YOLU「大地を守る100万人のキャンドルナイト＠増上寺2026」出展　オリジナルキャンドルすくい体験＆選べるサシェプレゼント

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) が展開するナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」は、6月21日の夏至を前に、6月19日（金） 大本山 増上寺（東京都港区）にて開催される「大地を守る100万人のキャンドルナイト@増上寺2026」（主催：大地を守る会）にブースを出展します。また、YOLU公式SNSでは、ご自宅でもゆったりとしたキャンドルナイトを過ごしていただくため、YOLUオリジナルキャンドルのプレゼントキャンペーンを実施します。

ブース出展内容

昨年に引き続き今年も、資格スクール事業をはじめ、日本におけるキャンドルライフを広める活動を行う国内最大のキャンドル協会である「一般社団法人 日本キャンドル協会」様との共同出展です。電気を消して過ごすマインドフルネスな夜を提案すべく、ご自宅で使えるキャンドルが手に入るオリジナルキャンドルすくいを開催します。

■YOLUオリジナルキャンドルすくい

水面に浮かんだキャンドルをポイですくい上げる、「キャンドルすくい」を体験いただけます。夜空をイメージした「星」や「雲」などがモチーフの、YOLUシリーズの心地よい香りが広がるアロマキャンドルや、暗闇でやさしく光る蓄光タイプのキャンドルをご用意しています。

参加費：無料

参加条件：YOLU公式SNSアカウントのフォロー

（YOLU公式X（@yolu_official(https://x.com/yolu_official)）もしくは公式Instagram（@yolu_official(https://www.instagram.com/yolu_official/)））



※お持ち帰りいただけるキャンドルはお1人様2個まで

■YOLUのサシェをプレゼント

当日ブースでご案内する条件を満たした方へ、お好きなシリーズのシャンプー＆トリートメント1回分のサシェをプレゼントします。

下記よりお1人様1個お選びいただけます。

・YOLU カームナイトリペア シャンプー＆トリートメント 2連サシェ

・YOLU リラックスナイトリペア シャンプー＆トリートメント 2連サシェ

・YOLU ディープナイトリペア シャンプー＆トリートメント 2連サシェ

・YOLU メロウナイトリペア シャンプー＆トリートメント 2連サシェ

各【シャンプー】10mL【トリートメント】10g

※なくなり次第終了

出展背景

※画像はイメージです

「100万人のキャンドルナイト」は、“でんきを消して、スローな夜を。” を合言葉に、2003年から大地を守る会が呼びかけ、スタートしたムーブメントです。夏至と冬至の夜8時から10時の2時間、電気を消してキャンドルの灯りの下、持続可能な地球の未来について、ひとりひとりがゆっくりと考える時間を持つことを提唱しています。

「夜が私を美しく」をコンセプトに掲げる「YOLU」は、寝る前と寝ている間の夜の限られたひとときを深く濃密な美容タイムに変え、健やかな朝を迎えるために行う美容習慣「夜間美容」を通じ、髪だけでなく心もケアすることを目指しています。また、2022年より電気を消して、ゆったり過ごす「キャンドルナイト」を提案してきました。

「100万人のキャンドルナイト」を通し、環境、平和、震災からの復興、食などを考えるきっかけをつくり、普段とは違うゆっくりとした時間の中で、 思い思いに考えながらスローな時間を過ごす、 “でんきを消して、スローな夜を”のムーブメントを発信していくという想いに共感し、例年に引き続き今年も出展します。

開催概要

■日時：2026年 6月19日（金）15:00～21:00（予定）

■会場：大本山増上寺（港区）

■アクセス：

都営地下鉄三田線「御成門駅」「芝公園駅」より徒歩3分

都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」より徒歩5分

JR線・東京モノレール「浜松町駅」、東京メトロ日比谷線「神谷町駅」より徒歩10分

■入場料：無料

■URL： https://candle-night.tokyo/

SNSプレゼントキャンペーン

YOLUの公式Xアカウントにて、「YOLU星空キャンドルナイトキャンペーン」を実施します。

応募期間：2026年6月19日（金）12:00～2026年7月7日（火）23:59

プレゼント内容：

・オリジナルキャンドル

・シャンプー&トリートメント

上記のセットを抽選で期間中40名様にプレゼント

※カームナイト、リラックスナイト、ディープナイト、メロウナイトリペアのシリーズはお選びいただけません。

対象SNS：YOLU公式X（@yolu_official(https://x.com/yolu_official)）

応募方法：

１.Xのアカウントを公開に設定したうえで 、YOLU公式アカウント（@yolu_official）をフォロー

２.対象のキャンペーン投稿をリポストし応募完了

※応募期間内にフォロー＆リポストともに完了した方が対象となります。

商品概要

■ヨル カームナイトリペアシャンプー・トリートメント

ナイトセラミド*1、CMC類似補修成分*2配合。

日中受けたダメージ*3を集中補修。パサつく髪もしっとりまとまる髪へ。

ネロリ＆ピオニーの香り

価格/容量：1,540円/440mL・440g

■ヨル リラックスナイトリペアシャンプー・トリートメント

ナイトケラチン*4と CMC類似補修成分*2配合。

うねりの原因となるダメージ毛*3の水分の偏りを集中補修。

うねり髪をサラサラ髪*5へ。

ペアー＆ゼラニウムの香り

価格/容量：1,540円/440mL・440g

■ヨル ディープナイトリペアシャンプー・トリートメント

カラーやブリーチを繰り返した特に傷んだ髪に。

高保湿生コラーゲン*6、ナノヒアルロン酸*7、CMC類似補修成分*2配合。

ダメージ補修でなめらかぷるツヤ髪へ。

ベルガモット＆ムスクの香り

価格/容量：1,650円/400mL・400g

■ヨル メロウナイトリペアシャンプー・トリートメント

髪の絡まりケア・毛先まで指通りよくしたい方に。

厳選した3種の贅沢シルク*8やカシミヤケラチン*9配合で

指通りの良いするサラ髪へ。

ジャスミン＆フィグリーフの香り

価格/容量：1,650円/400mL・400g

*1 セラミドNG（保湿成分） *2 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）（毛髪補修成分）

*3 乾燥などによる *4 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（毛髪補修成分）*5 うるおいによる

*6 水溶性コラーゲン（保湿成分） *7 加水分解ヒアルロン酸（保湿成分） *8 イソステアロイル加水分解シルクＡＭＰ、セリシン、加水分解シルク（全て毛髪補修成分） *9 加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）（毛髪補修成分）

▼詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000754.000012002.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000830.000012002.html

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