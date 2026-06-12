磁気フェライトコア業界動向：2026年の市場規模は1796百万米ドル見込み
磁気フェライトコアとは
磁気フェライトコアは、トランス、インダクタ、EMIフィルタなどに用いられる軟磁性材料であり、高周波領域において低損失特性を持つことが最大の特徴である。現在、市場の中心となっているのはMn-Znフェライトコアであり、高透磁率と優れた電力変換効率を背景に、産業用電源やEV充電システムで採用が拡大している。一方、Nickel-Zinc Ferrite Coreは高周波通信分野に強みを持ち、5G通信設備やIoTモジュール向けで需要が増加している。家電、通信、車載、新エネルギー産業向けで用途が細分化されており、製品ごとの性能差別化が進んでいる。
磁気フェライトコア市場は、EV、通信機器、再生可能エネルギー、家電電源の高効率化を背景に、安定成長局面へ移行している。特に「磁気フェライトコア」「Mn-Znフェライト」「高周波電源」「EV電子部品」「通信インフラ」が主要キーワードとなっており、5G基地局、車載DC-DCコンバータ、急速充電器向け需要が市場を下支えしている。一方、原材料価格の高騰や米国関税政策によるサプライチェーン再編は、業界収益性に大きな影響を与えている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352228/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352228/images/bodyimage2】
図. 磁気フェライトコアの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「磁気フェライトコア―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、磁気フェライトコアの世界市場は、2025年に1775百万米ドルと推定され、2026年には1796百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）1.3%で推移し、2032年には1940百万米ドルに拡大すると見込まれています。
新エネルギー分野が牽引する磁気フェライトコア需要
近年の磁気フェライトコア市場では、新エネルギー産業向け用途が最も注目されている。特に中国・欧州を中心としたEV市場拡大に伴い、オンボードチャージャー（OBC）やDC-DCコンバータ向け高性能フェライトコア需要が急増している。
2025年前半には、中国系部材メーカーによる高密度Mn-Znフェライトの量産投資が加速しており、一部企業ではSiCパワー半導体対応コアの供給能力拡張も進められている。加えて、再生可能エネルギー分野ではPCS（パワーコンディショナー）や蓄電システム向け需要も増加している。特に高効率インバータ市場では、低損失磁気フェライトコアへの要求水準が年々高まっている。
原材料価格変動とサプライチェーン課題
一方、磁気フェライトコア業界は、原材料供給不安という構造課題を抱えている。フェライト材料に使用される酸化鉄、酸化マンガン、酸化亜鉛などの価格変動が製造コストへ直結しやすく、2025年以降はエネルギー価格上昇の影響も重なり、収益圧迫要因となっている。
特に高性能Mn-Znフェライトでは焼結工程のエネルギー消費が大きく、各メーカーは低温焼結技術や省エネ生産ラインへの投資を強化している。また、米中貿易摩擦の長期化により、サプライチェーンの地域分散化を進める動きも加速している。
高周波化・小型化が進む技術競争
技術面では、高周波化と小型化への対応が磁気フェライトコア市場の最大の競争軸となっている。従来型フェライトコアでは、高電流環境下における発熱や磁気損失増加が課題であり、EV急速充電やAIサーバー電源では性能限界が指摘されてきた。このため、TDKやFERROXCUBEなど主要企業は、ナノ結晶材料や複合磁性材料とのハイブリッド化を進めている。
磁気フェライトコアは、トランス、インダクタ、EMIフィルタなどに用いられる軟磁性材料であり、高周波領域において低損失特性を持つことが最大の特徴である。現在、市場の中心となっているのはMn-Znフェライトコアであり、高透磁率と優れた電力変換効率を背景に、産業用電源やEV充電システムで採用が拡大している。一方、Nickel-Zinc Ferrite Coreは高周波通信分野に強みを持ち、5G通信設備やIoTモジュール向けで需要が増加している。家電、通信、車載、新エネルギー産業向けで用途が細分化されており、製品ごとの性能差別化が進んでいる。
磁気フェライトコア市場は、EV、通信機器、再生可能エネルギー、家電電源の高効率化を背景に、安定成長局面へ移行している。特に「磁気フェライトコア」「Mn-Znフェライト」「高周波電源」「EV電子部品」「通信インフラ」が主要キーワードとなっており、5G基地局、車載DC-DCコンバータ、急速充電器向け需要が市場を下支えしている。一方、原材料価格の高騰や米国関税政策によるサプライチェーン再編は、業界収益性に大きな影響を与えている。
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図. 磁気フェライトコアの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「磁気フェライトコア―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、磁気フェライトコアの世界市場は、2025年に1775百万米ドルと推定され、2026年には1796百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）1.3%で推移し、2032年には1940百万米ドルに拡大すると見込まれています。
新エネルギー分野が牽引する磁気フェライトコア需要
近年の磁気フェライトコア市場では、新エネルギー産業向け用途が最も注目されている。特に中国・欧州を中心としたEV市場拡大に伴い、オンボードチャージャー（OBC）やDC-DCコンバータ向け高性能フェライトコア需要が急増している。
2025年前半には、中国系部材メーカーによる高密度Mn-Znフェライトの量産投資が加速しており、一部企業ではSiCパワー半導体対応コアの供給能力拡張も進められている。加えて、再生可能エネルギー分野ではPCS（パワーコンディショナー）や蓄電システム向け需要も増加している。特に高効率インバータ市場では、低損失磁気フェライトコアへの要求水準が年々高まっている。
原材料価格変動とサプライチェーン課題
一方、磁気フェライトコア業界は、原材料供給不安という構造課題を抱えている。フェライト材料に使用される酸化鉄、酸化マンガン、酸化亜鉛などの価格変動が製造コストへ直結しやすく、2025年以降はエネルギー価格上昇の影響も重なり、収益圧迫要因となっている。
特に高性能Mn-Znフェライトでは焼結工程のエネルギー消費が大きく、各メーカーは低温焼結技術や省エネ生産ラインへの投資を強化している。また、米中貿易摩擦の長期化により、サプライチェーンの地域分散化を進める動きも加速している。
高周波化・小型化が進む技術競争
技術面では、高周波化と小型化への対応が磁気フェライトコア市場の最大の競争軸となっている。従来型フェライトコアでは、高電流環境下における発熱や磁気損失増加が課題であり、EV急速充電やAIサーバー電源では性能限界が指摘されてきた。このため、TDKやFERROXCUBEなど主要企業は、ナノ結晶材料や複合磁性材料とのハイブリッド化を進めている。