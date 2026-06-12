【ＢＳ日テレ】おぎやはぎの愛車遍歴『櫻井淳子が語る芸能界入りを決めた驚きの理由とステーションワゴンへの熱い思い』6月13日（土）夜9時放送

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愛車遍歴を辿れば、人生がみえてくる！「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！」。

6月13日（土）よる9時からの放送は、ゲストに俳優の櫻井淳子さんが登場します。1991年にドラマ「葡萄が目にしみる」でデビューして以来、「ショムニ」や渡瀬恒彦さんとコンビを組んだ「おみやさん」など数々の話題作で活躍。確かな演技力と凛とした美しさで今もなお輝き続けています。

一方、プライベートでは１児の母である櫻井さん。18歳になる娘との思春期の絆を支えたのは車という特別な空間だったそうで…。出産や子育ての思い出を明かします。そんな櫻井さんの車選びにはステーションワゴンへの熱いこだわりがあるといいます。

今回はそのきっかけとなった思い出の車が登場！「いいイメージしかない！」と豪語する櫻井さんが、ステーションワゴンの魅力をたっぷり語ります。さらに、芸能界入りを決めた驚きの理由を告白！「一石二鳥だ」と感じたというデビュー当時のエピソードとは!?

■初愛車は“パジェロ”のはずが父のモノに!?

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櫻井さんが初めて手にした車は、90年代を代表するオフローダー・三菱パジェロ。某番組の賞品として見事獲得したものの、運転初心者には車体が大きすぎないかと父に相談したといいます。すると父から「俺がパジェロに乗るから、淳子には代わりに小さな車を買ってやる」と思わぬ提案が！これにはおぎやはぎの2人も「お父さんは、うまくやったのかな？」と思わずニヤリ。こうして初めて手にした車・パジェロは父の愛車となり、櫻井さんの手元には別の車がやってくることに……。パジェロに代わって櫻井さんが手に入れた“正真正銘の初愛車”とは一体!?

また、車内では、18歳で芸能界入りをした櫻井さんのデビュー秘話も大公開！原宿でスカウトされた当時、商業高校に通いながら働く気満々だった櫻井さん。そこから一転、 芸能界入りを決意させた事務所の“ある条件”とは？小木も「いい保険があったね～！」と驚いたまさかのエピソードが飛び出します。

■ドラマ「ショムニ」＆「おみやさん」撮影秘話を大公開！

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ドラマ「ショムニ」で社内一の魔性OL・宮下佳奈役を好演した櫻井さん。しかし、素顔は役柄とは真逆のボーイッシュなタイプ！ “マリリン・モンロー”のようなイメージを抱いていたおぎやはぎの2人もそのギャップに驚きますが、当時は色っぽさを演出するため、鏡を見ては研究を重ねるなど役作りに猛苦労した舞台裏を明かします。

その後、渡瀬恒彦さんとコンビを組んだミステリードラマ「おみやさん」に出演。大先輩とのハラハラドキドキな撮影秘話が飛び出すと、矢作も「渡瀬さん、悪い血が騒いだね」と思わずツッコミ。

さらに、この作品を通じて出会ったという夫との、今だから話せる貴重な馴れ初めも告白！結婚、妊娠、出産、そして子育てと、自身の人生の大きな転機をすぐ側で支え続けてくれた愛車、アウディ・Ａ4アバントの車内で当時を懐かしく振り返ります。

(C)︎ＢＳ日テレ(C)︎ＢＳ日テレ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=E49_mfFOncQ ]

【番 組 名】 おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!

【放送日時】 毎週土曜 よる9時～9時54分

【放 送 局】 ＢＳ日テレ

【出 演 者】 おぎやはぎ、今井優杏（自動車ジャーナリスト）

【ゲ ス ト】 櫻井淳子 ６月13日放送

https://www.youtube.com/watch?v=E49_mfFOncQ

【番組 ＨＰ】 https://www.bs4.jp/aisya_henreki

【公式X】 https://x.com/Aisya_Henreki

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/bs4_aisya

【クレジット】 (C)︎ＢＳ日テレ

【番組概要】 車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。