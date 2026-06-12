“大人女性の悩みに効く”Eluraから「誰でも似合う神シリーズ」がデビュー！“骨格診断をつくった人”二神弓子さんとコラボした全骨格タイプに似合うロゴTシャツ・ワンピースを6月12日（金）より展開

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の “大人女性の悩みに効く”をコンセプトとするブランド「Elura（エルーラ）」から、株式会社アイシービー代表取締役社長で骨格診断アナリストの二神弓子さん監修の全骨格タイプに対応するシルエットの「誰でも似合う神Tシャツ」をWEBストアand STおよびElura全店舗で2026年6月12日（金）より発売、「誰でも似合う神ワンピース」をWEBストアand STにて予約受付を開始いたします。

Eluraは、2019年のブランドデビューから様々な大人女性が抱える悩みに寄り添うアイテムやサービスを提供してきました。Eluraの店舗やWEBサイトを訪れたら、大人女性のファッションに関する悩みの答えが必ず見つかることを目指しています。

今回、昨年冬シーズンの大好評を受け、骨格診断の創始者である二神弓子さんとコラボレーションが再度実現。ストレート・ウェーブ・ナチュラル3つの骨格タイプ誰が着用しても全員が素敵に着こなせる、究極の「誰でも似合う神Tシャツ」「誰でも似合う神ワンピース」が完成しました。得意なシルエット・素材等が異なる3つの骨格タイプに対応できるよう、素材選びやネックライン・身幅・丈感のミリ単位の調整を重ねています。また、夏シーズン大人女性のお悩みに多い「Tシャツが似合わなくなった」という声に寄り添い、カラー展開も二神弓子さんがセレクト。イエローベース向けの白・ブルーベース向けの白を含む４色展開で、似合うTシャツが必ず見つかるラインアップとなっています。

ワンピースは、Eluraで夏シーズン人気No.1の「サラサラリラクシーシリーズ」の素材を採用。究極にラクな着心地なのにきれい見えが叶い、接触冷感やイージーケア等、機能性も満載です。

特設WEBコンテンツでは全骨格タイプに似合う理由やおすすめのスタイリングを紹介。さらに、二神弓子さん公式YouTubeチャンネル「be WOMAN channel」でも本コラボレーションを二神弓子さん自ら徹底解説いただいています。

■特設サイトについて

https://www.dot-st.com/elura/cp/kamiseries_2606

サイト内では各アイテムのポイント解説や、ブランドおすすめのスタイリングを紹介しています。ぜひご覧ください。

■二神弓子さん監修「誰でも似合う神Tシャツ」について

■商品名：誰でも似合う神Tシャツ

価格：5,500円（税込）

サイズ展開：フリーサイズ

カラー展開：全4色

全員に似合うポイント１）ネックライン

横に開きすぎるデザインが苦手なストレート、鎖骨をきれいに見せたいウェーブ、そして開きすぎず詰まりすぎずが似合うナチュラル。それぞれの魅力を引き立てるネックラインに仕上げました。

全員に似合うポイント２）袖

大人女性がすっきり着こなせる袖デザインを開発。気になる二の腕や肩幅がよりすっきり見える絶妙なラインを作っています。

全員に似合うポイント３）身幅

ストレートでもすっきり見えて、ウェーブにもバランスよくフィット。さらに、ゆったりシルエットが得意なナチュラルにも◎3タイプすべてがきれいに着こなせる“ちょうどいい”身幅を追求しました。

全員に似合うポイント４）丈感

すべての骨格タイプが素敵に着こなせる丈感と、前後差をつけたデザイン。前インしなくても好バランスで着こなせる大人の夏にうれしい仕様に仕上げています。

全員に似合うポイント5）素材

柔らかすぎず、程よいハリ感で全骨格タイプに寄り添っています。少しツヤのある上品な素材を採用することで、大人女性がキレイめに着られるTシャツが完成しました。

■二神弓子さん監修「誰でも似合う神ワンピース」について

■商品名：誰でも似合う神ワンピース

価格：8,800円（税込）

サイズ展開：小柄向けElkotona・通常フリーサイズ・トールサイズ

※トールサイズはWEB限定サイズとなります

カラー展開：全3色

全員に似合うポイント１）ネックライン

Tシャツ同様、全骨格タイプの魅力を引き立てるネックラインです。

全員に似合うポイント２）袖

二の腕の気になるラインがギリギリ隠れる程よい長さに調整。すっきりもたつかずに着こなせます。

全員に似合うポイント３）身幅

高い位置を絞り、背中にタックをプラス。ストレートさんは着太りせず、ウェーブさんは腰位置高く、ナチュラルさんも好バランスで着られます。

■骨格タイプ診断とは

骨格タイプを知ることで、持って生まれた体の「質感」、「ラインの特徴」から、自分自身の体型を最もきれいに見せるデザインと素材を知ることができます。診断結果は「ストレート」、「ウェーブ」、「ナチュラル」の3タイプに分類され、太っている、やせている、年齢、身長などは関係ありません。どんな人でも自分に似合うデザインと素材を知ることができ、ファッションでその人の魅力を引き出すことができる診断として人気を集めています。

骨格タイプにあったアイテムを身につけることで、垢抜けた印象になれたり、着やせ効果、また本来の女性らしさが引き出されたり上品で魅力的に見えるというメリットがあります。

■二神弓子さんについて

株式会社アイシービー代表取締役社長。パーソナルカラー実務検定協会代表理事。骨格診断アナリスト協会代表理事。イメージコンサルタントとして多くのビジネスパーソンの印象改革を手がけるとともに、アパレルや化粧品会社の商品開発や販促の監修、社員研修やコンサルティング事業、スクール経営も行う。骨格診断の創始者。

■Eluraについて

Eluraは「私が私を好きでいるために。いくつになっても、自分らしく、女性らしく」をコンセプトに、化粧品のように「大人女性の悩みに効く」に、こだわってつくられた大人女性のためのブランドです。ブランド名は「A Rule」の逆読みに由来。「ルールではなく。私のルール。いくつになっても、自分らしく、女性らしく。」という意味を込めて名付けました。単独店全25店舗を展開（催事店舗含む）。40代～50代を中心とした大人女性をターゲットとしています。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ (https://www.dot-st.com/elura/)

＜公式Instagram＞ @elura_official（https://www.instagram.com/elura_official/）

＜公式YouTube＞ 「Elura magazine」 (https://www.youtube.com/@Elura_official)

＜公式X＞ @elura_official（https://twitter.com/elura_official）

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official