バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、2003年に放送されたテレビアニメ『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』より「Special Memorize アワピッチャー」(4,950円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年6月12日(金)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000250026/?rt=pr





Special Memorize アワピッチャー





■商品特長

2003年より放送されたテレビアニメ『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』に登場する、七海るちあ達がお風呂で使用していたアイテム「アワピッチャー」を、大人向けなりきり玩具シリーズ「Special Memorize」より商品化いたします。





本体デザインは、クリア素材を使用することで質感を豪華仕様へ。全長約17cmで、劇中のサイズ感を再現しています。





市販の液体ソープと水をいれてハンドルをくるくる回すと泡が出でるギミックを搭載。劇中でるちあ達が使用していたシーンを思い出しながら実際に泡を出して遊ぶことができます。





Special Memorize アワピッチャー(商品イメージ1)

Special Memorize アワピッチャー(使用イメージ)





■商品概要

・商品名 ：マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ

Special Memorize アワピッチャー

( https://p-bandai.jp/item/item-1000250026/?rt=pr )

・価格 ：4,950円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：アワピッチャー…1

・商品サイズ：H約170mm×W約145mm×D約95mm

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年6月12日(金)16時～2026年8月17日(月)23時予定

・商品お届け：2026年12月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)講談社・フリュー・テレビ愛知／ぴちぴちピッチ製作委員会





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■「マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ」について

七海(ななみ)るちあは、ピンク真珠のマーメイドプリンセス。初恋の男のコにあげた真珠をさがしにやってきた人間界で、海斗(かいと)という少年との出会いから始まるミュージカルファンタジーです。

https://nakayosi.kodansha.co.jp/c/pichipichipitch.html









■「Special Memorize」シリーズについて

懐かしのアイテムをスペシャルな仕様で展開するブランド。見た目の再現度にこだわるのはもちろん、商品を手にしたとき、当時の大好きな気持ちが鮮明によみがえるようなアイテムシリーズです。あなたの特別な思い出に寄り添えますように！そんな思いをぎゅっと詰め込んでアイテムを展開しています。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

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