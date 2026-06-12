【ANAYI】宮本茉由が纏う最新コレクションページを公開｜6月12日（金）より、PRE SUMMER COLLECTION全店展開スタート
PRE SUMMER COLLECTION
ファッションを通じて新たなエレガンスを提案するANAYIは、2026年6月12日（金）より、「PRE SUMMER COLLECTION」を全国の店舗にて発売を開始いたします。
あわせて、本コレクションの魅力を発信するスペシャルページを公開。女優・モデルとして活躍する宮本茉由さんを起用し、ANAYIが提案する初夏のスタイルを紹介しています。
詳細をみる :
https://www.anayi.com/feature/topics_presummer2026_mm
宮本茉由さん出演スペシャルページはこちら
宮本茉由が纏う、カッパドキアの美しい記憶
カッパドキアで出会った陶器の模様や色彩をもとに紡がれたコレクション。
国花である〈LALE ― チューリップ〉のプリントが華やぎを添え、
の奥に残る風景を優美に呼び起こす―。
＜LOOK＞
Dress \69,300 Earrings \14,300 Bag \107,800
Shirt \29,700 Pants \33,000 Earrings \26,400 Bag \35,200 Shoes \53,900
Gilet \44,000 Skirt \55,000 Earrings \13,200
Dress \97,900 Earrings \14,300 Bag \58,300 Sandals \47,300
Blouse \36,300 Pants \35,200 Earrings \16,500 Bag \44,000
Blouse \35,200 Skirt \33,000 Earrings \14,300 Hat \20,900 Bag \23,100 Sandals \50,600
※価格は全て税込み表記
詳細をみる :
https://www.anayi.com/feature/topics_presummer2026_mm
宮本茉由さん出演スペシャルページはこちら
宮本茉由(みやもとまゆ)プロフィール
1995年5月9日生まれ、秋田県出身。2017年よりCanCamの専属モデルとして活動。2018年に「リーガルV～元弁護士・小鳥遊翔子～」で女優デビューを果たし、以降「監察医朝顔」「ドクターメ～外科医・大門未知子～」「大病院占拠」などの話題作に出演。
Instagram / mayu_miyamoto_official (https://www.instagram.com/mayu_miyamoto_official/)
ANAYI（アナイ）
"For More Beautiful Elegance"
より美しくより華やかに
ANAYIは、ファッションを通して新たなエレガンスを提案します。
【OFFICIAL ONLINE STORE】
https://www.anayi.com
【SNS】
公式Instagram：@anayi_official(https://www.instagram.com/anayi_official/?utm_source=prtimes&utm_campaign=260612_presummer_instagram&utm_medium=referral)
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