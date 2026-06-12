卓球のバタフライ ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン ユニホームのデザインが決定
株式会社タマス
T.T彩たま
木下マイスター東京
金沢ポート
静岡ジェード
岡山リベッツ
琉球アスティーダ
木下アビエル神奈川
トップおとめピンポンズ名古屋
京都カグヤライズ
日本生命レッドエルフ
日本ペイントマレッツ
九州カリーナ
東京都杉並区の本社ビル
「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマスは、Ｔリーグ2026-2027 シーズンのユニホームのデザインが決定したことをお知らせいたします。当社のユニホーム提供は、男子は7シーズン連続、女子は5シーズン連続となります。当社は男女全チームへ、ユニホームほか、トレーニングウエア、タオルなどを提供します。
【ユニホームデザイン】
※デザインは 2026年6月時点のもので、変更の可能性がございます。
T.T彩たま
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琉球アスティーダ
木下アビエル神奈川
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九州カリーナ
※バタフライからは、Ｔリーグのユニホームなどのオフィシャルグッズの販売の予定はございません（2026年6月時点）。オフィシャルグッズについては、Ｔリーグのオフィシャルサイト(https://tleague.jp/)をご覧ください。
株式会社タマスについて
東京都杉並区の本社ビル
1950年に卓球の全日本チャンピオン田舛彦介が「もっと良い卓球用具を作りたい、自らの手で理想の用具を作りたい」との思いから創業した卓球用品の総合メーカーです。
近年では、卓球用品の製造・販売にとどまらず、Open the Worldを合言葉に「卓球を通じて世界をもっと幸せにする」ため、卓球の普及活動にも力を注ぎ、2025年4月より卓球日本男女代表のオフィシャルサプライヤーを務めています。
ブランド名のバタフライ(https://www.butterfly.co.jp/)には「選手を花にたとえるならば、私たちはその花に仕える蝶でありたい」という思いがこめられ、メイド・イン・ジャパンを体現する品質の高さで198の国や地域に普及し、世界卓球出場選手の半数以上に使用されています。