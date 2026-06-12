神戸親和大学は本年、創立60周年を迎えました。 例年開催している国際教育フォーラムは今年で17回目となり、本年は60周年を記念した国際教育フォーラムを開催します。

これまで神戸親和大学では、海外の研究者・実践家を招き、幼少期の教育を中心に国境を越えた対話を重ねてまいりました。

今、教育は大きな転換期を迎えています。生成AIの急速な進展は、知識観や学習観のみならず、教育の目的そのものに新たな問いを投げかけています。社会の未来が見通しにくい時代にあって、どのような教育を次世代へ手渡すのかが問われています。

本フォーラムでは「教育の未来」をテーマに、海外と日本の研究者が集い、教育の過去・現在・未来を多角的に⾒つめ直します。理論と実践の両⾯から対話を深め、これからの時代にふさわしい教育の可能性をともに構想する場といたします。

聴講希望の方は下記を確認いただき、ご応募ください。

「先生になるなら、親和！」



【概要】日時：2026年6月27日（土） 13:30～17:00

受付開始：12:45開始時間：13：30～17：00

会場：神戸親和大学 4号館421教室



【内容】

〇基調講演

テーマ：「教育の未来～その課題と可能性～」

講演者：Elizabeth Morley（エリザベス モーレイ）氏 （カナダ・トロント大学附属校園名誉校長＆園長、親和幼稚園名誉園長）

〇シンポジウム

テーマ：「幼児教育の未来」

パネリスト・朴 恵羿（パク ヘジュン）氏（韓国・ソウル大学教授）

・李 承妍（リ スーヤン）氏（韓国・梨花女子大学校教授&附属幼稚園園長）

・谷島 直樹氏（九州大谷短期大学客員教授）

コーディネーター：神戸親和大学 教育学部 教育学科 森 眞理教授

※基調講演、シンポジウムは逐次通訳を行います。



【お申込み】お申し込みはこちら

※締切は6月25日(木)



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