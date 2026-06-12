ショートドラマアプリ「BUMP」史上最速・最大のヒットシリーズ『プロ彼女の条件』待望のシーズン4が6月19日より独占配信決定！主題歌はThis is LASTの書き下ろし新曲に決定！

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営するemole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下「emole」）は、大人気ショートドラマシリーズ『プロ彼女の条件 芸能人と結婚したい女たち』シーズン4を、2026年6月19日よりショートドラマアプリ「BUMP」にて独占配信することを決定いたしました。



本作は、原作・hina、漫画・accaによる人気コミック『プロ彼女の条件 芸能人と結婚したい女たち』原作／hina 漫画／acca（ゼノンコミックス)の実写化作品です。2024年4月の配信開始以来、“芸能人と結婚したい女性たち”の欲望と駆け引きを描いた中毒性の高いストーリーが話題を呼び、BUMP史上最速・最大のヒットシリーズとして多くの視聴者から支持を集めてきました。

そしてこのたび、待望のシーズン4の配信が決定。主演にモーニング娘。OGリーダーで卒業後初のドラマ出演となる生田衣梨奈を迎えるほか、柳ゆり菜、鈴木康介、樋之津琳太郎ら今注目の若手俳優たちが集結しています。さらに、主題歌は赤裸々な歌詞や失恋ソングで人気急上昇中のロックバンドThis is LASTによる書き下ろし楽曲「DressCode」に決定しました。

シーズン4で描かれるのはアラサー親友同士の崖っぷち結婚バトル。豪華俳優陣とアーティストの相乗効果で、スケールアップした人間関係と恋愛模様が展開されます。

■ドラマ「プロ彼女の条件 芸能人と結婚したい女たち」紹介

芸能人やスポーツ選手とばかり付き合う一般女性、いわゆる「プロ彼女」をテーマにしたショートドラマ。1話2分のコミカルかつスピーディーな展開の中に現代社会が持つ闇も描き出し、そのリアルさと先の読めないストーリーに、続きを見ずにはいられない中毒性を秘めています。「パパ活女子」より健気で「港区女子」よりしたたかなシンデレラたちの物語です。

■「プロ彼女の条件」シーズン４ あらすじ

「現実見えてる」と自負するOL・咲希は、芸能人と遊ぶ友人・アスカを痛烈に見下していた。しかし、そのアスカの紹介で人気若手俳優・ケイタと出会い、事態は一変。SNSの恋愛テクを駆使し、彼に尽くす咲希は、着実に「プロ彼女」への道を歩んでいると自惚れ、結婚を確信する。しかし、芸能界の恋は甘くない。咲希が「特別な女」だと思い込んでいる裏で、静かに残酷な現実が迫っていた……。さらに、見下していたアスカの思わぬ一撃が、咲希のプライドを容赦なく打ち砕く！承認欲求に溺れたアラサー女の、痛すぎるマウント合戦の結末とは――？

■キャスト・主題歌紹介

キャスト紹介

生田⾐梨奈（中村咲希 役）

1997年、福岡県出身。モーニング娘。10代目リーダーを務め、約15年在籍したモーニング娘。およびハロー！プロジェクトを2025年7月に卒業。バラエティやゴルフ番組でも活躍し、現在はソロタレントとしてSNSにも活動の場を広げている。本作はモーニング娘。を卒業後初のドラマ出演となる。

柳ゆり菜（茅島アスカ 役）

1994年、大阪府出身。2014年、NHK連続テレビ小説「マッサン」でのポスターモデル役が話題を呼んだ。テレビ東京「ゆるキャン△」や朝日放送「ハレ婚」、映画『無頼』『バッコン！』」など数多くの作品に出演。

鈴木康介（櫻井ケイタ 役）

1997年、愛知県出身。2019年、AbemaTV『白雪とオオカミくんには騙されない(ハート)』で注目を浴びる。W主演を務めたMBS『ジャックフロスト』で演技が高く評価され、映画『帰ってきた あぶない刑事』などの話題作にも出演する、人気急上昇中の若手俳優。

樋之津琳太郎（橘悠馬 役）

1999年、岡山県出身。2020年にメンズノンノモデルオーディションでグランプリ&ラボシリーズ賞をW受賞して専属モデルに。俳優業にも活動の場を広げ、今年10月放送予定の日本テレビ『俺たちの箱根駅伝』出演など、さらなる活躍が期待されている。

＜シーズン１からレギュラー出演＞

内藤秀一郎（人気俳優の清田和沙 役）

袴田吉彦（芸能人御用達のバーのオーナー栗田清隆 役）

主題歌はThis is LASTが担当

失恋や恋愛ソングを歌い、SNSなどで「歌詞が痛いほどリアル」とZ世代の人気を集めるThis is LAST。近年はTBS系列の連続ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』をはじめとして、地上波ドラマや配信の恋愛リアリティ番組などでタイアップ曲も手掛け、ファン層を広げています。そんなThis is LASTが、本作のために主題歌「DressCode」を書き下ろしました。女同士のしたたかな心理戦を描く『プロ彼女の条件』の世界観との相性は抜群で、これまで以上に中毒性の高いドロドロ沼にはまることが期待されます。

■『プロ彼女の条件４』の配信情報

配信日：2026年6月19日19時

配信先：ショートドラマアプリ「BUMP」

原 作：hina/acca『プロ彼女の条件 芸能人と結婚したい女たち』原作／hina 漫画／acca (ゼノンコミックス/コアミックス)

脚 本：満斗りょう

主題歌：This is LAST「DressCode」（SDR）

監 督：荻颯太郎（AOI MANAGEMENT）

プロデューサー：久松大地（PHIER）

共同プロデューサー：前田けゑ、MASUNARI

▶作品詳細ページ：https://www.bump.studio/lists/prokanojonojouken4

■原作情報

漫画『プロ彼女の条件 芸能人と結婚したい女たち』（ゼノンコミックス）

著者：原作／hina 漫画／acca

発行：コアミックス

WEBサイト「ゼノン編集部」（6/19より「ゼノンプラス）にて連載

各電子書店で、第1～14巻好評発売中！最新第15巻は、7月7日発売！

1話試し読み

https://comic-zenon.com/episode/13933686331738105199

(C)hina・acca／コアミックス

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでもドラマを楽しむことができます。ラブコメディから復讐系、ミステリーや青春純愛、アクションまでさまざまなジャンルの作品を配信しています。BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、Z世代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月末現在



BUMP公式ページ：https://www.bump.studio/

▶ アプリDL：https://emolebump.go.link/djCyg

▶ YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

▶ TikTok：https://www.tiktok.com/@bump_drama

▶ Instagram：https://www.instagram.com/bump_drama/

▶ X（旧Twitter）：https://x.com/bump_drama

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home