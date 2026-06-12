ポータブル型携帯電話電波妨害機の世界市場2026年、グローバル市場規模（民生用、軍事用）・分析レポートを発表
2026年6月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ポータブル型携帯電話電波妨害機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ポータブル型携帯電話電波妨害機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
ポータブル型携帯電話電波妨害機市場は、2024年の市場規模が18億1300万米ドルと評価されており、2031年には25億5500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.1％となっており、比較的安定した成長が見込まれています。
ポータブル型携帯電話電波妨害機は、携帯端末と基地局の間で行われる無線通信に対し、対象周波数帯へ強力な電波を送信することで通信を遮断する装置です。対象範囲内の通信を制限する一方で、対象外の周波数帯への影響を抑える仕組みを備えています。
本レポートでは、世界市場の規模や成長性に加え、米国の関税政策や各国の制度対応を分析し、市場競争、地域経済、供給網への影響についても評価しています。
________________________________________
市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因として、公共安全対策の強化や機密情報保護への関心の高まりが挙げられます。政府機関や防衛分野を中心に、特定区域内での通信管理需要が増加しており、市場拡大を後押ししています。
また、試験会場などにおける不正防止対策の重要性も高まっています。教育機関や試験運営機関では、公平な試験環境を維持するための設備投資が進められており、需要拡大の一因となっています。
さらに、各国における研究開発投資の増加や電子機器技術の進歩により、より高性能で小型化された製品への需要が高まっています。一方で、法規制の厳格化や周波数利用に関する制約は、市場成長を左右する重要な要素となっています。
________________________________________
市場セグメント分析
製品タイプ別では、民生向けと軍事向けの2つに分類されています。
民生向け製品は、試験会場や一部の管理区域などで利用されるケースが中心です。比較的導入コストが低く、小型化や携帯性が重視されています。
軍事向け製品は、高度な性能や耐久性が求められ、防衛や安全保障分野で利用されています。通信管理や安全確保を目的とした需要が市場を支えています。
用途別では、教育試験機関、政府および法執行機関、防衛分野、その他用途に分類されています。
教育試験機関では不正行為防止が主な目的となっています。政府および法執行機関では情報管理や安全対策のために利用されます。防衛分野では重要施設や特殊任務における運用需要が存在しています。
________________________________________
競争環境
市場には複数の専門メーカーが参入しており、技術力や製品性能を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、SESP Group、Rantelon、HSS Development、Phantom Technologies、Shenzhen Tangreat Technology、Enterprise Control Systems、Digital RF、Mctech Technology、RF-Technologies、Bluedon Information Security Technologies Co.,Ltd.が挙げられています。
各社は製品性能向上、小型化、高出力化、運用効率改善などを進めながら競争力強化を図っています。また、地域展開や販売網拡大も市場シェア獲得の重要な戦略となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ポータブル型携帯電話電波妨害機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ポータブル型携帯電話電波妨害機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
ポータブル型携帯電話電波妨害機市場は、2024年の市場規模が18億1300万米ドルと評価されており、2031年には25億5500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.1％となっており、比較的安定した成長が見込まれています。
ポータブル型携帯電話電波妨害機は、携帯端末と基地局の間で行われる無線通信に対し、対象周波数帯へ強力な電波を送信することで通信を遮断する装置です。対象範囲内の通信を制限する一方で、対象外の周波数帯への影響を抑える仕組みを備えています。
本レポートでは、世界市場の規模や成長性に加え、米国の関税政策や各国の制度対応を分析し、市場競争、地域経済、供給網への影響についても評価しています。
________________________________________
市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因として、公共安全対策の強化や機密情報保護への関心の高まりが挙げられます。政府機関や防衛分野を中心に、特定区域内での通信管理需要が増加しており、市場拡大を後押ししています。
また、試験会場などにおける不正防止対策の重要性も高まっています。教育機関や試験運営機関では、公平な試験環境を維持するための設備投資が進められており、需要拡大の一因となっています。
さらに、各国における研究開発投資の増加や電子機器技術の進歩により、より高性能で小型化された製品への需要が高まっています。一方で、法規制の厳格化や周波数利用に関する制約は、市場成長を左右する重要な要素となっています。
________________________________________
市場セグメント分析
製品タイプ別では、民生向けと軍事向けの2つに分類されています。
民生向け製品は、試験会場や一部の管理区域などで利用されるケースが中心です。比較的導入コストが低く、小型化や携帯性が重視されています。
軍事向け製品は、高度な性能や耐久性が求められ、防衛や安全保障分野で利用されています。通信管理や安全確保を目的とした需要が市場を支えています。
用途別では、教育試験機関、政府および法執行機関、防衛分野、その他用途に分類されています。
教育試験機関では不正行為防止が主な目的となっています。政府および法執行機関では情報管理や安全対策のために利用されます。防衛分野では重要施設や特殊任務における運用需要が存在しています。
________________________________________
競争環境
市場には複数の専門メーカーが参入しており、技術力や製品性能を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、SESP Group、Rantelon、HSS Development、Phantom Technologies、Shenzhen Tangreat Technology、Enterprise Control Systems、Digital RF、Mctech Technology、RF-Technologies、Bluedon Information Security Technologies Co.,Ltd.が挙げられています。
各社は製品性能向上、小型化、高出力化、運用効率改善などを進めながら競争力強化を図っています。また、地域展開や販売網拡大も市場シェア獲得の重要な戦略となっています。