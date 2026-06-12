PRIDE指標ゴールド6年連続取得のダイナム　Tokyo Pride 2026「プライドパレード」を応援

株式会社ダイナム

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社：東京都荒川区西日暮里 代表取締役：保坂 明）は、6月7日（日）に渋谷区の代々木公園および渋谷・原宿周辺にて開催されたTokyo Pride 2026に参加し、「プライドパレード」を応援いたしました。

Tokyo Prideは、アジア最大級のLGBTQ+イベントです。パレードをはじめとする多彩なプログラムを通じて、当事者や支援者（Ally）、行政、企業が人権について共に考え、偏見や差別のない社会の実現を目指しています。

当社は、2019年4月に開催された「東京レインボープライド2019」への参加を契機に、性別や性的指向にかかわらず、全ての従業員が能力を発揮できる職場環境の整備や制度構築に取り組んでまいりました。こうした取り組みが評価され、任意団体「work with Pride」が策定するLGBTQ＋に関する評価指標「PRIDE指標」において、2020年から6年連続で最高位のゴールドを取得しております。本年度のイベントには、株式会社アウト・ジャパンが主催する「LGBT- Allyプロジェクト」の賛同企業として参加し、パレード応援を行いました。

※任意団体work with Prideが策定した企業・団体などにおけるLGBTQ＋に関する評価指標

ダイナムは今後もダイバーシティ＆インクルージョン方針のもと、多様な性やライフスタイル、キャリアを受け入れて誰もがいきいきと働ける企業風土の醸成に努めてまいります。

■参加役員コメント

アジア最大級の規模を誇るパレードの熱気を肌で感じ、多様な生き方や価値観への理解を深めることの大切さを改めて実感しました。当社のLGBTQ＋に関する取り組みも8年目を迎えました。性別や属性にかかわらず、誰もが安心して能力を発揮できる環境づくりを、これからも進めてまいります。

人事部管掌取締役 望月晴子

＜ダイナムの主な取り組み内容＞

1. Policy（行動宣言）

経営層からのメッセージを従業員に発信し、これまでのLGBTQ＋に関する取り組みを社内外に発信しています。

2. Representation（当事者コミュニティ）

社内外に相談窓口を設置し、従業員からの相談を受け付ける体制を整えています。また、社内に存在するAllyを可視化するために、Allyコミュニティを設置するとともにLGBT-Ally（アライ/理解・支援者）ステッカーを配布しています。

3. Inspiration（啓発活動）

従業員向けの教育システムにLGBTQ＋に関する内容を掲載したり、 SOGIハラスメントを含むコンプライアンス学習を定期的に行うなど、従業員の認知・理解促進に努めています。

4.Development（人事制度・プログラム）

2020年8月、一定の条件のもと、同性パートナーシップ制度を導入しました。会社が指定する必要書類の提出をおこない、会社の承認のもと、認定書を発行します。認定されると、法律婚と同等の各種制度や手当の申請も可能となりました。また、一部条件付きですが、通称名の使用も許可しています。

5.Engagement/Empowerment（社会貢献・渉外活動）

外部相談窓口を務める「株式会社アウト・ジャパン」主催のイベントに参加し、他社との情報交換や社外発信をおこなっています。



その他の取り組みについては、当社コーポレートサイトよりご確認いただけます。

https://www.dynam.jp/activity/sustainability/philosophy.html#sk04

株式会社ダイナム

パチンコを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう改革し、「街と生きるパチンコ。」を目指すべく、日本全国にチェーン型パチンコホールを展開しています。2026年6月現在、全国46都道府県に387店舗を展開し、1円パチンコなどの低貸玉営業を中心とした店舗展開を推進しています。

・ダイナム公式サイト：https://www.dynam.jp

・ダイナム公式X(旧Twitter)：https://x.com/dynamjp

・ダイナム公式YouTube：https://www.youtube.com/user/dynamjp

・最新ブランドムービー（2026年2月10日公開）

「Pioneering with the People」篇︓https://youtu.be/_sY08J_Y3cY