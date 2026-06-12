『少女終末旅行』『お前はまだグンマを知らない』など完結25作品が「くらげバンチ」にて全話無料公開！【コミックバンチ25周年記念】

株式会社新潮社

株式会社新潮社のWebマンガサイト「くらげバンチ」は、「コミックバンチ」レーベル25周年を記念し、2026年6月12日(金)より、完結済みの人気漫画25作品の全話無料公開キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンは、6月12日(金)から7月17日(金)までの期間中、5週にわたり週替わりで実施。毎週5作品ずつ、計25作品をお楽しみいただけます。

第1弾

6月12日(金)正午～6月19日(金)11:59AMまで開催。シビれる笑いが詰まった以下5作品です。

井田ヒロト『お前はまだグンマを知らない』

早坂啓吾『サバエとヤッたら終わる』

さかなこうじ『三成さんは京都を許さない―琵琶湖ノ水ヲ止メヨ―』

鬼頭莫宏『のボルダ』

中村朝『部長が堕ちるマンガ』

第2弾

6月19日(金)正午～6月26日(金)11:59AMまで開催。人間の裏側をのぞき見ることができる以下5作品です。

元三大介/旭『殺彼―サツカレ―』

愛南ぜろ『残機×99』

結城真一郎/もりとおる『#真相をお話しします』

今井大輔『ヒル』

緒里たばさ『ヒロインズゲーム』

第3弾

6月26日(金)正午～7月3日(金)11:59AMまで開催。想像力が爆発する以下5作品です。

つくみず『少女終末旅行』

宮川サトシ/伊藤亰『宇宙戦艦ティラミス』

藤栄道彦『妖怪の飼育員さん』

紀ノ目『ロジカとラッカセイ』

端/佐藤夕子『ミムムとシララ ～ドラゴンのちんちんを見に行こう～』

第4弾

7月3日(金)正午～7月10日(金)11:59AMまで開催。「好き」を届ける以下5作品です。

篠丸のどか『うどんの国の金色毛鞠』

谷口菜津子『今夜すきやきだよ』

山崎零『恋せよキモノ乙女』

類家海『けがわとなかみ』

すずゆき『ふたり明日もそれなりに』

第5弾

7月10日(金)正午～7月17日(金)11:59AMまで開催。しんみり沁みる以下5作品です。

宮川サトシ『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。』

もぐこん『推しの肌が荒れた』

ふみふみこ『愛と呪い』

柚木麻子/もりとおる『あいにくあんたのためじゃない』

駒魔子『歌舞伎町の洗濯屋さん』

バンチ25周年記念原画展「祝祭」

今回の全話無料キャンペーンは、バンチ25周年記念原画展「祝祭」の開催に合わせて実施いたします。

原画展「祝祭」は6月13日(土)から7月5日(日)まで、東京・吉祥寺のギャラリーゼノンにて開催されます。

詳細を見る :https://bunch25thexhi.fundom-event.com/