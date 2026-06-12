京都 SNS 運用を丸ごと任せるなら--累計動画1,500本超・大手メディア56社掲載のキングプロテアが京都エリア対応を正式スタート
～～～TikTok・Instagram のショート動画から集客導線まで一気通貫。20 歳代表率いる Z 世代クリエイターチームが、京都の店舗・企業の「伝わらない」を売上に変える～～～
京都 SNS 運用の専門的サポートを求める店舗・企業が急増するなか、札幌拠点のSNS 運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役 CEO：岸本一翔）は、2026年6月より京都エリアへの対応を正式に開始する。TikTok・Instagram のショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・分析まで一気通貫で担うサービスを、大手メディア 56～68 社に掲載された実績チームが提供する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350983/images/bodyimage1】
京都 SNS 運用市場が「いま急に熱くなっている」理由--データで見る背景
京都のSNS 運用に対するビジネス需要は、2025～2026年にかけて顕著な高まりを見せています。観光客数の回復を背景に、飲食店・美容サロン・宿泊施設・伝統工芸品店など幅広い業種で「SNS から集客したい」というニーズが集中しているためです。
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内企業のSNS 活用率は 2024年時点で 72.4%に達する一方、「成果が出た」と答えた中小企業は 29.6%にとどまっています。つまり、約 70%の中小企業が SNS を始めても成果を実感できていないのが現状です。この数字は京都の店舗ビジネスでも例外ではなく、「投稿してみたが再生数が伸びない」「継続できずに止まってしまった」という声は、当社への相談の中でも頻繁に聞かれます。
なぜ成果が出ないのか。キングプロテアが 26 アカウントの運用実務から導き出した最も多い失敗パターンは「プラットフォームごとの勝ちフォーマットを無視した投稿」と「継続性の欠如」の 2 点です。TikTok と Instagram はアルゴリズムが根本的に異なり、同じ動画を同じ設定で投稿しても得られる反応は大きく変わります。さらに、アルゴリズムは投稿頻度と継続性を重視するため、月に数本だけの投稿では評価を蓄積できません。
キングプロテアが提供する「月 10 本以上のショート動画＋月 4 本のフィード投稿」という標準運用パッケージは、この継続性とフォーマット最適化を担保するために設計されたものです。Z 世代クリエイターチームがプラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を「肌感」で理解しているからこそ、外注先に依頼してもズレが生じにくい運用が実現しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350983/images/bodyimage2】
京都 SNS 運用をキングプロテアに任せると「何が変わるのか」--3 つの具体的な違い
京都の店舗・企業経営者から「他社と何が違うのか」というご質問をいただく機会が増えています。キングプロテアの強みを一言で言えば「SNS 運用代行に経営資源を集中させているチームが、動画の企画から分析まで一気通貫で担う」点です。以下に 3 つの具体的な違いを示します。
違い(1)：Z 世代ネイティブの企画力
TikTok をリアルに使いこなす Z 世代中心のクリエイターチームが、企画・台本・撮影・編集を担当します。トレンドの移り変わりが早いショート動画市場では、「今週バズっているフォーマット」を把握していることが再生数に直結します。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で 384,000 再生、株式会社 CAICA 様で 328,000 再生など、大型バズ案件を複数創出してきた実績がその証左です。
違い(2)：売上に直結する導線設計
動画の再生数を伸ばすことが目的ではありません。「動画 → SNS プロフィール → 公式 LINE または予約ページ」という最短導線を設計し、来店・購買に変えることをゴールとします。手結整体院様では公式 LINE 活用により支援 1 ヶ月目に前年比 166%の売上増（月商 75 万円→125 万円）を実現しています。
違い(3)：26 アカウント運用で蓄積された業種別ナレッジ
現在 26 アカウントを並行運用していることで、飲食・美容・医療・小売・宿泊など業種ごとの「伸びるフォーマット」と「避けるべきパターン」が実戦データとして蓄積されています。新規アカウントの立ち上げスピードが他社と異なるのはこのナレッジの厚みによるものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350983/images/bodyimage3】
京都 SNS 運用でよくある失敗 3 選--「やってみたけど続かなかった」を繰り返さないために
キングプロテアへの相談の約 60%（当社調べ・2025年4月～2026年4月・相談件数 30 件以上を集計）は「一度は自社でやってみたが続かなかった」という経緯を持つ経営者からです。京都の店舗ビジネスにおいても、同様のパターンが繰り返されています。
失敗パターン(1)：「とりあえず投稿」で戦略がない
アカウントのコンセプト設定・ターゲット設定・訴求ポイントの整理をしないまま投稿を始めると、フォロワーが集まっても「来店につながらない層」ばかりになります。集客に直結しない認知はビジネス観点では意味が薄く、継続するモチベーションも保てません。
失敗パターン(2)：編集クオリティが低く離脱率が高い
TikTok・Instagram リールは「最初の 1～2 秒で視聴継続を判断される」プラットフォームです。テロップの見やすさ・音源の選定・カット割りのテンポが悪いと、どれだけ良いコンテンツでも離脱されます。プロの縦型ショート専門の編集者が入ることで、完視聴率と保存率が変わります。
失敗パターン(3)：月数本の投稿では蓄積されない
TikTok・Instagram のアルゴリズムは、投稿頻度・継続期間・エンゲージメントの積み上げを総合的に評価します。月 3～4 本の投稿では評価の蓄積スピードが遅く、成果が出る前に「やめる判断」をしてしまうケースが多発します。月 10 本以上の投稿を継続することで、アルゴリズムからの評価が蓄積し始めます。
これら 3 つの失敗はいずれも「プロに任せる」ことで構造的に解決できます。京都の SNS 運用において「また失敗するのでは」という不安を持つ経営者ほど、早期に専門チームを活用することが投資対効果の面で合理的です。
京都 SNS 運用に関するよくある質問--費用・対応範囲・開始までの流れ
Q. 京都在住ですが、撮影には来てもらえますか？
A. 撮影同行（店舗・社長密着型）については、現在対応可否・スケジュールをヒアリングのうえ個別にご案内しています。遠隔（素材提供型）での運用代行も対応可能です。詳細はお問い合わせページよりご相談ください。
Q. 料金の目安を教えてください。
A. キングプロテアの標準プランは以下の通りです。
・ライト運用（ショート動画 月 8 本前後）：個別見積もり
・スタンダード運用（ショート動画 月 10 本＋フィード月 4 本）：198,000 円～／月（法人向け標準プラン）
・店舗 SNS 運用プラン（ショート動画月 8 本＋Meta 広告含む）：177,000 円～／月
最低契約期間は 6 ヶ月を推奨しています。SNS 運用は継続によってアルゴリズム評価が蓄積されるため、短期での判断は成果の過小評価につながります。
Q. 始めるまでの流れは？
A. (1)お問い合わせフォームまたはメールでのご連絡 → (2)ヒアリング面談（現状・目標・業種の確認）→ (3)プラン・費用のご提案 → (4)契約・アカウント設計のキックオフ → (5)初回投稿 というステップで進みます。ヒアリングから初回投稿まで最短 2 週間を目安にしています。
Q. 成果が出なかった場合はどうなりますか？
A. 月次分析レポートと改善提案を毎月提供し、数字をもとに改善策を都度更新します。「成果が出るまで待つだけ」ではなく、データを見ながら伴走するスタイルを取っています。ただし、SNS 運用は 3～6 ヶ月で成果の輪郭が見えてくるケースが多く、1～2 ヶ月での成否判断はお勧めしていません。
代表者コメント
「京都の経営者と話していると、『一度 SNS に挑戦したけど、結局続かなくて』という言葉を本当によく聞きます。悪かったのは意欲でも熱量でもなく、継続できる仕組みがなかっただけです。僕たちが 26 アカウントを運用しながら実感していることは、SNS で成果が出るかどうかの 8 割は『継続できる体制があるかどうか』で決まるということです。
だからこそ、キングプロテアは『企画から編集まで一気通貫で丸投げできる体制』にこだわってきました。経営者が本業に集中できて、プロのチームが毎月の動画を企画・制作・投稿・改善し続ける。そこに Z 世代ネイティブの肌感覚が加わることで、アルゴリズムに刺さる動画が生まれます。
京都 SNS 運用を本気で変えたいと思う経営者の方と、同じ船に乗りたいと思っています。観光・飲食・美容・伝統産業、どんな業種でも『伝わらない』を売上に変える設計ができます。まずは気軽に話を聞かせてください。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役 CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年6月の京都エリア正式対応開始を皮切りに、関西圏への展開を段階的に進める方針です。現在、運用中アカウント数は 26 アカウントですが、2026年末までに（具体的な目標アカウント数をクライアントから受領後に挿入）アカウントへの拡大を目指します。
また、屋号「AX Japan」を通じた AI 研修・AI コンサルティング事業も 2026年5月から本格始動しており、SNS 運用代行と AI 活用支援を組み合わせた「デジタルマーケティングの一気通貫支援」を、地方中小企業・店舗ビジネス経営者に提供していくビジョンを掲げています。
代表・岸本一翔は「地域の経営者が SNS と AI という 2 つの武器を持てるようになれば、東京にいなくても戦える事業が作れる。僕たちはその設計図を一緒に描く仲間でいたい」と語っています。京都を含む関西エリアの経営者・店舗オーナーからの相談を随時受け付けています。
サービス概要
・サービス名: SNS 運用代行（TikTok・Instagram ショート動画起点の集客設計）
・対象エリア: 全国対応（京都・関西エリアの新規受付を 2026年6月より開始）
・主要プラン:
・法人 SNS 運用プラン：198,000 円～／月（ショート動画月 10 本・Meta 広告含む）
・店舗 SNS 運用プラン：177,000 円～／月（ショート動画月 8 本・Meta 広告含む）
・キャスト運用プラン：88,000 円～／月（月 4 本投稿・TikTokライブ支援含む）
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話: 090-3898-9276（平日 9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS 運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／動画制作／Meta 広告運用／公式 LINE 構築／MEO・SEO 対策／AI 研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress ほか累計 56～68 社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
京都 SNS 運用の専門的サポートを求める店舗・企業が急増するなか、札幌拠点のSNS 運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役 CEO：岸本一翔）は、2026年6月より京都エリアへの対応を正式に開始する。TikTok・Instagram のショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・分析まで一気通貫で担うサービスを、大手メディア 56～68 社に掲載された実績チームが提供する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350983/images/bodyimage1】
京都 SNS 運用市場が「いま急に熱くなっている」理由--データで見る背景
京都のSNS 運用に対するビジネス需要は、2025～2026年にかけて顕著な高まりを見せています。観光客数の回復を背景に、飲食店・美容サロン・宿泊施設・伝統工芸品店など幅広い業種で「SNS から集客したい」というニーズが集中しているためです。
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内企業のSNS 活用率は 2024年時点で 72.4%に達する一方、「成果が出た」と答えた中小企業は 29.6%にとどまっています。つまり、約 70%の中小企業が SNS を始めても成果を実感できていないのが現状です。この数字は京都の店舗ビジネスでも例外ではなく、「投稿してみたが再生数が伸びない」「継続できずに止まってしまった」という声は、当社への相談の中でも頻繁に聞かれます。
なぜ成果が出ないのか。キングプロテアが 26 アカウントの運用実務から導き出した最も多い失敗パターンは「プラットフォームごとの勝ちフォーマットを無視した投稿」と「継続性の欠如」の 2 点です。TikTok と Instagram はアルゴリズムが根本的に異なり、同じ動画を同じ設定で投稿しても得られる反応は大きく変わります。さらに、アルゴリズムは投稿頻度と継続性を重視するため、月に数本だけの投稿では評価を蓄積できません。
キングプロテアが提供する「月 10 本以上のショート動画＋月 4 本のフィード投稿」という標準運用パッケージは、この継続性とフォーマット最適化を担保するために設計されたものです。Z 世代クリエイターチームがプラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を「肌感」で理解しているからこそ、外注先に依頼してもズレが生じにくい運用が実現しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350983/images/bodyimage2】
京都 SNS 運用をキングプロテアに任せると「何が変わるのか」--3 つの具体的な違い
京都の店舗・企業経営者から「他社と何が違うのか」というご質問をいただく機会が増えています。キングプロテアの強みを一言で言えば「SNS 運用代行に経営資源を集中させているチームが、動画の企画から分析まで一気通貫で担う」点です。以下に 3 つの具体的な違いを示します。
違い(1)：Z 世代ネイティブの企画力
TikTok をリアルに使いこなす Z 世代中心のクリエイターチームが、企画・台本・撮影・編集を担当します。トレンドの移り変わりが早いショート動画市場では、「今週バズっているフォーマット」を把握していることが再生数に直結します。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で 384,000 再生、株式会社 CAICA 様で 328,000 再生など、大型バズ案件を複数創出してきた実績がその証左です。
違い(2)：売上に直結する導線設計
動画の再生数を伸ばすことが目的ではありません。「動画 → SNS プロフィール → 公式 LINE または予約ページ」という最短導線を設計し、来店・購買に変えることをゴールとします。手結整体院様では公式 LINE 活用により支援 1 ヶ月目に前年比 166%の売上増（月商 75 万円→125 万円）を実現しています。
違い(3)：26 アカウント運用で蓄積された業種別ナレッジ
現在 26 アカウントを並行運用していることで、飲食・美容・医療・小売・宿泊など業種ごとの「伸びるフォーマット」と「避けるべきパターン」が実戦データとして蓄積されています。新規アカウントの立ち上げスピードが他社と異なるのはこのナレッジの厚みによるものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350983/images/bodyimage3】
京都 SNS 運用でよくある失敗 3 選--「やってみたけど続かなかった」を繰り返さないために
キングプロテアへの相談の約 60%（当社調べ・2025年4月～2026年4月・相談件数 30 件以上を集計）は「一度は自社でやってみたが続かなかった」という経緯を持つ経営者からです。京都の店舗ビジネスにおいても、同様のパターンが繰り返されています。
失敗パターン(1)：「とりあえず投稿」で戦略がない
アカウントのコンセプト設定・ターゲット設定・訴求ポイントの整理をしないまま投稿を始めると、フォロワーが集まっても「来店につながらない層」ばかりになります。集客に直結しない認知はビジネス観点では意味が薄く、継続するモチベーションも保てません。
失敗パターン(2)：編集クオリティが低く離脱率が高い
TikTok・Instagram リールは「最初の 1～2 秒で視聴継続を判断される」プラットフォームです。テロップの見やすさ・音源の選定・カット割りのテンポが悪いと、どれだけ良いコンテンツでも離脱されます。プロの縦型ショート専門の編集者が入ることで、完視聴率と保存率が変わります。
失敗パターン(3)：月数本の投稿では蓄積されない
TikTok・Instagram のアルゴリズムは、投稿頻度・継続期間・エンゲージメントの積み上げを総合的に評価します。月 3～4 本の投稿では評価の蓄積スピードが遅く、成果が出る前に「やめる判断」をしてしまうケースが多発します。月 10 本以上の投稿を継続することで、アルゴリズムからの評価が蓄積し始めます。
これら 3 つの失敗はいずれも「プロに任せる」ことで構造的に解決できます。京都の SNS 運用において「また失敗するのでは」という不安を持つ経営者ほど、早期に専門チームを活用することが投資対効果の面で合理的です。
京都 SNS 運用に関するよくある質問--費用・対応範囲・開始までの流れ
Q. 京都在住ですが、撮影には来てもらえますか？
A. 撮影同行（店舗・社長密着型）については、現在対応可否・スケジュールをヒアリングのうえ個別にご案内しています。遠隔（素材提供型）での運用代行も対応可能です。詳細はお問い合わせページよりご相談ください。
Q. 料金の目安を教えてください。
A. キングプロテアの標準プランは以下の通りです。
・ライト運用（ショート動画 月 8 本前後）：個別見積もり
・スタンダード運用（ショート動画 月 10 本＋フィード月 4 本）：198,000 円～／月（法人向け標準プラン）
・店舗 SNS 運用プラン（ショート動画月 8 本＋Meta 広告含む）：177,000 円～／月
最低契約期間は 6 ヶ月を推奨しています。SNS 運用は継続によってアルゴリズム評価が蓄積されるため、短期での判断は成果の過小評価につながります。
Q. 始めるまでの流れは？
A. (1)お問い合わせフォームまたはメールでのご連絡 → (2)ヒアリング面談（現状・目標・業種の確認）→ (3)プラン・費用のご提案 → (4)契約・アカウント設計のキックオフ → (5)初回投稿 というステップで進みます。ヒアリングから初回投稿まで最短 2 週間を目安にしています。
Q. 成果が出なかった場合はどうなりますか？
A. 月次分析レポートと改善提案を毎月提供し、数字をもとに改善策を都度更新します。「成果が出るまで待つだけ」ではなく、データを見ながら伴走するスタイルを取っています。ただし、SNS 運用は 3～6 ヶ月で成果の輪郭が見えてくるケースが多く、1～2 ヶ月での成否判断はお勧めしていません。
代表者コメント
「京都の経営者と話していると、『一度 SNS に挑戦したけど、結局続かなくて』という言葉を本当によく聞きます。悪かったのは意欲でも熱量でもなく、継続できる仕組みがなかっただけです。僕たちが 26 アカウントを運用しながら実感していることは、SNS で成果が出るかどうかの 8 割は『継続できる体制があるかどうか』で決まるということです。
だからこそ、キングプロテアは『企画から編集まで一気通貫で丸投げできる体制』にこだわってきました。経営者が本業に集中できて、プロのチームが毎月の動画を企画・制作・投稿・改善し続ける。そこに Z 世代ネイティブの肌感覚が加わることで、アルゴリズムに刺さる動画が生まれます。
京都 SNS 運用を本気で変えたいと思う経営者の方と、同じ船に乗りたいと思っています。観光・飲食・美容・伝統産業、どんな業種でも『伝わらない』を売上に変える設計ができます。まずは気軽に話を聞かせてください。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役 CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年6月の京都エリア正式対応開始を皮切りに、関西圏への展開を段階的に進める方針です。現在、運用中アカウント数は 26 アカウントですが、2026年末までに（具体的な目標アカウント数をクライアントから受領後に挿入）アカウントへの拡大を目指します。
また、屋号「AX Japan」を通じた AI 研修・AI コンサルティング事業も 2026年5月から本格始動しており、SNS 運用代行と AI 活用支援を組み合わせた「デジタルマーケティングの一気通貫支援」を、地方中小企業・店舗ビジネス経営者に提供していくビジョンを掲げています。
代表・岸本一翔は「地域の経営者が SNS と AI という 2 つの武器を持てるようになれば、東京にいなくても戦える事業が作れる。僕たちはその設計図を一緒に描く仲間でいたい」と語っています。京都を含む関西エリアの経営者・店舗オーナーからの相談を随時受け付けています。
・サービス名: SNS 運用代行（TikTok・Instagram ショート動画起点の集客設計）
・対象エリア: 全国対応（京都・関西エリアの新規受付を 2026年6月より開始）
・主要プラン:
・法人 SNS 運用プラン：198,000 円～／月（ショート動画月 10 本・Meta 広告含む）
・店舗 SNS 運用プラン：177,000 円～／月（ショート動画月 8 本・Meta 広告含む）
・キャスト運用プラン：88,000 円～／月（月 4 本投稿・TikTokライブ支援含む）
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話: 090-3898-9276（平日 9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS 運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／動画制作／Meta 広告運用／公式 LINE 構築／MEO・SEO 対策／AI 研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress ほか累計 56～68 社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
プレスリリース詳細へ