卓球のバタフライ　ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン ユニホームのデザインが決定

株式会社タマス

「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマスは、Ｔリーグ2026-2027 シーズンのユニホームのデザインが決定したことをお知らせいたします。当社のユニホーム提供は、男子は7シーズン連続、女子は5シーズン連続となります。当社は男女全チームへ、ユニホームほか、トレーニングウエア、タオルなどを提供します。

【ユニホームデザイン】

※デザインは 2026年6月時点のもので、変更の可能性がございます。

T.T彩たま木下マイスター東京金沢ポート静岡ジェード岡山リベッツ琉球アスティーダ木下アビエル神奈川トップおとめピンポンズ名古屋京都カグヤライズ日本生命レッドエルフ日本ペイントマレッツ九州カリーナ

※バタフライからは、Ｔリーグのユニホームなどのオフィシャルグッズの販売の予定はございません（2026年6月時点）。オフィシャルグッズについては、Ｔリーグのオフィシャルサイト(https://tleague.jp/)をご覧ください。

株式会社タマスについて

東京都杉並区の本社ビル

1950年に卓球の全日本チャンピオン田舛彦介が「もっと良い卓球用具を作りたい、自らの手で理想の用具を作りたい」との思いから創業した卓球用品の総合メーカーです。

近年では、卓球用品の製造・販売にとどまらず、Open the Worldを合言葉に「卓球を通じて世界をもっと幸せにする」ため、卓球の普及活動にも力を注ぎ、2025年4月より卓球日本男女代表のオフィシャルサプライヤーを務めています。

ブランド名のバタフライ(https://www.butterfly.co.jp/)には「選手を花にたとえるならば、私たちはその花に仕える蝶でありたい」という思いがこめられ、メイド・イン・ジャパンを体現する品質の高さで198の国や地域に普及し、世界卓球出場選手の半数以上に使用されています。