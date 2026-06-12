TVアニメ「シュタインズ・ゲート」の放送15周年を記念して、「シュタインズ・ゲート ANIMATION 15th Anniversary EXHIBITION」が、東京・秋葉原にて開催決定！

共同印刷株式会社(C)2011 5pb.／Nitroplus 未来ガジェット研究所



共同印刷株式会社と株式会社fave、株式会社CRAZY BUMPの3社は、TVアニメ「シュタインズ・ゲート」の放送15周年を記念し、ファン待望の特別展「シュタインズ・ゲートANIMATION 15th Anniversary EXHIBITION」を開催します。

本展は、物語の起点となる「未来ガジェット研究所」のエッセンスを詰め込んだ展示空間で、ラボメンの8人と再び集結し、アニメの世界観を追体験できる体験型の特別な展覧会です。会場には、完全新規で作り起こしたフォトスポットや作中でおなじみの「電話レンジ(仮)」や「ゲルバナ」など、物語を彩るさまざまな展示をご用意しています。

また、物販コーナーでは、オリジナル描き下ろしイラストを使用した限定グッズも多数販売予定です。

待望のゲーム最新作「STEINS;GATE RE:BOOT」の発売を直前に控え、ますます盛りあがっていく「シュタインズ・ゲート」。アニメ放送15周年を記念した特別な展覧会をぜひお楽しみください！

■チケット情報

日時指定券：2,500円（税込）

平日入場券：2,500円（税込）

6月13日（土）午前10時より発売開始。

https://l-tike.com/steinsgate15th/

※チケット手数料は別途必要となります。

※会期初日と土日祝日は【日時指定入場券】のみ有効となります。【平日入場券】ではご入場いただけ ませんのでご注意ください。

※【平日入場券】は会期初日と土日祝日を除く期間のみ有効となります。

※【平日入場券】について、混雑時は入場を制限する場合や整理券配布などの対応を行うことがございます。

※入場は閉場の30分前までです。

※再入場不可です。

※グッズの購入にはチケットが必要です。

※チケット1枚につき1名さま、1回限り有効です。

※小学生以下は保護者同伴に限り1名まで入場無料です。

※開催時間は変更になる場合がございます。

※スケジュールおよび展示内容は予告なく変更になる場合がございます。

■入場特典

ご来場の方に、下記特典のうち１.２.それぞれから１枚ずつをお渡しします。

どの絵柄になるかはお楽しみに…！

入場特典

１.ラボメンバッジステッカー2種

２.写真画面風カード8種

岡部 倫太郎/牧瀬 紅莉栖/椎名 まゆり/阿万音 鈴羽/橋田 至/漆原 るか/フェイリス・ニャンニャン/桐生 萌郁

※絵柄はお選びいただけません。

※無くなり次第配布は終了となります。

■シュタインズ・ゲート ANIMATION 15th Anniversary EXHIBITION 開催概要

会期：2026年7月17日(金)～8月2日(日)

場所：AKIBA_SQUARE（秋葉原UDX2F） ＊秋葉原駅電気街口を出て目の前

〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX2F

開催時間：10:00～19:00 （18:30最終入場）

主催：シュタインズ・ゲートANIMATION 15th Anniversary EXHIBITION実行委員会

イベント公式HP：https://cb-event.net/steinsgate15th/

イベント公式X : @steinsgate15th