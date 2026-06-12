横山光輝原作による日本初の特撮巨大ロボット作品が、4KネガスキャンHDリマスター版＆豪華特典付きで登場！『ジャイアントロボ Blu-ray BOX』　7月8日発売！

東映ビデオ株式会社

平素より大変お世話になっております。

昨年実施した、東映ビデオの新プロジェクト「みんなで決めよう！東映特撮Blu-ray化 PROJECT！」で、特撮ファンの熱い投票により選ばれた『ジャイアントロボ』。約60年前に誕生した日本初の特撮巨大ロボットヒーロー作品が、ついに4KネガスキャンHDリマスターのBlu-rayで、2026年7月8日（水）に発売！ 三方背BOX、映像特典、ブックレット（24P）も付いた充実の内容で登場します!!

さらに、この『ジャイアントロボ Blu-ray BOX』の発売を記念して、6月27日（土）19時～、TOKYO MXにて「ジャイアントロボ」第1話の4KネガスキャンHDリマスター版の放送が決定しました！ これまでにない鮮やかな色彩と高画質でよみがえる巨大ロボット特撮の原典を、いち早く地上波でお楽しみいただけます!!

ぜひ、貴媒体でご紹介いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【第1話】（4KネガスキャンHDリマスター版）が TOKYO MXにて6月27日（土）放送決定！

(C)光プロ・東映

■放送局：TOKYO MX（東京エリア：地上波9ch）

■放送日：第1話「大海獣ダコラー」

6月27日（土）19時00分～19時30分放送

詳細は、TOKYO MX公式番組ホームページ

https://s.mxtv.jp/drama/giantrobo/ をご覧ください。

【第16話】（4KネガスキャンHDリマスター版）も東映特撮YouTubeOfficialにて期間限定配信中！

■配信話：第16話 「怪ロボットGR2」

■配信スケジュール：6/5(金)～6/18(木)

●東映特撮YouTube official URL：

https://youtu.be/-m9jVBWDl1E(https://youtu.be/-m9jVBWDl1E)

三方背BOX、映像特典、新規作成ブックレット24ページ！

特典強化で注目度もアップ!!

「ジャイアントロボ Blu-ray BOX」 7月8日発売!!

初回生産限定 ※東映ビデオオンラインショップ限定商品

＜収録話＞Disc1：＃1-8／Disc2：＃9-16／Disc3：＃17-24／Disc4：＃25-26

＜特典＞

★三方背BOX

★封入特典：◆新規制作ブックレット（24P）

★映像特典：◆ジャイアントロボメモリアル ◆メイキング・オブ・ジャイアントロボ

※2000年1月にVHS・LD発売されたものを、SD画質で再収録。

BSTD41245／35,200円（税込）／COLOR／本編643分／2層3枚＋1層1枚／リニアPCM（モノラル）／4:3【1080p Hi-Def】／全26話収録

※4KネガスキャンHDリマスター

※初回生産限定につき、ご予約いただかないと入手困難になる場合がございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。

■東映ビデオ公式HP特集ページ：https://www.toei-video.co.jp/special/giantrobo/(https://www.toei-video.co.jp/special/giantrobo/) ※解禁後に更新

■オンラインショップ：https://shop.toei-video.co.jp/products/bstd41245

【発売元・販売元】東映ビデオ

『ジャイアントロボ』作品紹介

【解説】

1967年10月～1968年4月に放送された横山光輝原作の特撮スーパーロボットアクション！ 東映が誇る名作『ジャイアントロボ』は、日本はもちろん世界でも初めての特撮巨大ロボットヒーロー作品。

70年代にブームを起こすスーパーロボットアニメの先駆けとなった本作は、スーパー戦隊シリーズ、宇宙刑事シリーズなどで描かれる東映巨大ロボット特撮の原典。海外にも輸出されて人気を呼び様々な映画、コミックにも影響を与えた。その名作が初の4KネガスキャンHDリマスターのBlu-ray BOXとなってついに登場！ これまで観たことのない鮮やかな色彩と高画質でよみがえる!!

【ストーリー】

宇宙からの侵略者ギロチン帝王は秘密結社「BF団」を結成。鋼鉄の巨人「ジャイアントロボ」を密かに建造した。だが悪を憎む草間大作少年によってジャイアントロボは正義の巨人へと生まれ変わり、ユニコーン機関とともに人類を守るスーパーロボットとなった。

空陸海万能、無敵のジャイアントロボは草間少年の命令で大海獣ダコラー、大魔球グローバー、宇宙植物サタンローズ、さらにGR2(ジャイアントロボ2号)など様々な強敵に挑んでいく。

【スタッフ】

原作：横山光輝（光プロ） 連載：「少年サンデー」

プロデューサー：宮崎慎一（NET)、平山亨、坪井久智、植田泰治

脚本：伊上勝、松田寛夫、安倍寿、七条門

音楽：山下毅雄 主題歌：朝日ソノラマ

監督：山田稔、竹本弘一、折田至、小西通雄、田口勝彦

特殊技術：矢島信男、小川康男、市倉正男

制作：東映東京制作所

【キャスト】

金子光伸、伊東昭夫、伊達正三郎、桑原友美、片山由美子 ほか

【放送期間】1967年10月～1968年4月 NET（現・テレビ朝日）系列にて放送

【コピーライト】(C)光プロ・東映