卓球のバタフライ　ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン ユニホームのデザインが決定

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株式会社タマス


「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマスは、Ｔリーグ2026-2027 シーズンのユニホームのデザインが決定したことをお知らせいたします。当社のユニホーム提供は、男子は7シーズン連続、女子は5シーズン連続となります。当社は男女全チームへ、ユニホームほか、トレーニングウエア、タオルなどを提供します。



【ユニホームデザイン】


※デザインは 2026年6月時点のもので、変更の可能性がございます。



T.T彩たま


木下マイスター東京


金沢ポート


静岡ジェード


岡山リベッツ


琉球アスティーダ


木下アビエル神奈川


トップおとめピンポンズ名古屋


京都カグヤライズ


日本生命レッドエルフ


日本ペイントマレッツ


九州カリーナ


※バタフライからは、Ｔリーグのユニホームなどのオフィシャルグッズの販売の予定はございません（2026年6月時点）。オフィシャルグッズについては、Ｔリーグのオフィシャルサイト(https://tleague.jp/)をご覧ください。



株式会社タマスについて



東京都杉並区の本社ビル

1950年に卓球の全日本チャンピオン田舛彦介が「もっと良い卓球用具を作りたい、自らの手で理想の用具を作りたい」との思いから創業した卓球用品の総合メーカーです。


近年では、卓球用品の製造・販売にとどまらず、Open the Worldを合言葉に「卓球を通じて世界をもっと幸せにする」ため、卓球の普及活動にも力を注ぎ、2025年4月より卓球日本男女代表のオフィシャルサプライヤーを務めています。


ブランド名のバタフライ(https://www.butterfly.co.jp/)には「選手を花にたとえるならば、私たちはその花に仕える蝶でありたい」という思いがこめられ、メイド・イン・ジャパンを体現する品質の高さで198の国や地域に普及し、世界卓球出場選手の半数以上に使用されています。