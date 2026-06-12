劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXXより 公式ビジュアルを使用した各種グッズが登場！
劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXXより、公式ビジュアルを使用したグッズが続々登場！
各商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他での販売を予定しております。お見逃しなく！
【商品詳細】
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■劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX オーロラミニアクリルスタンド (全4種)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352203/images/bodyimage1】
等身ビジュアルを使用した、オーロラミニアクリルスタンドが登場！
アクリル部分がオーロラで輝く仕様となっておりとっても素敵！
ミニサイズで気軽に持ち歩いたり飾れたりするので、いろいろな場所に連れて行ってあげてくださいね。
・素材：アクリル
・サイズ：本体 W28mm×H80mm以内、台座 W33mm×H33mm以内
・価格：各1,100円（税込）
・種類：全4種（[寿 嶺二][黒崎蘭丸][美風 藍][カミュ]）
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■劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX ダイカットクッション (全4種)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352203/images/bodyimage2】
ちびキャライラストを使用したダイカットクッションです。
モチモチふかふかの可愛いクッションを、ぜひリラックスタイムのお供にしてくださいね。
・素材：ポリエステル
・サイズ：W240mm×H300mm以内
・価格：各3,300円（税込）
・種類：全4種（[寿 嶺二][黒崎蘭丸][美風 藍][カミュ]）
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■劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX B2タペストリー (全4種)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352203/images/bodyimage3】
等身ビジュアルを使用した、B2タペストリーです。
迫力のあるサイズで美麗なビジュアルを堪能できます。
・素材：スエード
・サイズ：約W515mm×H728mm（B2サイズ）
・価格：各3,300円（税込）
・種類：全4種（[寿 嶺二][黒崎蘭丸][美風 藍][カミュ]）
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■劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX マグカップ (全4種)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352203/images/bodyimage4】
等身ビジュアルを使用したマグカップです。
飲み物を入れる以外にも、小物やぬいぐるみを入れて飾るなどインテリアとして使用するのもおすすめです！
・素材：陶器製
・サイズ：口径 約82mm × 高さ 約96mm以内
・価格：各1,650円（税込）
・種類：全4種（[寿 嶺二][黒崎蘭丸][美風 藍][カミュ]）
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■販売日時
いずれの商品も2026年8月中旬より順次発売予定
■販売店舗
全国アニメイト・アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース・ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取扱各店にて販売予定。
【ご予約について】
2026年6月12日（金）より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社 NEO GATE 公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式X＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE 企画営業部 坂田 未有
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)UTA☆PRI-MOVIE TN PROJECT
配信元企業：株式会社ネオゲート
各商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他での販売を予定しております。お見逃しなく！
【商品詳細】
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■劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX オーロラミニアクリルスタンド (全4種)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352203/images/bodyimage1】
等身ビジュアルを使用した、オーロラミニアクリルスタンドが登場！
アクリル部分がオーロラで輝く仕様となっておりとっても素敵！
ミニサイズで気軽に持ち歩いたり飾れたりするので、いろいろな場所に連れて行ってあげてくださいね。
・素材：アクリル
・サイズ：本体 W28mm×H80mm以内、台座 W33mm×H33mm以内
・価格：各1,100円（税込）
・種類：全4種（[寿 嶺二][黒崎蘭丸][美風 藍][カミュ]）
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■劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX ダイカットクッション (全4種)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352203/images/bodyimage2】
ちびキャライラストを使用したダイカットクッションです。
モチモチふかふかの可愛いクッションを、ぜひリラックスタイムのお供にしてくださいね。
・素材：ポリエステル
・サイズ：W240mm×H300mm以内
・価格：各3,300円（税込）
・種類：全4種（[寿 嶺二][黒崎蘭丸][美風 藍][カミュ]）
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■劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX B2タペストリー (全4種)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352203/images/bodyimage3】
等身ビジュアルを使用した、B2タペストリーです。
迫力のあるサイズで美麗なビジュアルを堪能できます。
・素材：スエード
・サイズ：約W515mm×H728mm（B2サイズ）
・価格：各3,300円（税込）
・種類：全4種（[寿 嶺二][黒崎蘭丸][美風 藍][カミュ]）
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■劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX マグカップ (全4種)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352203/images/bodyimage4】
等身ビジュアルを使用したマグカップです。
飲み物を入れる以外にも、小物やぬいぐるみを入れて飾るなどインテリアとして使用するのもおすすめです！
・素材：陶器製
・サイズ：口径 約82mm × 高さ 約96mm以内
・価格：各1,650円（税込）
・種類：全4種（[寿 嶺二][黒崎蘭丸][美風 藍][カミュ]）
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■販売日時
いずれの商品も2026年8月中旬より順次発売予定
■販売店舗
全国アニメイト・アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース・ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取扱各店にて販売予定。
【ご予約について】
2026年6月12日（金）より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社 NEO GATE 公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式X＞ https://x.com/neogate0
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE 企画営業部 坂田 未有
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)UTA☆PRI-MOVIE TN PROJECT
配信元企業：株式会社ネオゲート
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