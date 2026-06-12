連載完結から1年――。『ヴィンランド・サガ』POP UP SHOPを書泉（神保町・秋葉原）と芳林堂書店（高田馬場）で、7月10日(金)より開催！原作イラストを使用した最新グッズを販売します!!

株式会社アニメイトホールディングス

■フェア内容

幸村誠氏による大人気歴史漫画『ヴィンランド・サガ』の連載完結1周年を記念し、「ヴィンランド・サガ POP UP SHOP」を2026年7月10日（金）から8月2日（日）までの期間限定で開催いたします。

本ショップでは、魂を揺さぶる名シーンの数々を描いた原作イラスト使用の最新オリジナルグッズを多数販売いたします。

みなさまのご来店を心よりお待ちしております！

■フェア情報

「ヴィンランド・サガ」POP UP SHOP

開催期間：2026年7月10日（金）～2026年8月2日（日）

開催時間：書泉グランデ・書泉ブックタワー 11：00～20：00

芳林堂書店高田馬場店 11：00～21：00（日・祝は20：00）

開催場所：書泉グランデ1F（神保町）／書泉ブックタワー6F（秋葉原）／

芳林堂書店高田馬場店3F（高田馬場）

https://www.shosen.co.jp/event/43043/(https://www.shosen.co.jp/event/43043/)

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。

■グッズラインナップ

Tシャツ

価格：各4,400円（4,000円＋税）

※サイズ：L

A：「北海最強、ヨーム戦士団」

“Mattugasti herr i Norðrhǫfum, Jomsvikingar.”

B：「我は我が力を信ず 他の何ものも信ぜず」

“Ek trúi a matt minn ok ekkert annat.”

〈ノルド語監修〉

松本 涼（東海大学文化社会学部北欧学科 准教授）

ソウルディス・エッダ・ヨウハネスドッティル（アウルトニ・マグヌッソン研究所 写本部門研究員）

ヴィンランド・サガしょうぎ

価格：2,970円（2,700円＋税）

ボードサイズ：205mm×105mm

コマサイズ：35mm×35mm（プレート：170mm×90mm）

素材：ボード・コマ共にアクリル製

〈ゲームデザイン〉

きたおまどか（株式会社ねこまど）

アクリルスタンド

価格：各2,090円（1,900円＋税）

サイズ：120mm×180mm

トルフィンクヌートアシェラッド

ダイカットコマステッカーセット

価格：各1,650円（1,500円＋税）

サイズ：55mm×90mm以内

コマステッカーセットAコマステッカーセットBコマステッカーセットC

クリアファイル

価格：各770円（700円＋税）

サイズ：A4

トルフィン：「イカレ野郎どもが……！戦の何がそんなに面白れぇんだ……！」

“Óðir menn, hver ok einn einasti... hvat er sva skemmtiligt við bardaga?”

クヌート：「なぜ人の心に愛はないんだ？」

“Hvi er engi ast i hjǫrtum mannanna?”

アシェラッド：「オレの主は オレがついていきたくなるような男であるべきだ」

“Sa sem ek fylgi, skal vera maðr sem ek vil fylgja.”

〈ノルド語監修〉

松本 涼（東海大学文化社会学部北欧学科 准教授）

ソウルディス・エッダ・ヨウハネスドッティル（アウルトニ・マグヌッソン研究所 写本部門研究員）

木製キーホルダー

価格：各1,320円（1,200円＋税）

素材：MDF

サイズ：43mm×70mm

ポストカードセット

価格：各1,100円（1,000円＋税）

サイズ：100mm×148mm

蜂蜜酒

ポストカードセットAポストカードセットBポストカードセットCポストカードセットD

価格：6,380円（5,800円＋税）

容量：250ml

アルコール分：7%

原材料名：蜂蜜（国産）

蜂蜜酒イメージ

ペーパーナイフ

価格：13,200円（12,000円＋税）

トルフィンの短剣をデザインしたペーパーナイフ

サイズ：100mm

材質：ステンレス

化粧箱入り

※受注生産

製作中

缶バッジ（トイカプセル）

価格：550円（500円＋税）

サイズ：57mm

■協力・協賛

講談社

■権利表記

(C)幸村誠／講談社

■ノルド語監修

松本 涼（東海大学文化社会学部北欧学科 准教授）

ソウルディス・エッダ・ヨウハネスドッティル（アウルトニ・マグヌッソン研究所 写本部門研究員）

■ヴィンランド・サガしょうぎ ゲームデザイン

株式会社ねこまど

【会社概要】

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の２つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

書泉URL：https://www.shosen.co.jp/