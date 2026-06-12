省エネ型冷却ソリューションへの需要拡大を背景に、世界のエアクーラー市場は2033年までに449億ドル規模へと急拡大する見通し

省エネ型冷却ソリューションへの需要拡大を背景に、世界のエアクーラー市場は2033年までに449億ドル規模へと急拡大する見通し