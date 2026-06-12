9月20日(日)、21日(月・祝)に横浜BUNTAIにて開催される『ナーポオケラ 2026- The Best of Merrie Monarch -』(以下、『ナーポオケラ2026』)に、ハワイ島で開催されるフラの世界最高峰コンペティション『メリーモナークフェスティバル』で上位入賞した豪華メンバー総勢約180名の来日出演が決定した。





ナーポオケラ2026





■ハワイ現地の熱気とスケールをそのままに！総勢約180名によるスペシャルステージ！

今回『ナーポオケラ2026』への出演が決定したのは、＜ミスアロハフラ＞Faith Kealohapau'ole Paredes、＜総合優勝、カネ総合1位＞Hālau Hi'iakaināmakalehua、＜カネ総合2位＞Hālau Kekuaokalā'au'ala'iliahi、＜ワヒネ総合1位＞Hālau Mōhala 'Ilima、＜ワヒネ総合2位＞Hālau Ka Lei Mokihana o Leinā‘ala、＜ワヒネ総合3位＞Hula Hālau 'O Kamuela、＜カネ総合3位＞Hālau Nā Mamo O Pu'uanahulu。(※カネ＝男性、ワヒネ＝女性)

女性ソロ部門の最高栄誉“ミスアロハフラ”に輝いたFaith Kealohapau'ole Paredesは、クムフラであるHaunani ＆ 'Iliahi Paredes夫妻の娘。ハワイ語の理解と表現力が評価される「ハワイ語賞」も同時受賞し、その実力の高さに注目が集まっている。





『メリーモナークフェスティバル』は、毎年ハワイ島のヒロで開催され、世界で最も由緒ある伝統と高い権威を誇るフラの祭典であり競技会。今回は、2026年の競技会で上位入賞したフラハーラウ(＝チーム)6組と、“ミスアロハフラ”がミュージシャンと共に来日。『ナーポオケラ2026』で披露されるのは、彼らが『メリーモナークフェスティバル』で披露したものと同じパフォーマンス。ハワイの地で高く評価された世界最高峰のフラのステージが、現地の熱気とスケールそのままに横浜の地で繰り広げられる。日本にいながら“本物のフラ”にたっぷり浸かれる特別な2日間。それが『ナーポオケラ2026』だ。





ミスアロハフラ

ナーポオケラ2026 出演ハラウ

ナーポオケラ2026 出演ハラウ





■会場内にてクラフトフェアも開催！

また、今年の会場である横浜BUNTAIでは、より現地に近い雰囲気でステージを設営。さらに、『メリーモナークフェスティバル』の期間中ハワイの街全体が活気に包まれるのと同じように、横浜BUNTAIでもメイド・イン・ハワイのアイテムを集めたクラフトフェアが行われ、ショッピングも楽しめる。店舗情報など詳細は後日発表。





『ナーポオケラ2026』は9月20日(日)、21日(月・祝)、横浜BUNTAIにて各日11:00／17:00開演の全4公演。

チケットは一般発売に先駆け、6月13日(土)の12:00～各プレイガイドにて先行予約が開始される。詳細は公式ホームページへ。





[出演ハーラウ]

＜ミスアロハフラ＞

Faith Kealohapau'ole Paredes

Hālau Kekuaokalā'au'ala'iliahi

Nā Kumu：Haunani＆'Iliahi Paredes

＜総合優勝、カネ総合1位＞

Hālau Hi'iakaināmakalehua

Ke Kumu：Robert Keano Ka'upu IV

＜カネ総合2位＞

Hālau Kekuaokalā'au'ala'iliahi

Nā Kumu：'Iliahi ＆ Haunani Paredes

＜ワヒネ総合1位＞

Hālau Mōhala 'Ilima

Ke Kumu：Māpuana de Silva

＜ワヒネ総合2位＞

Hālau Ka Lei Mokihana o Leinā‘ala

Ke Kumu：Breeze Ann Kalehuaonālani Vidinha Pavao

＜ワヒネ総合3位＞

Hula Hālau 'O Kamuela

Nā Kumu：Kunewa Mook ＆ Kau'ionālani Kamana'o

＜カネ総合3位＞

Hālau Nā Mamo O Pu'uanahulu

Nā Kumu：William Kahakuleilehua Haunu'u “Sonny” Ching ＆ Lōpaka Igarta-De Vera









【公演概要】

公演名 ： Nā Po‘okela 2026 -The Best of Merrie Monarch-

読み ： ナーポオケラ ニセンニジュウロク

日程 ： 9月20日(日)・21日(月・祝)各日11:00／17:00 開演(全4公演)

所在地 ： 横浜BUNTAI 〒231-0032

神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番1

アクセス ： JR関内駅 徒歩6分／地下鉄関内駅 徒歩8分

公式ホームページ： https://na-pookela.com/









■チケット料金 (税込)

ロイヤルシート(パンフレット付)／32,000円

アリーナ席／22,000円

サイド席／17,000円

スタンド席／16,000円

ファミリー席／18,000円(※親子ペア価格)

カウンター席／12,000円

学生席／3,000円(4歳以上22歳以下)





※3歳以下入場不可。ファミリー席は大人1枚とこども(4～12歳)1枚のセット価格です。親子ペア(2枚単位)での販売となります。

※学生席は公演当日に4歳から22歳までの方が対象です。学生席専用エリアとなり、一般の方とはお席が離れます。

※学生席とファミリー席をお求めの方は、当日年齢確認ができるものをご持参ください。

※車いす席[スタンド席]は8/17(月)11:00より中京テレビクリエイション(052‐588‐4477)にて先着順で受付いたします。

※出演者等変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

※公演の中止、延期以外でのチケットの払戻しはいたしかねます。

※営利目的でチケットの転売は禁止されております。

万が一、不正転売チケットである事実が発覚した場合、ご入場をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。

※会場には駐車場、タクシー乗降場所がございません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。









■チケット受付： 6月13日(土)正午～ プレイガイド先行予約スタート

主催 ： Nā Po‘okela2026実行委員会

主管 ： Merrie Monarch FESTIVAL

企画・制作： 中京テレビクリエイション





【お問い合わせ】

中京テレビクリエイション

052-588-4477(平日11:00～17:00 ※土日祝は休業)





※本リリースでは、フラハラウの名称等、ハワイ語の正式表記を使用しています。なお、配信先媒体や閲覧環境によっては、マクロン付き文字などの特殊文字が正しく表示されない場合があります。