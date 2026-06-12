世界の酸化マグネシウム市場規模、2026年7241百万米ドルから2032年7601百万米ドルへ拡大
酸化マグネシウムとは
酸化マグネシウム市場では、Dead-Burned Magnesium Oxide（DBM）、Fused Magnesium Oxide（FM）、Caustic Calcined Magnesium Oxide（CCM）、Synthetic Magnesium Oxideの4製品群が主要カテゴリーを形成している。中でもDBMは耐火材用途向け需要が大きく、鉄鋼業界向けが市場全体を牽引している。
一方、CCMは農業、環境浄化、飼料添加剤向けで需要が拡大している。近年では高純度酸化マグネシウムへの注目が高まり、半導体絶縁材料やリチウム電池関連分野でも採用が進み始めている。2026年前半には、日本および韓国の電子材料メーカーによる高純度品の調達強化が確認されている。
酸化マグネシウム市場は、耐火材、化学工業、農業、建設材料向け需要を背景に安定した成長を維持している。特にアジア太平洋地域は世界最大市場として位置付けられており、2025年時点で48億2,782万米ドル規模に達している。酸化マグネシウムは、耐熱性、絶縁性、化学安定性に優れることから、製鉄、セメント、ガラス、電子材料など幅広い産業で不可欠な基礎材料となっている。
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図. 酸化マグネシウムの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「酸化マグネシウム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、酸化マグネシウムの世界市場は、2025年に7077百万米ドルと推定され、2026年には7241百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）0.81%で推移し、2032年には7601百万米ドルに拡大すると見込まれています。
酸化マグネシウム市場を支える地域別需要
酸化マグネシウム市場は地域ごとに異なる需要構造を持つ。北米市場は2025年時点で6億4,553万米ドル規模となり、耐火材更新需要と農業用途が成長を支えている。欧州市場は環境規制強化や重工業縮小の影響を受け、2026～2032年のCAGRはマイナス0.66％と低迷する見込みである。
一方、中国を中心とするアジア太平洋市場では、鉄鋼、セメント、新エネルギー産業向け需要が依然として強い。特にインドでは都市インフラ投資拡大に伴い、建設用酸化マグネシウム需要が増加している。また、中東市場では高温工業炉向け耐火材用途が成長分野として注目されている。
酸化マグネシウム産業のサプライチェーン分析
酸化マグネシウム産業の上流には、マグネサイト鉱石採掘、電融処理、焼成設備、エネルギー供給企業が位置している。特に天然マグネサイト資源は中国、トルコ、ロシアに集中しており、地政学リスクや輸送コスト変動が市場価格に影響を与えている。
中流ではRHI Magnesita、KÜMAŞ Magnesite、Magnezit Groupなど大手企業が耐火材向け高付加価値製品を展開している。2025年時点で上位5社の市場シェアは約16.01％であり、市場集中度は比較的低い。これは地域密着型メーカーが多数存在するためであり、価格競争が継続している背景でもある。
酸化マグネシウム市場の技術課題
酸化マグネシウム市場では、エネルギーコスト上昇と品質安定化が大きな課題となっている。特にDBMおよびFMは高温焼成工程を必要とするため、天然ガスや電力価格の変動が製造コストへ直接影響する。
また、高純度酸化マグネシウムでは不純物管理が厳格化しており、電子材料用途ではppmレベルの品質制御が求められている。さらに、耐火材用途では熱衝撃耐性や長寿命化が重要視されており、結晶粒制御や高密度化技術への投資が進んでいる。最近では、CO2排出削減対応として低炭素焼成技術の導入も進展している。
酸化マグネシウム市場では、Dead-Burned Magnesium Oxide（DBM）、Fused Magnesium Oxide（FM）、Caustic Calcined Magnesium Oxide（CCM）、Synthetic Magnesium Oxideの4製品群が主要カテゴリーを形成している。中でもDBMは耐火材用途向け需要が大きく、鉄鋼業界向けが市場全体を牽引している。
一方、CCMは農業、環境浄化、飼料添加剤向けで需要が拡大している。近年では高純度酸化マグネシウムへの注目が高まり、半導体絶縁材料やリチウム電池関連分野でも採用が進み始めている。2026年前半には、日本および韓国の電子材料メーカーによる高純度品の調達強化が確認されている。
酸化マグネシウム市場は、耐火材、化学工業、農業、建設材料向け需要を背景に安定した成長を維持している。特にアジア太平洋地域は世界最大市場として位置付けられており、2025年時点で48億2,782万米ドル規模に達している。酸化マグネシウムは、耐熱性、絶縁性、化学安定性に優れることから、製鉄、セメント、ガラス、電子材料など幅広い産業で不可欠な基礎材料となっている。
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図. 酸化マグネシウムの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「酸化マグネシウム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、酸化マグネシウムの世界市場は、2025年に7077百万米ドルと推定され、2026年には7241百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）0.81%で推移し、2032年には7601百万米ドルに拡大すると見込まれています。
酸化マグネシウム市場を支える地域別需要
酸化マグネシウム市場は地域ごとに異なる需要構造を持つ。北米市場は2025年時点で6億4,553万米ドル規模となり、耐火材更新需要と農業用途が成長を支えている。欧州市場は環境規制強化や重工業縮小の影響を受け、2026～2032年のCAGRはマイナス0.66％と低迷する見込みである。
一方、中国を中心とするアジア太平洋市場では、鉄鋼、セメント、新エネルギー産業向け需要が依然として強い。特にインドでは都市インフラ投資拡大に伴い、建設用酸化マグネシウム需要が増加している。また、中東市場では高温工業炉向け耐火材用途が成長分野として注目されている。
酸化マグネシウム産業のサプライチェーン分析
酸化マグネシウム産業の上流には、マグネサイト鉱石採掘、電融処理、焼成設備、エネルギー供給企業が位置している。特に天然マグネサイト資源は中国、トルコ、ロシアに集中しており、地政学リスクや輸送コスト変動が市場価格に影響を与えている。
中流ではRHI Magnesita、KÜMAŞ Magnesite、Magnezit Groupなど大手企業が耐火材向け高付加価値製品を展開している。2025年時点で上位5社の市場シェアは約16.01％であり、市場集中度は比較的低い。これは地域密着型メーカーが多数存在するためであり、価格競争が継続している背景でもある。
酸化マグネシウム市場の技術課題
酸化マグネシウム市場では、エネルギーコスト上昇と品質安定化が大きな課題となっている。特にDBMおよびFMは高温焼成工程を必要とするため、天然ガスや電力価格の変動が製造コストへ直接影響する。
また、高純度酸化マグネシウムでは不純物管理が厳格化しており、電子材料用途ではppmレベルの品質制御が求められている。さらに、耐火材用途では熱衝撃耐性や長寿命化が重要視されており、結晶粒制御や高密度化技術への投資が進んでいる。最近では、CO2排出削減対応として低炭素焼成技術の導入も進展している。