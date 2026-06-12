アルミ圧延製品市場規模分析レポート：2026年は115262百万米ドルに到達予測
アルミ圧延製品とは
アルミ圧延製品とは、アルミニウムインゴットや鋳造コイルを原料とし、熱間圧延・冷間圧延・焼鈍・表面処理などを経て製造される板材、コイル、箔製品を指す。2025年の世界生産量は約2,863.1万トンに達し、自動車、航空宇宙、建築、包装、電子機器など幅広い産業で基幹材料として利用されている。
アルミ圧延製品市場は、EV軽量化、包装材需要、低炭素素材への転換を背景に、中長期的な拡大局面に入っている。特に、アルミ圧延製品、アルミニウム板材、電池箔、軽量化材料、リサイクルアルミニウムといった分野が市場成長の中心キーワードとなっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352236/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352236/images/bodyimage2】
図. アルミ圧延製品の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「アルミ圧延製品―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、アルミ圧延製品の世界市場は、2025年に110063百万米ドルと推定され、2026年には115262百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.6%で推移し、2032年には142180百万米ドルに拡大すると見込まれています。
アルミ圧延製品需要を支えるEV・輸送分野
アルミ圧延製品市場において、最も成長性が高い用途がEV関連分野である。世界的な電動化政策の進展に伴い、自動車メーカーは車両軽量化による航続距離向上を重視しており、アルミニウム板材や高強度アルミプレートの採用を急速に拡大している。
特に電池ケース、バスバー、熱交換器、冷却プレート向けアルミ圧延製品の需要が急増している。直近6か月では、中国・欧州のEVメーカーを中心に、高導電性アルミ箔および高精度電池材の長期調達契約が相次いでおり、電池箔市場は需給逼迫傾向を示している。
また、航空機分野では高強度アルミ厚板、鉄道分野では耐腐食性アルミシートへの需要が継続している。従来の鉄鋼代替だけでなく、「軽量かつ高リサイクル性」という環境性能が、アルミ圧延製品の競争優位性をさらに高めている。
包装・建築市場で拡大するアルミ圧延製品
アルミ圧延製品は包装業界でも重要性を維持している。アルミ缶材や包装用アルミ箔は、高いバリア性能、耐湿性、成形性を備えており、食品・飲料・医薬品包装向け需要が堅調である。特に欧州ではプラスチック削減政策が強化されており、アルミ箔への代替需要が拡大している。
建築分野では、耐食性と意匠性を兼ね備えたアルミ圧延製品が、外装材や断熱建材向けに採用されている。日本や韓国では、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）政策の推進により、高反射アルミ材や断熱複合材向け需要が増加している。
一方、北米市場では2025年の関税政策調整がサプライチェーン再編を促進している。米国では中国製アルミ製品への規制強化が続いており、メキシコ・東南アジア経由の供給ルート構築が加速している。これにより、地域別生産体制の最適化が重要課題となっている。
高機能アルミ圧延製品と技術競争
現在のアルミ圧延製品市場では、単なる大量生産から高付加価値化への転換が進んでいる。特に電池箔、熱交換器材料、電子部品向け超薄板では、表面品質、寸法公差、導電性、清浄度管理が競争力を左右している。
業界では、Novelis、UACJ、Constellium、Gränges、Kaiser Aluminumなどが先進圧延設備への投資を強化している。近年はAIによる圧延条件最適化や、スマート工場による歩留まり改善も進展している。
アルミ圧延製品とは、アルミニウムインゴットや鋳造コイルを原料とし、熱間圧延・冷間圧延・焼鈍・表面処理などを経て製造される板材、コイル、箔製品を指す。2025年の世界生産量は約2,863.1万トンに達し、自動車、航空宇宙、建築、包装、電子機器など幅広い産業で基幹材料として利用されている。
アルミ圧延製品市場は、EV軽量化、包装材需要、低炭素素材への転換を背景に、中長期的な拡大局面に入っている。特に、アルミ圧延製品、アルミニウム板材、電池箔、軽量化材料、リサイクルアルミニウムといった分野が市場成長の中心キーワードとなっている。
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図. アルミ圧延製品の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「アルミ圧延製品―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、アルミ圧延製品の世界市場は、2025年に110063百万米ドルと推定され、2026年には115262百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.6%で推移し、2032年には142180百万米ドルに拡大すると見込まれています。
アルミ圧延製品需要を支えるEV・輸送分野
アルミ圧延製品市場において、最も成長性が高い用途がEV関連分野である。世界的な電動化政策の進展に伴い、自動車メーカーは車両軽量化による航続距離向上を重視しており、アルミニウム板材や高強度アルミプレートの採用を急速に拡大している。
特に電池ケース、バスバー、熱交換器、冷却プレート向けアルミ圧延製品の需要が急増している。直近6か月では、中国・欧州のEVメーカーを中心に、高導電性アルミ箔および高精度電池材の長期調達契約が相次いでおり、電池箔市場は需給逼迫傾向を示している。
また、航空機分野では高強度アルミ厚板、鉄道分野では耐腐食性アルミシートへの需要が継続している。従来の鉄鋼代替だけでなく、「軽量かつ高リサイクル性」という環境性能が、アルミ圧延製品の競争優位性をさらに高めている。
包装・建築市場で拡大するアルミ圧延製品
アルミ圧延製品は包装業界でも重要性を維持している。アルミ缶材や包装用アルミ箔は、高いバリア性能、耐湿性、成形性を備えており、食品・飲料・医薬品包装向け需要が堅調である。特に欧州ではプラスチック削減政策が強化されており、アルミ箔への代替需要が拡大している。
建築分野では、耐食性と意匠性を兼ね備えたアルミ圧延製品が、外装材や断熱建材向けに採用されている。日本や韓国では、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）政策の推進により、高反射アルミ材や断熱複合材向け需要が増加している。
一方、北米市場では2025年の関税政策調整がサプライチェーン再編を促進している。米国では中国製アルミ製品への規制強化が続いており、メキシコ・東南アジア経由の供給ルート構築が加速している。これにより、地域別生産体制の最適化が重要課題となっている。
高機能アルミ圧延製品と技術競争
現在のアルミ圧延製品市場では、単なる大量生産から高付加価値化への転換が進んでいる。特に電池箔、熱交換器材料、電子部品向け超薄板では、表面品質、寸法公差、導電性、清浄度管理が競争力を左右している。
業界では、Novelis、UACJ、Constellium、Gränges、Kaiser Aluminumなどが先進圧延設備への投資を強化している。近年はAIによる圧延条件最適化や、スマート工場による歩留まり改善も進展している。