご用意しました。

さらに、今年は、常温ビール「ピルスろ過」「ヴァイツェンろ過」各2本をセットにした『富士桜高原麦酒父の日4本セット（常温可）』を新たにラインアップしました。

6月19日（金）18：00までにオンラインショップにてご注文いただきますと、6月21日（日）の父の日にお届け（一部地域を除く）が可能です。

日頃の感謝を込めて「父の日」に、世界が認めた「クラフトビール」を贈りませんか？

遠方のお父さんへのプレゼントにも最適です。

【富士桜高原麦酒 父の日限定ギフト】

父の日ギフト 4本セット

商品名：「富士桜高原麦酒 父の日ギフト 4本セット」

内容：ピルス、ヴァイツェン、ラオホ、シュヴァルツヴァイツェン 330ml 各1本

価格：3,600円（税込） ※送料無料（一部地域除く・クール便）

父の日ギフト よくばりセット

商品名：「富士桜高原麦酒 父の日ギフト よくばりセット」

内容：ピルス、ヴァイツェン、ラオホ 、シュヴァルツヴァイツェン 330ml 各1本

5種ソーセージセット 1セット

価格：4,400円（税込） ※送料無料（一部地域除く・クール便）

父の日ギフト 4本セット（常温可）

商品名：「富士桜高原麦酒 父の日ギフト 4本セット（常温可）」

内容：ピルスろ過、ヴァイツェンろ過 330ml 各2本

価格：3,380円（税込） ※送料無料（一部地域除く・通常便）

★富士桜高原麦酒「父の日ギフト」ご予約サイト

■公式オンラインショップ

https://www.fujizakura-beer.jp/online-shop/

■楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/fujizakura/

■Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/fujizakurabeer/

★富士桜高原麦酒とは

富士桜高原麦酒は、富士山から数十年の歳月をかけて湧出する貴重な伏流水を使用し、ドイツでも数少ない国家認定校「デーメンス醸造専門学校」で培った醸造技術で造るビールです。原料の多くはドイツより輸入し、モルト100％のビール（一部除く）です。また、濾過しないため、生きた酵母が多く含まれており、ビール本来の味と香りがお楽しみいただけます。

富士観光開発株式会社のレジャー施設や山梨県内一部スーパー、コンビニエンスストアの他、楽天市場など各種インターネット通販でも販売しております。

富士桜高原麦酒 定番ビール（ピルス、ヴァイツェン、ラオホ、シュヴァルツヴァイツェン）

★富士桜高原麦酒 定番4種類とは

ピルス …アロマホップとビターホップのバランスが特徴のプレミアムラガービール

（アルコール5.0％）

ヴァイツェン …ビールが苦手な人でも飲みやすいフルーティーな香りと上品な味わい

（アルコール5.5％）

ラオホ …ドイツ・バンベルグ特産。日本ではほとんど味わえない燻煙ビール

（アルコール5.5％）

シュヴァルツヴァイツェン …キレと甘芳ばしさが共存した黒ビールの新しいスタンダード

（アルコール5.0％）

富士桜高原麦酒 常温保存可能ビール（ヴァイツェンろ過・ピルスろ過）

2025年10月より、富士桜高原麦酒では、遠心分離機による酵母を「ろ過」した常温保存可能な「ピルスろ過」「ヴァイツェンろ過」を発売開始いたしました。

これまでの富士桜高原麦酒のクオリティーを保ち、可能な範囲での「ろ過」を行うことで、常温保存が可能となりました。

今後は、用途にあわせ「ピルスろ過」「ヴァイツェンろ過」もお楽しみください。

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1

お問い合わせ：TEL 0555-83-2236

HP：https://www.fujizakura-beer.jp/