株式会社ディーアイジー(本社：東京都台東区、代表取締役社長：角 崇徳、以下 「ディーアイジー」)は、『ぼっち・ざ・ろっく！』シリーズより、後藤ひとりをフィギュア化し、2026年11月に発売予定です。



■DIGSTA 『ぼっち・ざ・ろっく！』後藤ひとり

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■DIG公式オンラインストア特典

DIG公式オンラインストア購入特典にて、『美味しくなる呪文用差し替えパーツセット』が付属。

※上記アイテムは、DIG公式オンラインストアのみのお取り扱いになります。


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【商品説明】

秀華祭のメイド服姿の後藤ひとりが、PVCスタチューフィギュア【DIGSTA】で登場！！

白と黒を基調とした清楚な印象を持つメイド服とは裏腹に、ぼっちちゃんらしい陰キャな表情を完全再現。



【DIGSTA】とは

世界的なキャラクター・コンテンツの魅力を切り取ったかのような本物の造形美。

細部にこだわることでより輝くキャラクターの持つ“STAR”性を、手に取りやすい価格とサイズ感で追及するPVCスタチューシリーズです。



【商品情報】

商品名　　： DIGSTA アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』後藤ひとり

作品名　　： 『ぼっち・ざ・ろっく！』

JAN　　　 ： 【4580850330671】

発売月　　： 2026年11月予定

各種価格　： 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)

材質　　　： PVC＋ABS＋アクリル樹脂

カテゴリ　： 【彩色済完成品フィギュア】

本体全高　： 【本体全高(台座含む)：約185mm】

対象年齢　： 15歳以上

ライセンス： (C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

発売元　　： 株式会社ディーアイジー


※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。


全国のホビーショップ、量販店、ウェブショップにて絶賛ご予約受付中！

DIG公式オンラインストアは下記URLよりご確認ください。

https://dig-jpn.com/products/digsta-bocchitherock-hitorigotoh



【株式会社ディーアイジーについて】



精巧で細密な表現を可能にするメーカー。

スタチュー、プラスチックモデル、可動フィギュアを中心とした玩具・ホビー商品の企画製造販売をおこないます。

皆様の好奇心をdig dig(ディグディグ)掘り起こしていけるよう、全力で進んでまいります。


ディーアイジーHP　　　　　　　： https://dig-jpn.com/

ディーアイジー公式X(旧Twitter)： https://x.com/digjpn_official