アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、“後藤ひとり”がPVC製スタチューでフィギュア化！2026年11月発売予定
株式会社ディーアイジー(本社：東京都台東区、代表取締役社長：角 崇徳、以下 「ディーアイジー」)は、『ぼっち・ざ・ろっく！』シリーズより、後藤ひとりをフィギュア化し、2026年11月に発売予定です。
■DIGSTA 『ぼっち・ざ・ろっく！』後藤ひとり
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■DIG公式オンラインストア特典
DIG公式オンラインストア購入特典にて、『美味しくなる呪文用差し替えパーツセット』が付属。
※上記アイテムは、DIG公式オンラインストアのみのお取り扱いになります。
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【商品説明】
秀華祭のメイド服姿の後藤ひとりが、PVCスタチューフィギュア【DIGSTA】で登場！！
白と黒を基調とした清楚な印象を持つメイド服とは裏腹に、ぼっちちゃんらしい陰キャな表情を完全再現。
【DIGSTA】とは
世界的なキャラクター・コンテンツの魅力を切り取ったかのような本物の造形美。
細部にこだわることでより輝くキャラクターの持つ“STAR”性を、手に取りやすい価格とサイズ感で追及するPVCスタチューシリーズです。
【商品情報】
商品名 ： DIGSTA アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』後藤ひとり
作品名 ： 『ぼっち・ざ・ろっく！』
JAN ： 【4580850330671】
発売月 ： 2026年11月予定
各種価格 ： 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)
材質 ： PVC＋ABS＋アクリル樹脂
カテゴリ ： 【彩色済完成品フィギュア】
本体全高 ： 【本体全高(台座含む)：約185mm】
対象年齢 ： 15歳以上
ライセンス： (C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
発売元 ： 株式会社ディーアイジー
※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。
全国のホビーショップ、量販店、ウェブショップにて絶賛ご予約受付中！
DIG公式オンラインストアは下記URLよりご確認ください。
https://dig-jpn.com/products/digsta-bocchitherock-hitorigotoh
【株式会社ディーアイジーについて】
精巧で細密な表現を可能にするメーカー。
スタチュー、プラスチックモデル、可動フィギュアを中心とした玩具・ホビー商品の企画製造販売をおこないます。
皆様の好奇心をdig dig(ディグディグ)掘り起こしていけるよう、全力で進んでまいります。
ディーアイジーHP ： https://dig-jpn.com/
ディーアイジー公式X(旧Twitter)： https://x.com/digjpn_official