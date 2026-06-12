Helpfeel、「第25回 総務・人事・経理Week【東京】」に出展

株式会社Helpfeel

ナレッジの力でAIの社会実装を加速する株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役 CEO：洛西 一周、以下：Helpfeel）は、2026年6月17日（水）から6月19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第25回 総務・人事・経理Week【東京】」に出展することをお知らせします。

■第25回 総務・人事・経理Week【東京】について

本展示会はバックオフィス向けの幅広い製品・サービスが一堂に集結する展示会です。

バックオフィスに特化した9つの展示会で構成されており、Helpfeelは「働き方改革 EXPO」に出展いたします。

「生成AI活用」「業務効率化ツール」「コミュニケーション支援」「リモートワーク支援」など

業務効率化やDXを推進するサービスをご覧いただけます。

当社のブースでは、AIナレッジ検索「Helpfeel」の使いやすさと導入効果を、実際のデモを通じてご体感いただけます。さらに、AIエージェントや社内ナレッジ検索、VoC分析などを網羅した包括的な「AIナレッジデータプラットフォーム」についてもご紹介します。

社内業務の効率化において、“本当に使えるAI”を、ぜひ会場でお確かめください。

■展示会詳細

名称 第25回 総務・人事・経理Week【東京】

開催日程 2026年6月17日 （水）10:00～18:00

2026年6月18日（木）10:00～18:00

2026年6月19日（金）10:00～17:00

参加方法 事前登録制（参加費：無料）

会場 東京ビッグサイト

主催 RX Japan合同会社

小間位置 S31-6

公式サイト https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

来場事前登録はこちら :https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18mLyNE4HvP85hmUWKDumxTswSqs/yJRxk=&ct=U2FsdGVkX188Z/lzCczYxHEFkn7g39HU4AH+zN3EaGA=&p=U2FsdGVkX1+0uWXSIYih4EO8B31pSm7/0WAWtAejAeJcl3yzGE6M2Iw4bFOBrwsG&co=web-hed&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc4MDUwMzgxOCwiaWF0IjoxNzgwNTAzODE4LCJleHAiOjE3OTU1MDM4MTgsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjUzMWU2NzM3Mjk4ODQyMjQ5YmNkMjI1MzQ3OGYyYWQyIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzgwNTAzODE4LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.oYQ79Q3n6nYkhazzIng6GuRkCcqScEZwBKKDluUYjgdrSuzQvoebOfMYAB6NKg-UWuCioPQkZzj0oLYcxXu5Bk_Cw8952jjG7oyZn6sEhLZnDutImjxvsNBHWsII-hD9ByN4jgt4hxotcopdoz0m3Rw01BwK9AhvrBfyXr04j3QWdsy2m5gioPl3TG4i-hhDj4T9N1tCMZR_fyZRWuWBsOLSD27Nozj8VPDjguMfhC4YPudBQTUhzdmZ23aooj1CXZWoucf5OdIZ16EJuwcrtDOOrRRb-7bDpJKnsbBWcLKDruW91jqtlJtoG5UeAmZ_VRtFmA2mzPkUI6_7zl3UkA&mpDistinctId=ZjNlYTk4ZDItNTk5Ni00YzM0LWJlMWItMTc1YmY1OWNjZjgz&eventEditionId=eve-459dddf3-be67-4d36-8f5d-786eb62adc1d&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=direct_traffic&utm_medium=direct&utm_source=none

■企業のAI活用を加速させる「AIナレッジデータプラットフォーム」

AIの真価を引き出す鍵は、参照する「ナレッジデータ」の質と構造にあります。

「Helpfeel」は、FAQやマニュアル、各種ドキュメントなど企業内に分散する情報を整理・構造化し、AIが活用可能な「ナレッジ資産」へと転換するAIナレッジデータプラットフォームです。

ナレッジ基盤を中核に、FAQやAIエージェントによる顧客対応から、オペレーター支援、VoC分析までを一貫して支援。ナレッジを起点に、企業の意思決定と顧客体験を高度化し、競争力の向上につなげます。金融・インフラ・製造・小売をはじめとするエンタープライズ企業を中心に、900サイト以上で導入されています（2026年4月時点）。

Helpfeelサービスサイト：https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)

■株式会社Helpfeel 概要

創業：2007年12月21日（2020年12月4日に日本法人を設立）

代表者：代表取締役 CEO 洛西 一周

京都オフィス：〒602-0023 京都府京都市上京区御所八幡町110－16 かわもとビル5階

東京オフィス：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL：https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業内に蓄積された膨大な知識資産を、AIが即座に活用できる“AI-Ready”なナレッジ基盤へと最適化するナレッジテクノロジー企業です。AIの精度やパフォーマンスを左右する「コンテキストレイヤー」を担い、ナレッジデータの創造・蓄積・分析・活用を一気通貫で支援することで、知識資産の価値を継続的に高め、AIの精度向上と自律的な活用を支えます。以下3つのプロダクトを中核に、企業の“AI-Ready化”を支援する包括的なソリューションを展開しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel（ヘルプフィール）(https://www.helpfeel.com/)」- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense（コセンス）(https://cosen.se/product)」- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo（ギャゾー）(https://gyazo.com/about?lang=ja)」